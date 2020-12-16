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Почему свой первый видеомагнитофон забыть невозможно?

Почему свой первый видеомагнитофон забыть невозможно? (23 фото)

Автор:
16 декабря 2020 12:01
Метки: видео   интересные факты   история   
1895
23

На днях, в кругу коллег, зашел разговор про свой первый видеомагнитофон. Оказалось, что все прекрасно помнят не только фирму, но и модель своего первого видеомагнитофона! А ведь столько лет пролетело с той поры, а в памяти все до мелочей...ну прям как первая любовь

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Метки: видео   интересные факты   история   
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7k
Шурум-бурум 9 часов назад
Почему свой первый видеомагнитофон забыть невозможно?
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15k
Flying Dutchmen. Час назад
У меня был "Телефункен" с крышкой сверху. Но нормально он работал только вверх ногами. Неудобно было кассету менять...
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993
Zhenya Mrakobes Час назад
порылся в поисковике.. и нашел таки.. вот такой у меня был первый..

порылся в поисковике.. и нашел таки.. вот такой у меня был первый..
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354
Атомный Крот 3 часа назад
До советского покупателя видеомагнитофон шел целых 15 лет!

Чо за бред? ВМ-12 серийно выпускался с 1982 года. Правда, стоил неслабо, но всяко дешевле импортных.
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17k
ПаганецЪ 3 часа назад
Я вот только сейчас осознал тот факт, что У МЕНЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО ВИДЕОМАГНИТОФОНА!
Сначала он был мне не по карману, а потом появились компьютеры.
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7k
kaboza 4 часа назад
первый, один пульт со штрих кодом, наложение звука...джог для управления, торпеда а в купе с ним приобретен был 29 дюймов телек панас, все джапан....шикардос все с одного пульта...сука...денег стоило...
первый, один пульт со штрих кодом, наложение звука...джог для управления, торпеда а в купе с ним приобретен был 29 дюймов телек панас, все джапан....шикардос все с одного пульта...сука...денег стоило...
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153
jenart 4 часа назад
Причём часть таких устройств называлась "видеомагнитофон" а часть "видеоплеер"...
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354
Атомный Крот jenart 3 часа назад
А были еще "пишущие плееры"
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9k
Типа граф Атомный Крот 45 минут назад
У меня был сонька .
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9k
Типа граф Полчаса назад
Во , нашёл фоту , такой...
Во , нашёл фоту , такой...
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4k
Wadim 5 часов назад
А вот наш видик первый. Куплен....кажется в 1994м
А вот наш видик первый. Куплен....кажется в 1994м
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456
dima Wadim Час назад
Эх, аж прослезился. И мой первый тоже. Стоил 86$, я, студент, реально копил. И первую кассету помню - горячие головы1,2. Молодость)))
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4k
Наталья 5 часов назад
фунай, наверное, был у всех) А вот первый, действительно, был такой - Крышка вверх открывалась) Но родители у меня самые обычные. Его как-то быстро продали, кассет то не было почти
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587
фхранцуз 6 часов назад
вот мой видак, первый и последний
вот мой видак, первый и последний
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214
Виталий Касандров 6 часов назад
Первый не помню ни фирму ни модель давно было в 1990 году
Последний Сони были но модель не помню .
Вот первая видеокамера была Панасоник в 1996 купил.
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21k
Vazari 7 часов назад
Первый видик, купили вместе с телевизором, одной фирмы-Toshiba, в далеком 1990-м году. Родителям по наследству достался австрийский спальный гарнитур 19-го века, кровать, комод и трюмо, инкрустированные мрамором....Не хочется думать о реальной цене гарнитура. Вот его и продали ради техники. Телек с видаком пережили настоящий пожар. Корпус телека поплавился, но он работает до сих пор.
Видак тоже, но это уже не актуально.
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3k
Dmitry_61rus 7 часов назад
Ха, а видак Nokia на телефон Nokia 3310 чем то похож. Наверное, такой же неубиваемый.
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27k
KiploksAKS 7 часов назад
У меня никогда не было видеоиагнитофона.
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9k
Олегbl4 8 часов назад
JVC HR-D321 EM
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9k
Олегbl4 8 часов назад
Почему свой первый видеомагнитофон забыть невозможно?
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1k
прохожий 8 часов назад
через объявления в газетах квартиры меняли на видеодвойки. как и видеодвойки на квартиры. но скорее это относилось к провинции. конец 80-х. к 1995 году видеотехника стала доступной практически большинству работающего населения.
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2k
Hallo FreeSpace 8 часов назад
Да видик-то хрен с ним ... железка и железка ... А вот то настроение и эмоции забыть не возможно точно .
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8k
Мафусаил 8 часов назад
Мой первый сгорел ((( А следующие живы до сих пор, один тут представлен Самсунг Виннер
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18k
BillyBonzz 8 часов назад
Такой был первый видеомагнитофон еще японской сборки, до сих пор рабочий лежит.
Такой был первый видеомагнитофон еще японской сборки, до сих пор рабочий лежит.
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18k
BillyBonzz 8 часов назад
покупал я его на ВДНХ в 91-м, за 475 долларов, в павильоне Электроника, тогда ВДНХ был одной большой толкучкой электроники.
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18k
BillyBonzz 8 часов назад
родители пользовались им вплоть до начала 2000-х, использовали его в основном чтобы писать ТВ программы, которые они не успевали посмотреть, программируя видеомагнитофон на запись канала, указывая время вкл и выкл и номер канала на который настроится тюнер и запишет тв программу без включения телека.
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9k
Алексей 9 часов назад
У меня telefunken был Кроме шуток привезли из Австралии,но засада была в тюнере,не поддерживал он наш стандарт секам
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18k
BillyBonzz Алексей 8 часов назад
ты просто не мог смотреть через него телек и писать через его тюнер ТВ программы, но мог использовать его как плеер, и писать с телека используя выходной сигнал телевизора.
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9k
Алексей BillyBonzz 8 часов назад
Именно так и было,но прелесть видеомагнитофона в том что бы программы мог записывать а у меня с этим был пролет
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9k
Алексей BillyBonzz 8 часов назад
Я никогда не видел телеков с выходным сигналом по RCA или SCART Во всяком случае раньше небыло таких точно
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18k
BillyBonzz Алексей 8 часов назад
да лан)) со CKART шли все импортные телеки))
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9k
Алексей BillyBonzz 7 часов назад
На пинах выхода видеосигнала было пусто,пробовали
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