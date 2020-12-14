Латышские колонии в Америке и Африке

Дедушка и папа герцога Якоба были хорошими правителями. Но герцог Якоб всех превзошел. Своего рода Петр 1, в миниатюре. Ему бы королевство побольше, тогда бы точно вошел в список великих реформаторов в истории. Но для своей маленькой Курляндии он сделал очень многое. Умный, предприимчивый, получивший образование в германских университетах, Якоб старался идти в ногу со временем и всячески пекся об экономическом благополучии маленького государства. «Якоб знал, чего хочет, и Якоб знал, как добиться своего.

В первую очередь «призвали учителя»: по всему герцогству открывались школы, в Митаве даже женские, а также государственные (бесплатные) больницы. Дальше – больше, всего и не перечислишь: достаточно несколько лет и захолустная, нищая, разрушенная недавней шведско-польской войной Курляндия стала, скажем так, «прибалтийским тигром». Один за другим росли заводы, со стапелей сходили на воду самые современные суда как торговые, так и военные. На пике бума, в 1658-м, торговый флот Якоба состоял из 60 крупных судов, а ВМФ из 44 «линкоров», – и заказы на постройку кораблей поступали аж из Франции, а на фрахт из самой Венеции», - так описывает деятельность предприимчивого герцога историк и публицист Лев Вершинин.

На экспорт герцогство вывозило инструменты, отличные мушкеты, порох, пушки, пеньку, зерно, уголь, дёготь, и даже вино, которое, хоть и в малом количестве, производилось в городке Сабиле. Продажа этих товаров приносило герцогу Якобу огромные доходы, он стал богаче всех немецких герцогов Европы того времени. Ввозило герцогство в основном только соль, железо и пряности. Тем более что герцог старался поддерживать со всеми государствами мирные отношения, не воевал, но активно торговал со всеми воюющими державами. Купит товар у англичан, продаст его их противникам голландцам и наоборот.

В век великих колониальных захватов, герцог тоже задумался над увеличением своей маленькой Курляндии, за счет заморских колоний. Благо отличный флот у него был. Первую попытку колонизации предпринял в 1637 году, его дядя герцог Фридрих. Выбор курляндцев пал на открытый Колумбом в 1498 году, остров Тобаго (ныне государство Тринидад и Тобаго), лежащий у берегов Южной Америки неподалеку от устья великой реки Ориноко. По мнению прибалтов, этот небольшой остров (303 кв. км) мог бы стать идеальным опорным пунктом для начала освоения нового региона. Однако закрепиться на ней было не так легко, ибо мешали два фактора. Во-первых, испанцы по-прежнему рассматривали все здешние территории в качестве своей собственности и яростно противились попыткам других наций тут закрепиться. Во-вторых, регион вокруг Тобаго населяли свирепые индейцы-караибы, жестокие воины, не гнушавшиеся людоедства.