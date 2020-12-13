Инфляция в Германии ушла в минус. Почему и на что упали цены

В ФРГ не дефляция, а временное снижение НДС и дешевая энергия

В своем пресс-релизе оно напоминает об одной из главных причин того, что инфляция во второй половине 2020 года ушла в минус: на период с 1 июля по 31 декабря в Германии временно снижена ставка налога на добавленную стоимость (НДС).

Это - ключевая мера второго антикризисного пакета правительства ФРГ, призванного поддержать население и стимулировать потребительский спрос в условиях пандемии коронавируса и рецессии в экономике. Основную ставку НДС снизили с 19% до 16%, льготную - с 7% до 5%. В результате почти автоматически приблизительно в такой же пропорции уменьшились розничные цены на товары и услуги.

Обычно отрицательная инфляция, или дефляция, становится сигналом тревоги для экспертов, поскольку для рыночной экономики падение цен может оказаться даже более разрушительным, чем их всплеск, ведь бороться с дефляцией, как правило, труднее, чем с инфляцией.