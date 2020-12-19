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Город завалило снегом по крыши: жители ведут репортаж

Город завалило снегом по крыши: жители ведут репортаж (31 фото)

Автор:
19 декабря 2020 15:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бингемтон   для истории   снег   снегопад   снежные заонсы   фото   фотографии   фотосвидетельства   
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Город Бингемтон в южной части штата Нью-Йорк и его окрестности накрыло мощнейшим снегопадом: за шесть часов на город вывалилось полметра снега, а общая толщина снежного покрова достигла 104 сантиметров! Это рекордная цифра за всю историю метеонаблюдений. Жители города пытаются откопаться из-под сугробов, увлеченно фотографируя для истории последствия снежной вакханалии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бингемтон   для истории   снег   снегопад   снежные заонсы   фото   фотографии   фотосвидетельства   
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2k
Владимир 42 минуты назад
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8k
Antique computer 47 минут назад
Обычный сибирский снегопад, каких за зиму у нас бывает несколько.

Надеюсь, Америку завалит и они наконец займутся внутренними проблемами, и перестанут зеть без мыла в каждую дырку на земном шаре.
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22k
Е-Лена Час назад
Цэ всэ кляты москали з Сыбиру надмухалы. ))))))
А вообще - смеху мало. Если жизнь людей не приспособлена к такому климату - и если это станет обычным явлением (а новости о снегопадах в местах, где их раньше никогда не было, учащаются)...
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8k
Александр Час назад
У нас сегодня выпало 1 см сугробов, предыдущие растаяли.
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