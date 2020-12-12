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20 век в цвете. 1940 г. Мир без войны 80 лет назад

20 век в цвете. 1940 г. Мир без войны 80 лет назад (35 фото)

Автор:
12 декабря 2020 23:32
Метки: 20 век   история   ретро   
1792
35

Сегодня в посте 20 век в цвете 1940 год, точнее, его мирная часть.
К тому времени в области цветной фотографии произошёл коренной поворот и давно устаревший автохром вытеснила цветная плёнка американского (кодахром) и немецкого (агфаколор) производства. А цветоделёнка осталась только в области американской глянцевой рекламы.
Пока в Европе разгоралось зарево Второй Мировой войны, большинство стран продолжало жить самой обычной мирной жизнью.

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Метки: 20 век   история   ретро   
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4  комментария
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7k
diman02 9 часов назад
Вездеходом в Антарктиде попользоваться не пришлось .
Техническая ошибка при проектировании . Вроде колёса из за веса зарывались .
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6k
МимоПроходил 15 минут назад
"Стране моторов" нужно было много нефти, но тогда американцы ещё вполне обходились своей.
США и сейчас на 90%+ покрывает свои потребности своей нефтью. А остальное заливают в хранилища
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6k
Matthew Hopkins 7 часов назад
Щас начнется - "гейропа", "пиндосы" и т.д.
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