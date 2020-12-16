Почему свой первый видеомагнитофон забыть невозможно?

На днях, в кругу коллег, зашел разговор про свой первый видеомагнитофон. Оказалось, что все прекрасно помнят не только фирму, но и модель своего первого видеомагнитофона! А ведь столько лет пролетело с той поры, а в памяти все до мелочей...ну прям как первая любовь
Пока вспоминали -обсуждали сделали интересные выводы:
1. До советского покупателя видеомагнитофон шел целых 15 лет!
Первый видеомагнитофон стандарта VHS фирма JVC представила осенью 1977 года. Еще 5-6 лет понадобилось стандарту, чтобы растолкав локтями конкурентов, выйти в лидеры продаж сначала в Японии, а потом и по всему миру. В СССР привозились небольшие партии видеомагнитофонов VHS в магазины "Березка". Интересно, по какой цене они продавались у нас, если даже на западе цена была около 1500 долларов.
Если Ваш первый "видик" был из этих моделей-то ваш папа дипломат или капитан дальнего плавания.
Впрочем, массовому покупателю в СССР и не нужны были они-ввоз зарубежных фильмов на кассетах был мизерный, а советские фильмы записывать с эфира смысла не было.
Законодательное разрешение видеосалонов в 1986 году, оживил каналы доставки зарубежных фильмов. Тут же в каждом городе , как грибы после дождя, появились видеосалоны. Население массово вкусило запретный плод иностранной кинематографии. Резко появился спрос, который ни отечественный ВМ-12, ни поставки "Березки" удовлетворить не могли. В газетах запестрели объявления: "меняю машину (дачу) на видеомагнитофон". Изредка даже квартиру предлагали.
Распад СССР и открытие рынка для зарубежных товаров проблему не решило: цены видеомагнитофонов от SONY, HITACHI, JVC, AIWA и других флагманов были слишком высоки для российских зарплат.
Из моих знакомых только один человек купил в ту пору видик SONY выложив сумасшедшую сумму.
Цены на видеомагнитофоны южнокорейских фирм SAMSUNG и GOLD STAR была ниже, но их покупали не очень охотно. Было какое то недоверие к качеству и надежности, да и не очень престижно считалось иметь "корейца".
Настоящим чудом стало появление аппаратуры фирм FUNAI и SUPRA: при очень низкой цене на лицевой панели красовалась заветная надпись "MADE IN JAPAN". Недаром конкуренты их обвиняли в том, что отпускная цена ниже себестоимости. Оказалось, большинство моих коллег, купили первый видеомагнитофон именно этих фирм.
Именно благодаря фирмам SAMSUNG, GOLD STAR (LG), FUNAI и SUPRA массовый покупатель получил доступ в "видеоРай и в видеоСон" в собственной квартире.
Ну и самое главное, что выяснилось в разговоре с коллегами: никто не помнит точную цену покупки! Это конечно можно списать на чудовищную инфляцию тех лет, но марки то все помнят отлично... Кто то даже отшутился, мол это доказывает, что любовь к видеомагнитофонам была бескорыстной.
В те годы видеомагнитофон выпускали очень многие фирмы. Многие бренды и модели даже не продавались на российском рынке, поэтому их можно увидеть только на фото.
Источник:
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Чо за бред? ВМ-12 серийно выпускался с 1982 года. Правда, стоил неслабо, но всяко дешевле импортных.
Сначала он был мне не по карману, а потом появились компьютеры.
Последний Сони были но модель не помню .
Вот первая видеокамера была Панасоник в 1996 купил.
Видак тоже, но это уже не актуально.