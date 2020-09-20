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Девушки, что за каша у вас в голове?

Девушки, что за каша у вас в голове? (16 фото)

Автор:
20 сентября 2020 20:57
Метки: вопрос   девушки   женский форум   женщины   прикол   форум   юмор   
2141
16
Перед вами реальные истории с просторов женских форумов, которые 100% не оставят вас равнодушными. Да, а ведь с виду и не скажешь...

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Метки: вопрос   девушки   женский форум   женщины   прикол   форум   юмор   
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9  комментариев
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7k
Cornho 51 минуту назад
Какой дичайший бред!
Особенно про "женскую" еду.
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19k
Тигран Саркисян 2 минуты назад
мда уж какие то дикие тараканы ))) писец какой бред
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26k
Добрый 21 минуту назад
Девушки, что за каша у вас в голове?
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15k
MarkovAlexandr Полчаса назад
Вот даже не знаю, что это - жырный баян, или баянистый жыр. Уже лет 5 эту муть репостят, на фишках она выкладывалась уже несколько раз. С одной стороны радует, что новых образчиков такой тупизны нет, а с другой - надоело до тошноты.
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17k
Аня 39 минут назад
Уже даже не напрягаются, когда весь этот шлак придумывают, нехорошо
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43k
noName 41 минуту назад
Девушки, что за каша у вас в голове?
Девушки, что за каша у вас в голове?
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6k
? ? ? noName 23 минуты назад
"они заполонили всю планету!"(с)
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3k
3BE3DA4ET 45 минут назад
У таких в голове, кроме нитки, ничего нет ..
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