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Сход лавины в горнолыжном курорте засняли на видео

Сход лавины в горнолыжном курорте засняли на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2020 16:19
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   горнолыжный курорт   кемеровская область   лавина   лыжники   сноуборд   фрирайдер   шерегеш   
849
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Есть в Кемеровской области горнолыжный курорт Шерегеш, пользующийся популярностью не только у местного населения. Любят его и лыжники, и фрирайдеры. Снежные склоны так и манят к себе любителей экстремального вида спорта. Правда, катание там порой бывает опасным. За этот сезон пострадало свыше 400 человек.

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Метки: видео   горнолыжный курорт   кемеровская область   лавина   лыжники   сноуборд   фрирайдер   шерегеш   
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truent 59 минут назад
А не первый взгляд немножко снежок упал... А самому и не выбраться.
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3k
Игорь 7 минут назад
а где спасатели профессиональные
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399
Dk Полчаса назад
Кто не знает - в Геше самый лучший снег, мягкий, пушистый..Ребята молодцы, очень быстро до него добрались, по такому снегу идти очень сложно.
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
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