Мужчина нашёл загадочную коробку у себя под дверью

Он её открыл и не пожалел — внутри сидел новый друг.
Пользователь Reddit под ником harder24 обнаружил у себя под дверью загадочную коробку, которую оставил какой-то незнакомец.
Сверху на коробке была записка: «Внутри курица. Пожалуйста, позаботьтесь о ней. Извините».
Сверху на коробке была записка: «Внутри курица. Пожалуйста, позаботьтесь о ней. Извините».
Когда реддитор открыл коробку он действительно обнаружил внутри очаровательную живую курочку.
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Как оказалось, мужчина сам был владельцем домашних птиц, именно поэтому незнакомец и решил оставить ему пернатую. Видимо, был уверен, что человек точно не выбросит птицу и сможет позаботиться о ней. Реддитор действительно оставил себе курочку, но был не очень доволен тем, что люди оставили ее в неудобной коробке.
Я понимаю, почему ее оставили мне. Но было бы намного лучше, если бы они просто спросили меня, а не запихивали несчастную курицу в коробку,— возмутился реддитор.
Мужчина тщательно осмотрел птицу и пришел к выводу, что она здорова. Скоро он познакомит ее с остальными своими пернатыми питомцами.
Я понимаю, почему ее оставили мне. Но было бы намного лучше, если бы они просто спросили меня, а не запихивали несчастную курицу в коробку,— возмутился реддитор.
Мужчина тщательно осмотрел птицу и пришел к выводу, что она здорова. Скоро он познакомит ее с остальными своими пернатыми питомцами.
В комментариях он попросил пользователей придумать курице имя. Некоторые предложили довольно оригинальные варианты:
"Бокси."
"Генриетта."
"Ты хороший человек, мой друг! Предлагаю имя — Аттила Курица."
"Цыпленок МакЧикенфейс."
"Генриетта."
"Ты хороший человек, мой друг! Предлагаю имя — Аттила Курица."
"Цыпленок МакЧикенфейс."
А кто-то посоветовал мужчине решить более важные вопросы:
"Меньше сосредотачивайтесь на имени и больше на обучении ее кунг-фу, чтобы она могла отомстить тому, кто поместил ее в этот ящик."
"Пусть лучше сначала обучит ее йодлю."
"Пусть лучше сначала обучит ее йодлю."
Многие пользователи были обеспокоены здоровьем пернатой:
"Будьте осторожны. Во многих странах гуляет птичий грипп, сейчас запрещено держать птиц на улице, чтобы остановить распространение болезни."
"Пожалуйста, поместите эту курочку в карантин как минимум на две недели! Если она больна или является переносчиком, она может заразить всех остальных птиц."
"Пожалуйста, поместите эту курочку в карантин как минимум на две недели! Если она больна или является переносчиком, она может заразить всех остальных птиц."
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