Мужчина выбрал крокодила вместо жены и, похоже, счастлив

Кайман-сан большую часть времени проводит дома, гуляя по комнатам или дремлет в ванной. Но также ему очень нравится гулять на поводке с хозяином по улицам и купаться в городских фонтанах. Он в письменной форме подтвердил свое согласие на ответственность за поступки своего крокодила.



Ежедневные прогулки Нурабаяси с Кайманом привлекают большое внимание, что дало большой толчок к развитию карьеры японца. Он риелтор и крокодил несомненно привлекает внимание клиентов. Даже визитки Нурабаяси сделал с изображением своего любимца.