18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать

Иногда с нами разговаривают даже водители соседних авто. Делают они это с помощью убойных фразочек, наклеенных на железных коней. Стоит только повернуть голову и прочесть убойную надпись на машине. Иногда настроение даже поднимается!

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