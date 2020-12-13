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Инфляция в Германии ушла в минус. Почему и на что упали цены

Инфляция в Германии ушла в минус. Почему и на что упали цены (3 фото)

Автор:
13 декабря 2020 09:38
Метки: германия   факты   экономика   
730
3

В Германии четвертый раз за этот год зафиксирована отрицательная инфляция. В ноябре совокупный индекс розничных цен на товары и услуги снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,3%. Если взять только товары, то они подешевели за год на 1,8%. Об этом сообщило 11 декабря Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

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Метки: германия   факты   экономика   
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7  комментариев
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Не знаю во что это выльется в будущем, но на данный момент меня ситуация вполне устраивае
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32k
parallax 7 минут назад
Зато опять планируют повысить обязательную для всех плату за ТВ и радио. (GEZ)
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9k
Сережа 14 минут назад
Наверное, в последний раз цены снижали еще при Сталине?
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2k
Unics Полчаса назад
Печально то, что наш бюджет наполнять привыкли самым примитивным образом- очередным обвалом рубля по отношению к доллару и евро.А то тем самым мы все больше разгоняем инфляцию у себя в стране, почему то руководству в голову не приходит. Растут вновь цены, снижается уровень жизни населения. Напрашивается вопрос- ДОКОЛЕ?
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305
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Основную ставку НДС снизили с 19% до 16%, льготную - с 7% до 5%. В результате почти автоматически приблизительно в такой же пропорции уменьшились розничные цены на товары и услуги.

Интересно, а у нас при снижении налогов цены бы выросли?
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7k
Шурум-бурум Час назад
за то у нас все отлично, как всегда
из всех "утюгов" официальные лица сообщают нам, что с 14 года доходы россиян стабильно падают, но при этом цены растут, ндс повысили, пенсионный возраст увеличили, услуги жкх ежегодно повышают, цена за проезд в общественном транспорте растет, российскому бензину ваще пох на всех и т.д.... где логика?!
а потом х@як!... и все с доходом в 17тыр становятся средним классом

Ссылка youtu.be
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6k
Sterling Malory Archer Час назад
Идут к коммунизму
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