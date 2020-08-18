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Ремонт маленькой ванной в хрущевке своими руками

Ремонт маленькой ванной в хрущевке своими руками (8 фото)

Автор:
18 августа 2020 09:58
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: ванная   дизайн ванны   ремонт   своими руками   
1171
8
Живем в обычной хрущевке. Долго не решались сделать ремонт в ванной, но ее давно пора было обновить. Так и началось трехмесячное преображение нашей ванной.

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Метки: ванная   дизайн ванны   ремонт   своими руками   
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14  комментариев
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3k
ride 39 минут назад
Нормально, только непонятно зачем пол на стену положили
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16k
BillyBonzz 15 минут назад
имхо надо было душевую кабину вместо ванны туда ставить, полезное место для стиралки бы высвободилось в такой крошечной площади. Либо же, разворачивать ванну на 90 градусов и ставить ее поперечно напротив входа, единственное, ванну надо было покороче купить, чтобы влезла. Далее, в освободившийся ближний левый от входа угол раковина, далее развернуть унитаз на 90 градусов влево и в освободившейся ближний правый от входа угол влезла бы стиралка, не факт конечно, что с фронтальной загрузкой белья,(надо мерить) но с вертикальной точно.
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7k
Иван Акимов 23 минуты назад
Полотенцесушитель ещё нечаянно не обломали? Не вижу упора.
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16k
BillyBonzz Полчаса назад
стиралка где? в 5-метровой кухне? можно было вместо тумбы под раковину туда стиралку вкорячить. А вообще конечно в наше время уже больно смотреть на эти ремонты в пятиэтажках, на эти кухоньки, где вдвоем уже не развернуться, на эти комнатки проходные и крошечные, санузлы, где стиралка уже лишняя.
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7k
Иван Акимов BillyBonzz 21 минуту назад
Да уж наверное лучше так чем совсем ничего. Сколько народу по съёмным мыкается.
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4k
Mixalych 37 минут назад
Форум "своими руками"
Все делятся фото своих поделок, ремонтами, проектами, обсуждают, дают советы и т.д. И вот человек заливает ремонт кухни: проект -сам, чертежи - сам, собирал - сам, вешал, ставил, монтировал, подключал- все сам. Восторженные отзывы, комментарии: круто!вау! Руки из правильного места и т.д.
И только вдруг вопрос: а холодильник где?
- бля...
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24k
Snork Snorkoff 38 минут назад
Экран под ванную поставить и норм..
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3k
ride 38 минут назад
Лофт в хрущевке 4 метра
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