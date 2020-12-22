Невероятное преображение бомжа

Им приходится бродить по улицам в надежде отыскать что-то ценное, чтобы выжить. Именно это произошло с Жоау Коэльо Гимарайншем (João Coelho Guimarães) из Бразилии, которому на данный момент 45 лет, 3 из которых он провёл на улице, без нормальной крыши над головой.



Но недавно его жизнь круто изменилась. Это случилось после того, как сотрудники одной парикмахерской предложили ему его подстричь.



«Он пришёл к нам и мы его спросили, голоден ли он и не хочет ли что-нибудь поесть. Однако он отказался и спросил, есть ли у нас бритва, чтобы он мог подстричь свою бороду. Именно тогда-то у нас и возникла идея, и все, кто был в барбершопе, решили помочь ему … подарив день красоты», — рассказал представитель парикмахерской Алессандро.



Парикмахерская не только подстригла его, но и привела в порядок бороду мужчины, кроме того, там его вымыли и выдали одежду: три рубашки, пару брюк, куртку и новые туфли. Люди, сотворившие доброе дело, даже не подозревали, что после того, как они поделятся фотографиями трансформации Жоау с миром, их увидит семья бедолаги, потерявшая с мужчиной связь ещё около 10 лет назад, смирившись уже с тем, что его нет в живых.