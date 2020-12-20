Сход лавины в горнолыжном курорте засняли на видео

Есть в Кемеровской области горнолыжный курорт Шерегеш, пользующийся популярностью не только у местного населения. Любят его и лыжники, и фрирайдеры. Снежные склоны так и манят к себе любителей экстремального вида спорта. Правда, катание там порой бывает опасным. За этот сезон пострадало свыше 400 человек.
Неделю назад группа фрирайдеров в сопровождении гидов поднялась на ратраке на девственный пик горы. Всё шло хорошо, группа без происшествий совершала спуск по неподготовленной местности. Но замыкающий гид решил не следовать за всеми, а спуститься по немного другой траектории. В момент спуска его накрыло лавиной.
На счастье гида, засыпало его не сильно, да и подоспевшие ребята довольно быстро откопали. Так что эта лавина обошлась без жертв. Вот такое второй день рождения под конец года.
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