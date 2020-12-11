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Мужчина выбрал крокодила вместо жены и, похоже, счастлив

Мужчина выбрал крокодила вместо жены и, похоже, счастлив (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 19:43
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   звери   крокодил   природа   хищник   япония   
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40 лет назад житель Японии повелся на уговоры своего сына и купил маленького миленького крокодильчика. Хищник с годами стал несколько больше, чем рассчитывали.

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Метки: домашние животные   животные   звери   крокодил   природа   хищник   япония   
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9k
El Niño 2 часа назад
45 километров - это очень серьёзный вес!
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a.fey Минуту назад
Просто, крокодил для японца - домашнее животное, а для жены - сумочка, ремешок, туфельки...
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4k
Летучий Мыш 11 минут назад
Понятно, а это что за аллигатор? Жена?
Понятно, а это что за аллигатор? Жена?
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344
Serg Dex 24 минуты назад
Психи бывают и японские.
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3k
Дарвин и аморальная премия 54 минуты назад
Пусть крокодил сьест его жену-все проблемы сразу решаться
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7k
Караганда Час назад
совет да любовь
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1
Алекс Час назад
Нашел чем удивить. Многие с крокодилами и так всю жизнь живут
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3k
magic32 Час назад
"Мужчина выбрал крокодила вместо жены и, похоже, счастлив" - кто из них кого?
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6k
Пафнутий Час назад
Кому и кобыла невеста.

ЗЫ фигня, подумаешь, покусал сына. Через пару-тройку лет, еще немножко подрастет, и папу съест.
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