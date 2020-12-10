Потягушки: 13 животных, которые только что проснулись

Все мы любим сладко зевать и потягиваться по утрам.
Что может быть лучше хороших утренних, ну или вообще любых потягушек! Животные не дадут соврать — это истинный кайф. Сегодня мы решили собрать фотографии релаксирующих зверюшек, которых потягивающимися в интернете показывают заметно реже, чем котиков и собак (хотя они, безусловно, очень хороши в этом деле).
Как потягиваются слон, петух или соболь и при этом выглядят на фото? Давайте посмотрим!
Как потягиваются слон, петух или соболь и при этом выглядят на фото? Давайте посмотрим!
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9. Калан
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