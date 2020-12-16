Мужчина нашёл загадочную коробку у себя под дверью

Как оказалось, мужчина сам был владельцем домашних птиц, именно поэтому незнакомец и решил оставить ему пернатую. Видимо, был уверен, что человек точно не выбросит птицу и сможет позаботиться о ней. Реддитор действительно оставил себе курочку, но был не очень доволен тем, что люди оставили ее в неудобной коробке.



Я понимаю, почему ее оставили мне. Но было бы намного лучше, если бы они просто спросили меня, а не запихивали несчастную курицу в коробку,— возмутился реддитор.



Мужчина тщательно осмотрел птицу и пришел к выводу, что она здорова. Скоро он познакомит ее с остальными своими пернатыми питомцами.