Фоторепортаж из лучшей жизни, жизни в СССР

Подборка душевных и ностальгических фото 60-х-80-х годов
Сегодня вспоминаем нашу жизнь в СССР, с головой окунаемся в те годы, годы нашего
Сегодня вспоминаем нашу жизнь в СССР, с головой окунаемся в те годы, годы нашего
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Кому не нравится - листайте другие темы, резко тут срать своим ядом в комментариях. Автору поста спасибо за старания!
Вспомнился "студенческий" выезд на картошку. Колхозники помогали городским собирать урожай (саркастическая шутка).
Фото как раз "сортировки" этой картошки прям как в моей молодости!!!