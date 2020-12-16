FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4413 постов • 1145 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Мужчина нашёл загадочную коробку у себя под дверью

Мужчина нашёл загадочную коробку у себя под дверью (3 фото)

Автор:
16 декабря 2020 09:57
Сообщество : Истории
Метки: в мире   история   коробка   курица   люди   сюрприз   фото   
1472
3
Он её открыл и не пожалел — внутри сидел новый друг.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   история   коробка   курица   люди   сюрприз   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Robin Hood Час назад
Мужчина нашёл загадочную коробку у себя под дверью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Батл среди школьников, который реально пошел всем на пользу (10 фото) Батл среди школьников, который реально пошел всем на пользу (10 фото) Австралийка рассказала, как отказ от алкоголя помог ей изменить её жизнь Австралийка рассказала, как отказ от алкоголя помог ей изменить её жизнь Пара превратила шахту для ядерных ракет в причудливый замок Пара превратила шахту для ядерных ракет в причудливый замок Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу Мальчик, который копировал трюки Брюса Ли, сам стал легендой Мальчик, который копировал трюки Брюса Ли, сам стал легендой В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1027000



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто
4
114
История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
1
8
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
Volkswagen Beetle за 40 миллионов рублей, оснащенный газотурбинным двигателем
0
10
Volkswagen Beetle за 40 миллионов рублей, оснащенный газотурбинным двигателем
"Ярмарка тщеславия": журналист рассказал о своей работе в районной газете (6 фото)
"Ярмарка тщеславия": журналист рассказал о своей работе в районной газете (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
4
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#интересно#авария#сша#авто авария#люди#на различный вкус#еда#маразм
#прикол#интересное#разное#россия#в мире#Душевное#подборка#абсурд#космос#позитив
#фото#животные#факты#дтп#прикольные#картинки#смешные#автомобили#коты#птицы

На что жалуетесь?

Вернуться