Квашеная капуста

Маринад. На объём капусты, что уместится в трёх литровой банке.

Вскипичячиваем воды. Колодезной конечно, без всяких обеззараживателей и прочих непотребных примесей. Литр примерно. Сахарку грамм сто или около того, соли пару столовых ложек, маслица растительного и уксуса. Стока, скока на картинках показано.

Перчику горошинок пяток, лаврушечки листика три, кардамончика немного. И … по вкусу и желанию можете варьировать и добавлять.

Перемешать хорошо, чтобы соль и сахар растворились.

И заливаем в баночки к капустке. Капуста осядет и понадобится маринаду долить. Пока он устойчиво и совершенно не покроет капусту.

Вот так. И пусть постоят ваши баночки на столе часика три.

И всё! И готово будет! Отличная, знаете ли закусочка к мясным, например, излишествам. И к плову тоже уместно, кстати, будет. Попробуйте – убедитесь. Ещё спасибо скажете!!!

ЗЫ. Лучком зелененьким с мелко нарубленной зеленушечкой посыпьте перед тем, как … хуже не будет.



Ангела вам за трапезой!