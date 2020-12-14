Киносудьба "Золушки". Какую роль Людмиле Сенчиной не простили "поклонники"?

Работа оказалась для Сенчиной довольно откровенной. Тут и концертные наряды героини с демонстрацией прелестных ножек, и даже постельная сцена присутствовала.





Некоторые поклонники ей этого не простили. Певица вспоминала:





И тут пошли письма в Ленконцерт: "Как же так! В то время как в Гондурасе дети голодают, Сенчина соблазняет наших мужей и сыновей! Мы ей так верили!"





И я поняла, что опрометчиво поступила. Потому что для людей я — Золушка.





Больше она в кино не снималась (если не считать фильмов-концертов).