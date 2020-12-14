Киносудьба "Золушки". Какую роль Людмиле Сенчиной не простили "поклонники"?

Этот пост — о Людмиле Сенчиной, и приурочен он к её юбилею. 13 декабря 2020 года замечательной певице, "Золушке" советской эстрады, исполнилось бы 70 лет. Но вспоминать мы будем не эстрадную карьеру Сенчиной, а кинематографическую — ведь она снималась в кино, хоть и редко.
В 1970 году Людмила закончила музыкальное училище при консерватории и поступила на работу в Ленинградский театр музыкальной комедии (там она проработала пять лет, пока полностью не посвятила себя эстраде).
И в этом же 1970 году состоялся дебют в кино. Сенчина сыграла роль учительницы младших классов, которая привела учеников в кинотеатр в фильме Наума Бирмана "Волшебная сила" (новелла "Мстители из 2-В"). Новелла была снята по одному из "Денискиных рассказов" Виктора Драгунского, который был и автором сценария. Рассказ назывался "Сражение у Чистой речки", и в нём Дениска и его одноклассники на просмотре киноленты "Алые звёзды", чтобы помочь "нашим" на экране, открыли стрельбу из игрушечных пистолетов. В фильме они смотрят "Неуловимых мстителей".
Следующие два фильма по жанру относились непосредственно к специальности Людмилы Сенчиной — музыкальной комедии.
В фильме Андрея Тутышкина "Шельменко-денщик" (1971, по пьесе Квитки-Основьяненко) Сенчиной досталась роль лирической героини — панночки Присиньки Шпак.
Через год на "Беларусьфильме" вышла комедия Юрия Цветкова "После ярмарки" (по пьесе Янки Купалы "Павлинка"). Людмила сыграла главную роль.
Она тут поёт на белорусском языке!
Пожалуй, самая известная киноработа Сенчиной — вестерн Владимира Вайнштока "Вооружён и очень опасен" (1977, по произведениям Брета Гарта).
В этой картине она сыграла Жюли, певицу из кабаре.
Кстати, тексты к песням, которые она здесь поёт, написал Владимир Высоцкий (композитором был Георгий Фиртич).
В следующем видео смонтированы все песни из этого фильма, и добавлен рассказ самого Владимира Семёновича об этой работе.
Работа оказалась для Сенчиной довольно откровенной. Тут и концертные наряды героини с демонстрацией прелестных ножек, и даже постельная сцена присутствовала.
Некоторые поклонники ей этого не простили. Певица вспоминала:
И тут пошли письма в Ленконцерт: "Как же так! В то время как в Гондурасе дети голодают, Сенчина соблазняет наших мужей и сыновей! Мы ей так верили!"
И я поняла, что опрометчиво поступила. Потому что для людей я — Золушка.
Больше она в кино не снималась (если не считать фильмов-концертов).
Вот уже третий год, как Людмила Петровна Сенчина ушла из жизни. Но она не забыта, и песни живут!
В качестве точки, уже не совсем по теме статьи, поставлю одну из её песен, как раз в день рождения — про день рождения!
Это одна из моих любимых песен Сенчиной. И особенно люблю вариант с группой "Мультфильмы", душевно получилось, несмотря на слабый вокал Егора Тимофеева.
"Послушай музыку, и... прощай"!
Светлая память Людмиле Петровне!
Источник:
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Какая тупость!