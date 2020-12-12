20 век в цвете. 1940 г. Мир без войны 80 лет назад

Сегодня в посте 20 век в цвете 1940 год, точнее, его мирная часть.
К тому времени в области цветной фотографии произошёл коренной поворот и давно устаревший автохром вытеснила цветная плёнка американского (кодахром) и немецкого (агфаколор) производства. А цветоделёнка осталась только в области американской глянцевой рекламы.
Пока в Европе разгоралось зарево Второй Мировой войны, большинство стран продолжало жить самой обычной мирной жизнью.
К сожалению, цветных снимков жизни в СССР 1940 г. пока не найдено, есть только один предположительно цветной.
"Пикник" на поле в Салониках, Греция, которое когда-то было малярийным болотом, фото Энтони Стюарта (Anthony Stewart) для журнала National Geographic:
В Грецию война придёт в октябре 1940-го.
Две шведские женщины делают клюквенный кисель, 1940 г., американский фотограф Volkmar Wentzel для журнала National Geographic:
До тотальной депортации и заключения в концлагеря всех американцев японского происхождения оставалось менее 2 лет.
В ноябре 1940 г. американцы выбрали Рузвельта президентом 3-й раз подряд, впервые в истории.
Зная о широком распространении изоляционистских настроений в Соединённых Штатах, он обещал, что страна не будет участвовать в иностранных войнах, если его изберут президентом.
Республиканская партия выдвинула малоизвестного юриста и «тёмную лошадку» Уэнделла Уилки, который раньше ни разу не занимал избираемые должности. Кампания Уилки сосредоточилась на критике Рузвельта в его неспособности закончить экономическую депрессию и стремление к войне.
К этому времени американская глянцевая реклама и искусство глянцевой фотографии достигли своего расцвета. Качество снимков поражает и сегодня!
Известная американская актриса Meg Mundy в ювелирке от Cartier, фотограф John Rawlings, 15 октября 1940:
Там можно было увидеть разные чудеса техники.
Например, новейшие сверхмощные британские локомотивы.
Обтекаемый локомотив Лондонской Мидлендской и Шотландской железной дороги (LMS) Princess Coronation Class 6229 'Duchess of Hamilton', на нью-йорской выставке, 1940:
Паровоз класса PRR S1 (прозванный "большой машиной" ('The Big Engine') и разработанный Раймондом Лоуи (Raymond Loewy)), там же, 1940:
Но и самим американцам, конечно, было чем удивить!
В январе 1940 г. они доставили в Антарктиду Снежный крейсер, — вездеход, который был создан Иллинойсским технологическим институтом в 1939 году для очередной экспедиции Ричарда Бэрда на Белый континент.
Американский автопром уже успел прийти в себя после Великой Депрессии и осваивал новые модели, имевшие всё более обтекаемые формы.
Грузовик Mack, который обслуживал компанию Cooper Jarrett Motor Freight Lines, снимок сделал в штате Иллинойс фотограф с замечательным именем Ivan Dmitri, 1940:
В рекламе Oldsmobile 1940-го года перед нами модельный ряд как актуального 1940-го, так и наступающего 1941-го:
Ещё один красный Олдсмобиль на кодахроме 1940 г. (на дальнем плане самолёт Lockheed 10B Electra, Delta Air Lines):
В США к тому времени переживали настоящий бум гражданской авиации, в т.ч. дальнемагистральной!
У самолётов этой модели, "разошедшихся" по всему миру, окажется невероятно долгая жизнь!
"Стране моторов" нужно было много нефти, но тогда американцы ещё вполне обходились своей.
Жизнь городов 1940 года будет очень подробно рассмотрено в нашем проекте "История улиц мира".
Поэтому здесь буквально пара общих планов.
Источник:
- Ретро-фотографии Испании в 70-х
- САУ Vespa 150 T.A.P: Безрассудство и отвага
- Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели
- История самого длинного лимузина в мире
- Старая и новая Москва в фотографиях
Понравилось33
Техническая ошибка при проектировании . Вроде колёса из за веса зарывались .
США и сейчас на 90%+ покрывает свои потребности своей нефтью. А остальное заливают в хранилища