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И в числе всего прочего рассказал такую историю

И в числе всего прочего рассказал такую историю (1 фото)

Автор:
16 декабря 2020 19:10
Метки: животные   история   понимание   собаки   факты   
1090
1
Все у меня шло хорошо, жена досталась просто на зависть, трое
детей-погодков только в радость, бизнес развивался в таком темпе, чтобы
жить с него было можно, а внимания к себе не привлекал ни со стороны
налоговой, ни со стороны братков. Словом, счастье и пруха полные.
Сначала аж не верилось, потом привык и думал, что всегда так и будет. А
на двадцатом году появилась в жизни трещина. Началось со старшего сына.

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Метки: животные   история   понимание   собаки   факты   
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23k
Франц Лефорт Час назад
Давненько не было на фишках этой "истории"! Можно и почаще выкладывать....
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17k
kamanch Полчаса назад
какая слезливая история.
Уже втечение 10 лет читаю, но каждый раз рыдаю...

https://www.anekdot.ru/an/an1109/ot110918;100.htmlhttps://www.anekdot.ru/an/an1109/ot110918;100.html
какая слезливая история. Уже втечение 10 лет читаю, но каждый раз рыдаю...
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30k
Сергей Дёмин kamanch 5 минут назад
опередил,тоже в ..цатый раз читаю, шапку истории меняют в предидущей истории было наоборот по тестю собакен страдал)
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214
Виталий Касандров Час назад
Ну единственное отличие от того что слышал в 80х , то что собаку в ветклинику привезли когти стричь а не усыплять , в 80х как то не принято было ногти стричь .А так один в один .
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12k
Corvus Corax Виталий Касандров 57 минут назад
Принято было. И намного ранее. У профессионалов и опытных любителей. В городских условиях часто хватало длительных прогулок - об асфальт стирались когти сами.
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36k
Прораб Час назад
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