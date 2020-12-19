FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4427 постов • 1148 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Поединок в мирном небе

Поединок в мирном небе (10 фото)

Автор:
19 декабря 2020 20:30
Сообщество : Истории
Метки: СССР   история из жизни   подвиг   таран   
881
10
В заданном рубеже крылатая стрела достигла высоты девять тысяч метров. Наконец Валентин заметил неизвестный самолет . Он шел значительно ниже ракетоносца.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: СССР   история из жизни   подвиг   таран   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Хорошо бы еще указывать, кого он сбил:
Транспортный CL-44 авиакомпании Transporte Aéreo Rioplatense шел пустым из Тегерана в Тель-Авив.
Интересны также и некоторые подробности:
----------
На перехват нарушителя с аэродрома Марнеули были подняты четыре Су-15ТМ, однако из-за нерешительности и неквалифицированных действий командования перехватчики преждевременно израсходовали горючее и были вынуждены вернуться на базу. Тогда на цель был наведён аналогичный самолёт, пилотируемый Валентином Куляпиным, вооружённый ракетами «воздух-воздух» средней дальности Р-98М с заданием посадить нарушителя. Пытаясь выполнить приказ, перехватчик приблизился к цели, что сделало невозможным применение ракет, в то время как нарушитель приближался к границе воздушного пространства СССР. Куляпин принял решение таранить CL-44, и со второй попытки смог ударить килем и фюзеляжем своего самолёта по стабилизатору нарушителя снизу. В то же время, некоторые западные авиационные эксперты предполагают, что столкновение было случайным, а история с тараном была изобретена позже для самооправдания советским пилотом.

Хорошо бы еще указывать, кого он сбил: Транспортный CL-44 авиакомпании Transporte Aéreo Rioplatense шел пустым из Тегерана в Тель-Авив. Интересны также и некоторые подробности: ---------- На перехват нарушителя с аэродрома Марнеули были подняты четыре Су-15ТМ, однако из-за нерешительности и неквалифицированных действий командования перехватчики преждевременно израсходовали горючее и были вынуждены вернуться на базу. Тогда на цель был наведён аналогичный самолёт, пилотируемый Валентином Куляпиным, вооружённый ракетами «воздух-воздух» средней дальности Р-98М с заданием посадить нарушителя. Пытаясь выполнить приказ, перехватчик приблизился к цели, что сделало невозможным применение ракет, в то время как нарушитель приближался к границе воздушного пространства СССР. Куляпин принял решение таранить CL-44, и со второй попытки смог ударить килем и фюзеляжем своего самолёта по стабилизатору нарушителя снизу. В то же время, некоторые западные авиационные эксперты предполагают, что столкновение было случайным, а история с тараном была изобретена позже для самооправдания советским пилотом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
44k
Albert GER Fishki_surfer 2 часа назад
Такой ли уж мирный был сбитый? Как попал этот самолёт в воздушное пространство СССР идя из Тегерана в Тэльавив??? Это даже не рядом ниразу!
Почему на нем не было опознавательных знаков и он не реагировал на сигналы?
Склоняюсь больше к советской версии с разведывательной операцией/провокацией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
Ratibor Минуту назад
Профессионализм, хлоднокровие, мужество, стальные яйца!!!! Настоящий Офицер!!!! Низкий поклон!!! Верен присяге до конца!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
TirAn 4 минуты назад
Наш Человек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов Час назад
мужику зачет а командованию неуд....сразу нужно было бить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Corvus Corax 2 часа назад
Это не ракетоносец, а истребитель-перехватчик, аффтару в школу пора...
Вот ракетоносец, Ту-23М3:

Это не ракетоносец, а истребитель-перехватчик, аффтару в школу пора... Вот ракетоносец, Ту-23М3:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Corvus Corax 2 часа назад
Понятия "ракетоносец" в авиации нет. Есть бомбардировщик , фронтовой бомбардировщик, стратегический бомбардировщик. Ракетоносец - условное неофициальное публицистическое название. Ну, а если условное - то у Су тоже были ракеты - класса воздух-воздух, с этой точки зрения он тоже ракетоносец. Вообще, любые боевые самолёты могут быть ракетоносцы - те же перехватчики МиГ-31 сейчас вооружены гирезвуковыми ракетами класса воздух-земля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Игорь Хомченко Горожанин Полчаса назад
Продолжим список. ИЛ-2 имел на подвеске НУРСы, тоже ракетоносец. ПО-2 тоже в проекте мог нести НУРСы, опять же ракетоносец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−106
Vova 3 часа назад
не пушкин а гоголь
и не выйграл а проигралвсе уороче перебеано в этом посте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Беспощадный критик 3 часа назад
Красиво! Но вынужденный таран, в данном случае, - результат раздолбайства или перестраховки "вышестоящих"! Точно так-же Руст превратил Красную Площадь в "Шереметьево-3"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−106
Vova 3 часа назад
автор текста пишет так как будто сам сидел в черпушке летчика
ну как можно серьезно такой текст вопринимать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
крок 3 часа назад
сопли утрите [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год 10 замечательных советских фильмов для уютного семейного вечера 10 замечательных советских фильмов для уютного семейного вечера Что в СССР можно было купить на рубль Что в СССР можно было купить на рубль В детстве все мы были немного ювелирами В детстве все мы были немного ювелирами "Симпсоны" в стиле советских мультфильмов "Симпсоны" в стиле советских мультфильмов Образы уходящей цивилизации: квартиры под снос и заброшенная библиотека Образы уходящей цивилизации: квартиры под снос и заброшенная библиотека
ВВС

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10358



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Почему на Севере жили в цистернах
6
57
Почему на Севере жили в цистернах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
О, спорт, ты… обуза?
0
10
О, спорт, ты… обуза?
Встаньте, буквы, встаньте в круг
0
3
Встаньте, буквы, встаньте в круг
О том, какой должна быть антикризисная реклама
О том, какой должна быть антикризисная реклама
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#в мире#фотографии#дети#люди#автомир#актер#космос
#фото#животные#россия#война#автомобили#дтп#собака#авария#девушки#коты
#прикол#подборка#факты#природа#вов#картинки#сша#авто авария#забавно#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться