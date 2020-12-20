Сход лавины в горнолыжном курорте засняли на видео

Неделю назад группа фрирайдеров в сопровождении гидов поднялась на ратраке на девственный пик горы. Всё шло хорошо, группа без происшествий совершала спуск по неподготовленной местности. Но замыкающий гид решил не следовать за всеми, а спуститься по немного другой траектории. В момент спуска его накрыло лавиной.