Мужчина выбрал крокодила вместо жены и, похоже, счастлив

40 лет назад житель Японии повелся на уговоры своего сына и купил маленького миленького крокодильчика. Хищник с годами стал несколько больше, чем рассчитывали.
Хозяин, Нобумицу Нурабаяси, уверяет, то питомец совершенно безобиден. Крокодильчик теперь весит 45 кг и в длину он больше двух метров и зовут его Кайман. Нурабаяси ласково называет его плюшевым, а питомец настолько доверяет людям, что на нем даже дети катаются. Был один раз, когда Кайман покусал ребенка - это был сын хозяина, но больше такого не повторялось.
Правда есть одна проблема - отношения мужчины с женой катастрофически ухудшаются: "С каждым днём наши отношения с женой становятся всё хуже, поэтому большую часть времени я провожу с Кайманом." Интересно, отношения портятся потому что Нурабаяси проводит время с крокодилом, или же он сбегает к питомцу от плохих отношений?
Кайман-сан большую часть времени проводит дома, гуляя по комнатам или дремлет в ванной. Но также ему очень нравится гулять на поводке с хозяином по улицам и купаться в городских фонтанах. Он в письменной форме подтвердил свое согласие на ответственность за поступки своего крокодила.
Ежедневные прогулки Нурабаяси с Кайманом привлекают большое внимание, что дало большой толчок к развитию карьеры японца. Он риелтор и крокодил несомненно привлекает внимание клиентов. Даже визитки Нурабаяси сделал с изображением своего любимца.
Ежедневные прогулки Нурабаяси с Кайманом привлекают большое внимание, что дало большой толчок к развитию карьеры японца. Он риелтор и крокодил несомненно привлекает внимание клиентов. Даже визитки Нурабаяси сделал с изображением своего любимца.
Журналисты, которые берут интервью у Наобумицу Нурабаяси и Кайман-сан отмечают как спокойно и смирно ведет себя крокодил, пока его хозяин расскажет их историю.
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ЗЫ фигня, подумаешь, покусал сына. Через пару-тройку лет, еще немножко подрастет, и папу съест.