Потягушки: 13 животных, которые только что проснулись

Что может быть лучше хороших утренних, ну или вообще любых потягушек! Животные не дадут соврать — это истинный кайф. Сегодня мы решили собрать фотографии релаксирующих зверюшек, которых потягивающимися в интернете показывают заметно реже, чем котиков и собак (хотя они, безусловно, очень хороши в этом деле).





Как потягиваются слон, петух или соболь и при этом выглядят на фото? Давайте посмотрим!