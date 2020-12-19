Город завалило снегом по крыши: жители ведут репортаж

Город Бингемтон в южной части штата Нью-Йорк и его окрестности накрыло мощнейшим снегопадом: за шесть часов на город вывалилось полметра снега, а общая толщина снежного покрова достигла 104 сантиметров! Это рекордная цифра за всю историю метеонаблюдений. Жители города пытаются откопаться из-под сугробов, увлеченно фотографируя для истории последствия снежной вакханалии.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Надеюсь, Америку завалит и они наконец займутся внутренними проблемами, и перестанут зеть без мыла в каждую дырку на земном шаре.
А вообще - смеху мало. Если жизнь людей не приспособлена к такому климату - и если это станет обычным явлением (а новости о снегопадах в местах, где их раньше никогда не было, учащаются)...