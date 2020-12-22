Невероятное преображение бомжа

Некоторым людям везёт меньше, чем другим. Жизнь поступает с ними намного хуже, из-за чего они оказываются на самом дне — теряя свой дом, семью.
Им приходится бродить по улицам в надежде отыскать что-то ценное, чтобы выжить. Именно это произошло с Жоау Коэльо Гимарайншем (João Coelho Guimarães) из Бразилии, которому на данный момент 45 лет, 3 из которых он провёл на улице, без нормальной крыши над головой.
Но недавно его жизнь круто изменилась. Это случилось после того, как сотрудники одной парикмахерской предложили ему его подстричь.
«Он пришёл к нам и мы его спросили, голоден ли он и не хочет ли что-нибудь поесть. Однако он отказался и спросил, есть ли у нас бритва, чтобы он мог подстричь свою бороду. Именно тогда-то у нас и возникла идея, и все, кто был в барбершопе, решили помочь ему … подарив день красоты», — рассказал представитель парикмахерской Алессандро.
Парикмахерская не только подстригла его, но и привела в порядок бороду мужчины, кроме того, там его вымыли и выдали одежду: три рубашки, пару брюк, куртку и новые туфли. Люди, сотворившие доброе дело, даже не подозревали, что после того, как они поделятся фотографиями трансформации Жоау с миром, их увидит семья бедолаги, потерявшая с мужчиной связь ещё около 10 лет назад, смирившись уже с тем, что его нет в живых.
Но недавно его жизнь круто изменилась. Это случилось после того, как сотрудники одной парикмахерской предложили ему его подстричь.
«Он пришёл к нам и мы его спросили, голоден ли он и не хочет ли что-нибудь поесть. Однако он отказался и спросил, есть ли у нас бритва, чтобы он мог подстричь свою бороду. Именно тогда-то у нас и возникла идея, и все, кто был в барбершопе, решили помочь ему … подарив день красоты», — рассказал представитель парикмахерской Алессандро.
Парикмахерская не только подстригла его, но и привела в порядок бороду мужчины, кроме того, там его вымыли и выдали одежду: три рубашки, пару брюк, куртку и новые туфли. Люди, сотворившие доброе дело, даже не подозревали, что после того, как они поделятся фотографиями трансформации Жоау с миром, их увидит семья бедолаги, потерявшая с мужчиной связь ещё около 10 лет назад, смирившись уже с тем, что его нет в живых.
Это Жоао Коэльо Гимарайнш, который как-то зашёл в парикмахерскую, чтобы спросить, можно ли ему у них подстричь свою бороду
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Работники учреждения приняли его с распростёртыми объятиями и предложили ему кое-что получше
Они побрили и остригли мужчине волосы как на голове, так и на бороде, кроме того, они его вымыли
Вскоре после того, как фотографии с преображением бездомного были опубликованы в Сети, Жоао был удостоен ещё одного сюрприза — куда более ценного
Его семья смогла найти его благодаря тому, что снимки с мужчиной стали вирусными в Интернете. Парикмахерская даже помогла родственникам организовать встречу с Жоао
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