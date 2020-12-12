20 век в цвете. 1940 г. Мир без войны 80 лет назад

До тотальной депортации и заключения в концлагеря всех американцев японского происхождения оставалось менее 2 лет.

В ноябре 1940 г. американцы выбрали Рузвельта президентом 3-й раз подряд, впервые в истории.

Зная о широком распространении изоляционистских настроений в Соединённых Штатах, он обещал, что страна не будет участвовать в иностранных войнах, если его изберут президентом.

Республиканская партия выдвинула малоизвестного юриста и «тёмную лошадку» Уэнделла Уилки, который раньше ни разу не занимал избираемые должности. Кампания Уилки сосредоточилась на критике Рузвельта в его неспособности закончить экономическую депрессию и стремление к войне.