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Квашеная капуста

Квашеная капуста (21 фото)

Автор:
15 декабря 2020 22:29
Сообщество : Еда
Метки: еда   капуста   капуста квашеная   рецепт   
480
21
Как там сказано? И на стол поставить не стыдно, а съедят - не жалко.
Не знаю кому как, а по мне - без квашенной капусты жизнь на Земле была бы преснее и скучнее даже.
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Метки: еда   капуста   капуста квашеная   рецепт   
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14  комментариев
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2k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
В квашеной капусте должна быть капуста и мааааааааало морковки. Примерно одна морковка на бочку капусты. Все остальное - яблоки, клюква, моча единорога и прочие тампоны девственниц - ересть!

А вот после закваски (перед едой), чтоб предать ей божественный вкус, нужен репчатый лук, нерафинированное масло и ложка сахара!
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2k
ℳaka Час назад
Посолить перемешать, сильно мять она потом мягкая слишком, такую бабуля любит жевать не надо, муж терпеть не может, капустка должна быть хрустящей) И без сахара , можно при подаче добавить, а так слизью покроется.
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7k
diman02 5 часов назад
Прям щас ем !!!
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37k
doker 5 часов назад
Эх, хороша капустка! Спасибо.

А про соль Нейодированную в засолку - это правильно.
Еду в командировку, а наши там уже месяц. "Сало, сало солёное есть?" - их первый клич. Наделил по доброте душевной и интересуюсь: "А здесь что, нет?". Отвечают, что солёного нет, а свежее купить можно. В чём проблема? Говорят, после засолки сало протухает. Короче, заменил йодированную соль на обычную "каменную" и пошло дело! Все довольны.
Вот тебе и соль, копеечный продукт.
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13k
Ivan Автор поста doker 5 часов назад
Дык эта ... век живи - век учисЯ! Но использовать для засолки йодированную соль - неправильно. Это точно!
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3k
Убийца Прохиндеев 5 часов назад
А что дают яблоки? Аромат и сладость?
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13k
Ivan Автор поста Убийца Прохиндеев 5 часов назад
Ну на словах это объяснить сложно. А потом от яблок зависит. Они ведь и кислее и слаще бывают.
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9k
Паша Эмильевич 5 часов назад
Зачем мять? Оня мягкая становится быстро.
Я шинкую на комбайне 10кг капусты. Морковь 0,7-1 кг кружочками.
На эту массу 5-6 небольших жменек крупной соли.
Сутки под гнетом при комнатной температуре.
Стерилизую трехлитровые банки три штуки.
Плотно заталкиваю туда капусту, сливаю по возможности весь сок.
Ещё ночь банки стоят открытыми в холодильнике, и затем закрываю поэлитиленовыми крышками. И в холодильник.
Вкусная, крепкая, всех угощаю.
Главное-не мять! Ни в коем случае!
Попробуйте мой рецепт, не пожалеете...
Зачем мять? Оня мягкая становится быстро. Я шинкую на комбайне 10кг капусты. Морковь 0,7-1 кг кружочками. На эту массу 5-6 небольших жменек крупной соли. Сутки под гнетом при комнатной температуре. Стерилизую трехлитровые банки три штуки. Плотно заталкиваю туда капусту, сливаю по возможности весь сок. Ещё ночь банки стоят открытыми в холодильнике, и затем закрываю поэлитиленовыми крышками. И в холодильник. Вкусная, крепкая, всех угощаю. Главное-не мять! Ни в коем случае! Попробуйте мой рецепт, не пожалеете...
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13k
Ivan Автор поста Паша Эмильевич 5 часов назад
Я пробовал. Т.е. так и делали раньше. Попробовали мять. Понравилось больше. Тут уж - на вкус и цвет....
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7k
Cornho Паша Эмильевич 2 часа назад
"сливаю по возможности весь сок"

И при этом первыми словами у вас идут "зачем мять?". Затем и мять, ведь если не мять - сока не будет.
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2k
ℳaka Cornho Час назад
Для сока мять не надо! Добавьте соль сок появится, проверьте нашинкуйте, посолите и перемешайте и не трогайте, и будет вам сок. А помять ну на третий день еще кое как норм, но на пятый уже мякишь для беззубых.
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2k
ℳaka Паша Эмильевич 59 минут назад
И все ж таки слегка да мнете гнетом
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36k
Андрей Старосельский 5 часов назад
Пока читал, слюной всю футболку замочил....завтра бегом до рынка и килограммчик прикуплю.
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13k
Ivan Автор поста Андрей Старосельский 5 часов назад
Только пробуйте. И ... обязательно, прежде чем платить попробуйте то, что вам положат. Хитрят продавцы.
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