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18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать

18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать (19 фото)

Автор:
18 декабря 2020 12:34
Сообщество : Юмор
Метки: на машине   надписи   надписи на авто   прикол   смешно   
2558
19
Иногда с нами разговаривают даже водители соседних авто. Делают они это с помощью убойных фразочек, наклеенных на железных коней. Стоит только повернуть голову и прочесть убойную надпись на машине. Иногда настроение даже поднимается!
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Метки: на машине   надписи   надписи на авто   прикол   смешно   
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20  комментариев
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582
Владимир Час назад
У нашего народа сильное желание самовыразиться, а выразить нечего...
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7
Владимир Филимонов 3 минуты назад
На 5-й - Близорукий пытался прочитать?
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17k
Мойша 11 минут назад
18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать
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16k
бат св 15 минут назад
быдлодизайн... бессмысленный и бесплощадный
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17k
Мойша 20 минут назад
18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать
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740
buba 24 минуты назад
17 пункт это слова из песни, группа называется-Бездна анального угнетения!) (я эт серьезно!))
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17k
Мойша Полчаса назад
18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать
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17k
Мойша Полчаса назад
Комментарий к фото
Сними надпись - уже догнали.
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848
Константин Полчаса назад
нет, ну польза от этого есть.
вот едешь ты спокойно, и не знаешь, кто перед тобой, нормальный водитель или дол.б.о.ёб., не понимаешь что от него ожидать.
а тут - видишь надпись дебильная или рисуночек, стопсигналы затонированы вместе с поворотниками - сразу все понятно. ребята себя сами на дороге выделяют. очень полезная штука!
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81k
Павел 37 минут назад
18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать
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81k
Павел 37 минут назад
18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать
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81k
Павел 39 минут назад
18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать
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81k
Павел 40 минут назад
18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать
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32k
kalinser 46 минут назад
так и хочется дописать "сосед Вася"

так и хочется дописать "сосед Вася"
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20k
Василий Травкин 47 минут назад
Держите свежак из Твери
Держите свежак из Твери
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7k
Агент Безопасной Национальности 58 минут назад
to fart (англ.) - пердеть.
to fart (англ.) - пердеть.
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2k
Свирепый Бамбр Агент Безопасной Национальности 52 минуты назад
Если такое на жигуле, то на самокате он налепит - "жизнь удалась"
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1k
Афраний Час назад
Никогда не понимал, зачем люди наклеивают на автомобили разную фигню.
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2k
Свирепый Бамбр Афраний 53 минуты назад
Просто в отличие от рыбаков, дебил дебила издалека не видит ))
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816
Saplus Афраний 18 минут назад
Самовыражение уровня маек "Лучший папа" и "Живот для пива"
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