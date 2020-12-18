18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать

Иногда с нами разговаривают даже водители соседних авто. Делают они это с помощью убойных фразочек, наклеенных на железных коней. Стоит только повернуть голову и прочесть убойную надпись на машине. Иногда настроение даже поднимается!
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Метки: на машине надписи надписи на авто прикол смешно
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вот едешь ты спокойно, и не знаешь, кто перед тобой, нормальный водитель или дол.б.о.ёб., не понимаешь что от него ожидать.
а тут - видишь надпись дебильная или рисуночек, стопсигналы затонированы вместе с поворотниками - сразу все понятно. ребята себя сами на дороге выделяют. очень полезная штука!