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Киносудьба "Золушки". Какую роль Людмиле Сенчиной не простили "поклонники"?

Киносудьба "Золушки". Какую роль Людмиле Сенчиной не простили "поклонники"? (4 фото + 5 видео)

Автор:
14 декабря 2020 12:10
Метки: актриса   певица   юбилей   
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Этот пост — о Людмиле Сенчиной, и приурочен он к её юбилею. 13 декабря 2020 года замечательной певице, "Золушке" советской эстрады, исполнилось бы 70 лет. Но вспоминать мы будем не эстрадную карьеру Сенчиной, а кинематографическую — ведь она снималась в кино, хоть и редко.

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Метки: актриса   певица   юбилей   
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Otium7 6 часов назад
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Sam22 2 часа назад
"Как же так! В то время как в Гондурасе дети голодают, Сенчина соблазняет наших мужей и сыновей! Мы ей так верили!"
Какая тупость!
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230
Вася 3 часа назад
И красивая, и голос есть, и поет хорошо. Сейчас таких не делают (с). Я думаю и сейчас бы нашлись, но в эту эстрадную клоаку не то что не пустят, хороший человек сам не полезет.
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14
Дядя Витя 5 часов назад
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138
Катерина 6 часов назад
Забавно, что она упорно возражала против Золушки)). Автор песни просто измором ее взял - и сразу Сенчина стала звездой )
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