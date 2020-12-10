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Потягушки: 13 животных, которые только что проснулись

Потягушки: 13 животных, которые только что проснулись (13 фото + 1 гиф)

Автор:
10 декабря 2020 09:14
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   забавно   милота   подборка   потягушки   фото   
722
14
Все мы любим сладко зевать и потягиваться по утрам.
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Метки: в мире   животные   забавно   милота   подборка   потягушки   фото   
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Dr.CrAzY 39 минут назад
Я - когда звонящему отвечаю : "и, вам, доброго утра..."
Я - когда звонящему отвечаю : "и, вам, доброго утра..."
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