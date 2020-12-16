Почему свой первый видеомагнитофон забыть невозможно?

Если Ваш первый "видик" был из этих моделей-то ваш папа дипломат или капитан дальнего плавания.

Впрочем, массовому покупателю в СССР и не нужны были они-ввоз зарубежных фильмов на кассетах был мизерный, а советские фильмы записывать с эфира смысла не было.

Законодательное разрешение видеосалонов в 1986 году, оживил каналы доставки зарубежных фильмов. Тут же в каждом городе , как грибы после дождя, появились видеосалоны. Население массово вкусило запретный плод иностранной кинематографии. Резко появился спрос, который ни отечественный ВМ-12, ни поставки "Березки" удовлетворить не могли. В газетах запестрели объявления: "меняю машину (дачу) на видеомагнитофон". Изредка даже квартиру предлагали.