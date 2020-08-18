Ремонт маленькой ванной в хрущевке своими руками

Живем в обычной хрущевке. Долго не решались сделать ремонт в ванной, но ее давно пора было обновить. Так и началось трехмесячное преображение нашей ванной.
Совмещенный санузел, места мало, хотелось, чтобы все выглядело гармонично и функционально.
Единственное, о чем я так давно мечтала, так это о тумбе под раковину!
В итоге сняли старую плитку, купили новую ванную и раковину, туалет менять не стали
Полюбуйтесь на преображение ванной
Как вам результат?
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Метки: ванная дизайн ванны ремонт своими руками
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Все делятся фото своих поделок, ремонтами, проектами, обсуждают, дают советы и т.д. И вот человек заливает ремонт кухни: проект -сам, чертежи - сам, собирал - сам, вешал, ставил, монтировал, подключал- все сам. Восторженные отзывы, комментарии: круто!вау! Руки из правильного места и т.д.
И только вдруг вопрос: а холодильник где?
- бля...