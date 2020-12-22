FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4436 постов • 1151 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Невероятное преображение бомжа

Невероятное преображение бомжа (25 фото)

Автор:
22 декабря 2020 09:32
Сообщество : Истории
Метки: бомж   в мире   внешность   история   люди   преображение   фото   
384
25
Некоторым людям везёт меньше, чем другим. Жизнь поступает с ними намного хуже, из-за чего они оказываются на самом дне — теряя свой дом, семью.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: бомж   в мире   внешность   история   люди   преображение   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Горожанин 58 минут назад
Вывод: бомж не в одежке, бомж по уму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 6 минут назад
Был бомж-как-бомж, а стал банальным дровосеком нетрадиционной ориентации...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Vazari Час назад
До стрижки выглядел намного харизматичнее. Теперь-как отштампованный мужчинка-метросексуал из барбершопа)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
хз Vazari Час назад
Точно буртальный бомжара был круче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) Пользователи сети, которых в школе считали гадкими утятами, показали, как они преобразились Пользователи сети, которых в школе считали гадкими утятами, показали, как они преобразились Учительница из Миннесоты пожертвовала свою почку сторожу школы Учительница из Миннесоты пожертвовала свою почку сторожу школы Бразильянку дразнили из-за родимого пятна, но теперь она модель и рушит стандарты красоты Бразильянку дразнили из-за родимого пятна, но теперь она модель и рушит стандарты красоты 21-летняя девушка собирается проплыть через Атлантику, преодолев более 4800 км 21-летняя девушка собирается проплыть через Атлантику, преодолев более 4800 км Модель, продемонстрировала свои ужасные фото со сломанным носом, которым её «наградил» незнакомец Модель, продемонстрировала свои ужасные фото со сломанным носом, которым её «наградил» незнакомец
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

351488



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
35 гигантов нашего мира
3
64
35 гигантов нашего мира
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лечебная доза алкоголя и какие алкогольные напитки нельзя смешивать
1
72
Лечебная доза алкоголя и какие алкогольные напитки нельзя смешивать
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
0
24
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#интересное#сша#прикольные#авария#дтп#позитив#смешные#коронавирус
#прикол#интересно#животные#автомобили#картинки#авто авария#красота#путешествия#автомир#автоприкол
#фото#история#подборка#люди#природа#девушка#новый год#россия#на различный вкус#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться