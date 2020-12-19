Поединок в мирном небе

Убедившись, что машину не удержать, Валентин взялся за поручень катапульты. И тотчас его сильным рывком выбросило из кабины...





Поединок длился всего 14 минут. Но какими долгими и бесконечными они показались Куляпину.



Последний раз голос летчика услышали на земле, когда он передал, что идет на таран. В авиационном полку его потеряли. Что произошло с Ним дальше, он рассказал сам: «...Удар! Это #фюзеляж моей машины таранит стабилизатор... Пришлось катапультироваться. Раскрывается парашют — и первое, что делаю,— осматриваю небо. А нарушителя не видно! Помню, вошел в сердце холодок,— неужто не сбил? Ведь все точно рассчитал! Опускаю взгляд вниз, вижу — он кувыркается подо мной, идет к земле.



Когда приземлился, подбежали ко мне два парня с проезжающего грузовика. Они все видели, смотрят на меня почти как на бога. А я топчусь в одном ботинке — второй сорвало при приземлении. Смеюсь над собой, парни — тоже».





...Валентин Куляпин родился в городе Краснокамске Пермской области. Детство и юность прошли в Перми. Учился в средней школе № 132, где в 1971 году получил аттестат зрелости. Отец его — Александр Константинович — участник войны, сейчас печатник высокой квалификации, десятки лет работает на Пермской полиграфической фабрике «Гознак», начальник цеха. Мать работала там же.



Еще задолго до призыва в армию Валентин решил поступить в Ставропольское высшее военное училище летчиков и штурманов имени маршала авиации В. А. Судца. Однако на пути к своей мечте парень преодолел не одно препятствие. Во время медицинского осмотра в военкомате комиссия обнаружила в его здоровье изъян. А это значило, что военная специальность летчика ему противопоказана. Удрученный неудачей, Валентин решил проконсультироваться со специалистами. После исследований врачи дали заключение: необходимо хирургическое вмешательство. И Валентин лег в больницу. Операция прошла удачно.



Но тут возникла новая преграда. Выяснилось, что по существующим правилам приема в летное училище абитуриенту до 1 сентября должно исполниться семнадцать лет. А Валентин Куляпин родился 9 сентября 1954 года. Обидно: из-за недостающих девяти дней ему отказали в приеме. Сказали: «Подожди годик». Но для Валентина это была вечность. Тогда ему на помощь пришел отец. Он, как ветеран войны, обратился к начальнику училища с просьбой сделать для сына исключение. Младшего Куляпина допустили к вступительным экзаменам, которые он успешно сдал.