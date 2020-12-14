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Латышские колонии в Америке и Африке

Латышские колонии в Америке и Африке (6 фото)

Автор:
14 декабря 2020 15:06
Метки: интересно   история   факты   
3093
6

И не надо крутить пальцем у виска. Я сам в шоке! Когда меня спросили, какое из бывших постсоветских государств в прошлом имело заморские колонии, я ничуть не сомневаясь ответил что Россия – Аляска, Калифорния, если не колонии то какие-то поселения на Мадагаскаре и в Эфиопии. А оказалось что еще в XVII веке крохотная Латвия, и даже ее часть, герцогство Курляндское имело колонии в Центральной Америке и в черной Африке.

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Метки: интересно   история   факты   
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24k
семён 13 часов назад
Негры на износ пашут...
Негры на износ пашут...
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2k
ceboksari 5 часов назад
mdaa,za poslednije 20 let, latvija sama v tabago prevratilas......
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11k
Dobryi_KOT 10 часов назад
"в XVII веке крохотная Латвия" - автор, вы о чём? Термина такого не было. В это время там были племена (ливы, курши, земгалы и т.д.), драное наследие Ордена и вассал пока ещё целой Речи Посполитой.
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6k
amrita 11 часов назад
Несколько лет назад в Лиепае( Латвия) даже статую поставили - ЧЕРНАЯ МИЛДА.
Несколько лет назад в Лиепае( Латвия) даже статую поставили - ЧЕРНАЯ МИЛДА.
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1k
Bosk 12 часов назад
Курши раннее проживающие в западной Курляндии в прошлом были не плохие мореходы и они не слабо кошмарили соседей и прочии народы по берегам Балтийского моря, была у них такая национальная традиция, с весны по осень занимаются хозяйством и урожаем, ну а прочее время собирались и разбойничали. Лень искать картинку, но по "морде-лица" их корабли и снаряжение один в один с как у викингов. Извините за то что ушел от темы.
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2k
Enotko Ytko 13 часов назад
я вот постоянно путаю латвия-литва
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7k
Prostovopros Enotko Ytko 12 часов назад
Это только начало - с годами много хуже будет. ))
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14
Михаил Войцеховский Prostovopros 10 часов назад
И не говори... Потом Эстонию с Эфиопией.
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208
☣️Месть печенегов☣️ Михаил Войцеховский 10 часов назад
Иран с Ираком, Швецию со Швейцарией, а уж про Австрию с её знаменитыми кенгуру даже говорить нечего
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135
WadDad 13 часов назад
Латвийские колонии в Африке? Это всё равно, что пуэрториканцев называть вассалами североамериканских индейцев.
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14k
Fat boy slim is * in a heaven 14 часов назад
Сделаем латвию снова великой!
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10k
[email protected] Fat boy slim is * in a heaven 13 часов назад
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