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Фоторепортаж из лучшей жизни, жизни в СССР

Фоторепортаж из лучшей жизни, жизни в СССР (55 фото)

Автор:
15 декабря 2020 23:04
Метки: СССР   история   ретро   
1613
55
Подборка душевных и ностальгических фото 60-х-80-х годов
Сегодня вспоминаем нашу жизнь в СССР, с головой окунаемся в те годы, годы нашего
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Метки: СССР   история   ретро   
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9  комментариев
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427
boozed 6 часов назад
Прости, но собрать разноплановые фото времен СССР и утверждать, что это "лучшая жизнь"... Почти каждая фотография из Вашего поста заслуживает пояснения (как Вы объясните современному поколению, что отображенное на фотографиях - лучшая жизнь?)
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0
Александр 10 минут назад
Обожаю подобные подборки, хоть Союз застал уже под его конец. Сам помню быт и жизнь того времени (сам 1982 г.р.).
Кому не нравится - листайте другие темы, резко тут срать своим ядом в комментариях. Автору поста спасибо за старания!
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3
Franky Полчаса назад
Аффтар все врет. Тогда было ужасно. Сталин расстреливал людей на улице, джинс, жвачки и компьютеров не было. А еще у моего друга дедушку в тюрьму отправили. Ну и что, что он работая в колхозе воровал, нельзя же из-за этого человека сажать. Проклятый совок.
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171
Oleg Potapov Час назад
Только нет ностальгии по кабинету стоматолога. Кому чистили канал без наркоза, тот поймет.
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−45
rock 2 часа назад
глубокий совок !
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−70
Dmitry Kurtov 5 часов назад
Отличная подборка! Прекрасно демонстрирует серость и убогость жизни в СССР. Спасибо. Несогласным - поясню по требованию.
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3
Franky Dmitry Kurtov Полчаса назад
И что же вы, уважаемый поясните? Серость фотографий? Да, они черно-белые. Что конкретно вас не устраивало в изображенных периодах советской истории?
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8k
albedo 7 часов назад
Спасибо.
Вспомнился "студенческий" выезд на картошку. Колхозники помогали городским собирать урожай (саркастическая шутка).
Фото как раз "сортировки" этой картошки прям как в моей молодости!!!

Спасибо. Вспомнился "студенческий" выезд на картошку. Колхозники помогали городским собирать урожай (саркастическая шутка). Фото как раз "сортировки" этой картошки прям как в моей молодости!!!
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