Поединок в мирном небе

В заданном рубеже крылатая стрела достигла высоты девять тысяч метров. Наконец Валентин заметил неизвестный самолет . Он шел значительно ниже ракетоносца.
Гвардии капитан Валентин Куляпин неторопливо шагал вдоль взлетно-посадочной полосы к стоянке своего сверхзвукового ракетоносца
Спустя час поступила команда быть готовым к выполнению задания. Куляпин надел гермошлем, пружинисто взбежал по стремянке и опустился в кресло кабины. Привычными движениями поправил плечевые лямки парашюта. Закрыв фонарь, еще раз убедился в нормальной работе приборов. Взгляд скользнул по стрелкам часов: 14.30. И в этот момент в шлемофоне прозвучал голос руководителя полетов:
— 37-й! Вам взлет! После набора высоты форсаж не выключать!
Спустя час поступила команда быть готовым к выполнению задания. Куляпин надел гермошлем, пружинисто взбежал по стремянке и опустился в кресло кабины. Привычными движениями поправил плечевые лямки парашюта. Закрыв фонарь, еще раз убедился в нормальной работе приборов. Взгляд скользнул по стрелкам часов: 14.30. И в этот момент в шлемофоне прозвучал голос руководителя полетов:
— 37-й! Вам взлет! После набора высоты форсаж не выключать!
всепогодный перехватчик, самолет су-15тм, авиация ссср
Задрожал воздух, загудели турбины. #ракетоносец ожил, наполняясь невидимой силой, и плавно тронулся с места. После рулежки— короткий пробег. Серый бетон бегущей лентой стелется под крылом. И сразу — стремительный рывок, вверх. Летчика плотно прижимает к сиденью, в руках и ногах ощущается тяжесть. Земля уходит назад и вниз.
Валентин осмотрелся: за прозрачным фонарем кабины в солнечных лучах — чистый голубой простор. Лишь на горизонте кое-где виднеются стайки белых перистых облаков. Машина легко повинуется каждому движению летчика.
В шлемофоне слышен голос с командного пункта:
— 37-й! Курс...
Раскрыв планшет с картой, Куляпин насторожился: «Ведь там государственная граница. Значит, кто-то осмелился...»
Валентин осмотрелся: за прозрачным фонарем кабины в солнечных лучах — чистый голубой простор. Лишь на горизонте кое-где виднеются стайки белых перистых облаков. Машина легко повинуется каждому движению летчика.
В шлемофоне слышен голос с командного пункта:
— 37-й! Курс...
Раскрыв планшет с картой, Куляпин насторожился: «Ведь там государственная граница. Значит, кто-то осмелился...»
×
Перехватчики, взлетевшие намного раньше 37-го, получили команду возвращаться на аэродром: кончалось горючее.
Сквозь писк, и треск в эфире Валентин услышал:
— 37-й! Внимание! #неопознанная цель ... Курс...
Теперь Валентин не сомневался: кто-то вторгся в наше #воздушное пространство . Он тотчас взял указанный курс и приступил к автономному поиску. Прикинул возможные варианты. Если неопознанная цель случайно потеряла ориентировку и сбилась с курса, то придется «пригласить в гости». А может, нарушение умышленное? Валентин сосредоточенно следил за воздушной обстановкой и за приборами. Он был спокоен: знал, что в случае необходимости земля поможет. И еще знал, что у локаторщиков на экране обнаруженная цель не превышает размера булавочной головки, что за ней следят специалисты отличной выучки и что даже в условиях радиопомех они с максимальной точностью определят ее перемещение.
Сквозь писк, и треск в эфире Валентин услышал:
— 37-й! Внимание! #неопознанная цель ... Курс...
Теперь Валентин не сомневался: кто-то вторгся в наше #воздушное пространство . Он тотчас взял указанный курс и приступил к автономному поиску. Прикинул возможные варианты. Если неопознанная цель случайно потеряла ориентировку и сбилась с курса, то придется «пригласить в гости». А может, нарушение умышленное? Валентин сосредоточенно следил за воздушной обстановкой и за приборами. Он был спокоен: знал, что в случае необходимости земля поможет. И еще знал, что у локаторщиков на экране обнаруженная цель не превышает размера булавочной головки, что за ней следят специалисты отличной выучки и что даже в условиях радиопомех они с максимальной точностью определят ее перемещение.
В заданном рубеже крылатая стрела достигла высоты девять тысяч метров. Наконец Валентин заметил неизвестный самолет . Он шел значительно ниже ракетоносца.
— Я — 37-й,— доложил летчик.— Иду на перехват!
— 37-й! — отозвалась земля.— Без команды огня не открывать!
Скорость истребителя была намного выше, чем у самолета-нарушителя. Чтобы не проскочить мимо него и не подставить себя под возможный удар, Куляпин вынужден был сбросить обороты двигателей и дополнительно выпустить тормозные щитки.
— 37-й! Определите государственную принадлежность цели!
Не прошло и минуты, как летчик передал:
— Четырехмоторный военный самолет... Без опознавательных знаков и без иллюминаторов... Смахивает на разведчика.
Некоторое время земля молчала, затем скомандовала:
— 37-й! Постарайтесь принудить незваного гостя к посадке. Ведите на наш #аэродром.
— Я — 37-й,— доложил летчик.— Иду на перехват!
— 37-й! — отозвалась земля.— Без команды огня не открывать!
Скорость истребителя была намного выше, чем у самолета-нарушителя. Чтобы не проскочить мимо него и не подставить себя под возможный удар, Куляпин вынужден был сбросить обороты двигателей и дополнительно выпустить тормозные щитки.
— 37-й! Определите государственную принадлежность цели!
Не прошло и минуты, как летчик передал:
— Четырехмоторный военный самолет... Без опознавательных знаков и без иллюминаторов... Смахивает на разведчика.
Некоторое время земля молчала, затем скомандовала:
— 37-й! Постарайтесь принудить незваного гостя к посадке. Ведите на наш #аэродром.
Куляпин догнал нарушителя и пошел на облет.
Выбрав момент, когда на него посмотрели чужие пилоты, он неоднократно подал условные сигналы идти на посадку. Но те не подчинились.
Внезапно #нарушитель сменил курс и сманеврировал так близко от истребителя, что Куляпин едва успел уйти вверх. Пират был, видимо, опытным пилотом: он рассчитывал, что испугает советского летчика, и при резком развороте сверхзвуковой ракетоносец сорвется в #штопор . Однако Валентин отлично владел высшим пилотажем и не позволил себя спровоцировать.
— Я — 37-й! Цель приказы не выполняет, идет к госгранице.
Земля ответила не сразу. А нарушитель тем временем приближался к горной гряде, в середине которой Куляпин не раз в полетах видел извилистую речку. По ней проходила #государственная граница .
Выбрав момент, когда на него посмотрели чужие пилоты, он неоднократно подал условные сигналы идти на посадку. Но те не подчинились.
Внезапно #нарушитель сменил курс и сманеврировал так близко от истребителя, что Куляпин едва успел уйти вверх. Пират был, видимо, опытным пилотом: он рассчитывал, что испугает советского летчика, и при резком развороте сверхзвуковой ракетоносец сорвется в #штопор . Однако Валентин отлично владел высшим пилотажем и не позволил себя спровоцировать.
— Я — 37-й! Цель приказы не выполняет, идет к госгранице.
Земля ответила не сразу. А нарушитель тем временем приближался к горной гряде, в середине которой Куляпин не раз в полетах видел извилистую речку. По ней проходила #государственная граница .
Наконец прозвучал приказ командира:
— 37-й! Внимание! #цель уничтожить !
Несколько минут назад, когда между перехватчиком и целью было необходимое расстояние для ракетной атаки, эту команду летчик мог выполнить без труда. Теперь же он идет на минимальной скорости и ему наверняка не хватит времени для боевого маневра. Значит, разведчик успеет улизнуть за рубеж.
Снова включилась земля:
— Внимание! 37-й, ваше решение?!
«Что ответить?» — думал Куляпин. С тех пор, как на его плечи легли офицерские погоны, он провел немало учебных воздушных боев, требовавших напряжения сил и мастерства. Но тогда он дрался с условным противником. Сейчас же обстановка поставила перед ним нелегкий выбор. На размышления оставались считанные секунды. Он обязан выполнить приказ! Но как? Ему приходилось много читать и слышать от командиров и наставников-инструкторов о наших авиаторах, совершивших тараны в годы Великой Отечественной войны. «Но тогда наши срезали фашистов винтами, а у меня нет винта...»
— 37-й! Внимание! #цель уничтожить !
Несколько минут назад, когда между перехватчиком и целью было необходимое расстояние для ракетной атаки, эту команду летчик мог выполнить без труда. Теперь же он идет на минимальной скорости и ему наверняка не хватит времени для боевого маневра. Значит, разведчик успеет улизнуть за рубеж.
Снова включилась земля:
— Внимание! 37-й, ваше решение?!
«Что ответить?» — думал Куляпин. С тех пор, как на его плечи легли офицерские погоны, он провел немало учебных воздушных боев, требовавших напряжения сил и мастерства. Но тогда он дрался с условным противником. Сейчас же обстановка поставила перед ним нелегкий выбор. На размышления оставались считанные секунды. Он обязан выполнить приказ! Но как? Ему приходилось много читать и слышать от командиров и наставников-инструкторов о наших авиаторах, совершивших тараны в годы Великой Отечественной войны. «Но тогда наши срезали фашистов винтами, а у меня нет винта...»
Однако лет восемь назад, когда он был на третьем курсе училища, курсанты узнали о таране капитана Г. Н. Елисеева, который уничтожил противника на сверхзвуковом истребителе. Тогда Г. Н. Елисееву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. И хотя пилот погиб, будущие летчики спрашивали друг друга: «А ты бы мог?».
Теперь он ответил на этот вопрос: «Да! Это, пожалуй, единственный выход...»
И без колебания передал в эфир:
— Я — 37-й! #иду на таран !
Куляпин мгновенно напрягся, сжал ладонью ручку управления самолетом. Он попытался поднырнуть под вражеского разведчика и снизу ударить по нему фюзеляжем. Но тут же понял, что неминуемо раздавит свою кабину.
Валентин решил зайти чуть ниже и сбоку. «Спокойно! Не торопись!» — скомандовал он себе. Вот уже видны не только створки люков, но и заклепки иностранного самолета. Куляпин слегка взял ручку управления на себя... Примерился... Еще немного. Еще! Перед глазами вырос чужой стабилизатор, и в этот миг ракетоносец рубанул по хвостовому оперению нарушителя. В фонаре лопнуло остекление, самолет затрясло, он перестал слушаться рулей.
Теперь он ответил на этот вопрос: «Да! Это, пожалуй, единственный выход...»
И без колебания передал в эфир:
— Я — 37-й! #иду на таран !
Куляпин мгновенно напрягся, сжал ладонью ручку управления самолетом. Он попытался поднырнуть под вражеского разведчика и снизу ударить по нему фюзеляжем. Но тут же понял, что неминуемо раздавит свою кабину.
Валентин решил зайти чуть ниже и сбоку. «Спокойно! Не торопись!» — скомандовал он себе. Вот уже видны не только створки люков, но и заклепки иностранного самолета. Куляпин слегка взял ручку управления на себя... Примерился... Еще немного. Еще! Перед глазами вырос чужой стабилизатор, и в этот миг ракетоносец рубанул по хвостовому оперению нарушителя. В фонаре лопнуло остекление, самолет затрясло, он перестал слушаться рулей.
Убедившись, что машину не удержать, Валентин взялся за поручень катапульты. И тотчас его сильным рывком выбросило из кабины...
Поединок длился всего 14 минут. Но какими долгими и бесконечными они показались Куляпину.
Последний раз голос летчика услышали на земле, когда он передал, что идет на таран. В авиационном полку его потеряли. Что произошло с Ним дальше, он рассказал сам: «...Удар! Это #фюзеляж моей машины таранит стабилизатор... Пришлось катапультироваться. Раскрывается парашют — и первое, что делаю,— осматриваю небо. А нарушителя не видно! Помню, вошел в сердце холодок,— неужто не сбил? Ведь все точно рассчитал! Опускаю взгляд вниз, вижу — он кувыркается подо мной, идет к земле.
Когда приземлился, подбежали ко мне два парня с проезжающего грузовика. Они все видели, смотрят на меня почти как на бога. А я топчусь в одном ботинке — второй сорвало при приземлении. Смеюсь над собой, парни — тоже».
...Валентин Куляпин родился в городе Краснокамске Пермской области. Детство и юность прошли в Перми. Учился в средней школе № 132, где в 1971 году получил аттестат зрелости. Отец его — Александр Константинович — участник войны, сейчас печатник высокой квалификации, десятки лет работает на Пермской полиграфической фабрике «Гознак», начальник цеха. Мать работала там же.
Еще задолго до призыва в армию Валентин решил поступить в Ставропольское высшее военное училище летчиков и штурманов имени маршала авиации В. А. Судца. Однако на пути к своей мечте парень преодолел не одно препятствие. Во время медицинского осмотра в военкомате комиссия обнаружила в его здоровье изъян. А это значило, что военная специальность летчика ему противопоказана. Удрученный неудачей, Валентин решил проконсультироваться со специалистами. После исследований врачи дали заключение: необходимо хирургическое вмешательство. И Валентин лег в больницу. Операция прошла удачно.
Но тут возникла новая преграда. Выяснилось, что по существующим правилам приема в летное училище абитуриенту до 1 сентября должно исполниться семнадцать лет. А Валентин Куляпин родился 9 сентября 1954 года. Обидно: из-за недостающих девяти дней ему отказали в приеме. Сказали: «Подожди годик». Но для Валентина это была вечность. Тогда ему на помощь пришел отец. Он, как ветеран войны, обратился к начальнику училища с просьбой сделать для сына исключение. Младшего Куляпина допустили к вступительным экзаменам, которые он успешно сдал.
Поединок длился всего 14 минут. Но какими долгими и бесконечными они показались Куляпину.
Последний раз голос летчика услышали на земле, когда он передал, что идет на таран. В авиационном полку его потеряли. Что произошло с Ним дальше, он рассказал сам: «...Удар! Это #фюзеляж моей машины таранит стабилизатор... Пришлось катапультироваться. Раскрывается парашют — и первое, что делаю,— осматриваю небо. А нарушителя не видно! Помню, вошел в сердце холодок,— неужто не сбил? Ведь все точно рассчитал! Опускаю взгляд вниз, вижу — он кувыркается подо мной, идет к земле.
Когда приземлился, подбежали ко мне два парня с проезжающего грузовика. Они все видели, смотрят на меня почти как на бога. А я топчусь в одном ботинке — второй сорвало при приземлении. Смеюсь над собой, парни — тоже».
...Валентин Куляпин родился в городе Краснокамске Пермской области. Детство и юность прошли в Перми. Учился в средней школе № 132, где в 1971 году получил аттестат зрелости. Отец его — Александр Константинович — участник войны, сейчас печатник высокой квалификации, десятки лет работает на Пермской полиграфической фабрике «Гознак», начальник цеха. Мать работала там же.
Еще задолго до призыва в армию Валентин решил поступить в Ставропольское высшее военное училище летчиков и штурманов имени маршала авиации В. А. Судца. Однако на пути к своей мечте парень преодолел не одно препятствие. Во время медицинского осмотра в военкомате комиссия обнаружила в его здоровье изъян. А это значило, что военная специальность летчика ему противопоказана. Удрученный неудачей, Валентин решил проконсультироваться со специалистами. После исследований врачи дали заключение: необходимо хирургическое вмешательство. И Валентин лег в больницу. Операция прошла удачно.
Но тут возникла новая преграда. Выяснилось, что по существующим правилам приема в летное училище абитуриенту до 1 сентября должно исполниться семнадцать лет. А Валентин Куляпин родился 9 сентября 1954 года. Обидно: из-за недостающих девяти дней ему отказали в приеме. Сказали: «Подожди годик». Но для Валентина это была вечность. Тогда ему на помощь пришел отец. Он, как ветеран войны, обратился к начальнику училища с просьбой сделать для сына исключение. Младшего Куляпина допустили к вступительным экзаменам, которые он успешно сдал.
...Гвардии капитан В. А. Куляпин, выполнив 18 июля 1981 года боевое задание, убедительно доказал, что и на сверхзвуковом ракетоносце можно уничтожить противника при помощи тарана и, что очень важно, при этом остаться живым. Случай в истории современной авиации беспрецедентный. За этот подвиг бесстрашный летчик награжден орденом Красного Знамени.
После окончания Военно-политической академии имени В. И. Ленина Валентин Александрович Куляпин назначен заместителем командира авиационного полка по политической части в один из военных округов. В 1982 году он был делегатом XIX съезда ВЛКСМ.
После окончания Военно-политической академии имени В. И. Ленина Валентин Александрович Куляпин назначен заместителем командира авиационного полка по политической части в один из военных округов. В 1982 году он был делегатом XIX съезда ВЛКСМ.
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Метки: СССР история из жизни подвиг таран
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Транспортный CL-44 авиакомпании Transporte Aéreo Rioplatense шел пустым из Тегерана в Тель-Авив.
Интересны также и некоторые подробности:
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На перехват нарушителя с аэродрома Марнеули были подняты четыре Су-15ТМ, однако из-за нерешительности и неквалифицированных действий командования перехватчики преждевременно израсходовали горючее и были вынуждены вернуться на базу. Тогда на цель был наведён аналогичный самолёт, пилотируемый Валентином Куляпиным, вооружённый ракетами «воздух-воздух» средней дальности Р-98М с заданием посадить нарушителя. Пытаясь выполнить приказ, перехватчик приблизился к цели, что сделало невозможным применение ракет, в то время как нарушитель приближался к границе воздушного пространства СССР. Куляпин принял решение таранить CL-44, и со второй попытки смог ударить килем и фюзеляжем своего самолёта по стабилизатору нарушителя снизу. В то же время, некоторые западные авиационные эксперты предполагают, что столкновение было случайным, а история с тараном была изобретена позже для самооправдания советским пилотом.
Почему на нем не было опознавательных знаков и он не реагировал на сигналы?
Склоняюсь больше к советской версии с разведывательной операцией/провокацией.
Вот ракетоносец, Ту-23М3:
и не выйграл а проигралвсе уороче перебеано в этом посте
ну как можно серьезно такой текст вопринимать?