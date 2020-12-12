«Портрет Мадам Х» Сарджента, или как картина разорила художника и почти уничтожила репутацию модели

Сарджент восхищался красотой и ленью своей модели. Виржини действительно была эффектной – белая кожа, икона стиля, пересуды о ее бурной личной жизни знал весь Париж. Сейчас таких называют светскими львицами: она вызывала восхищение и гнев, любопытство и раздражение, и даже обожание. Что-то вроде Бузовой))



Как бы то ни было, Сарджент закончил картину в 1884. Художник и модель очень рассчитывали на успех, но на всякий случай полотно автор назвал «Портрет мадам ***».

И понеслась. В первой версии портрета правая бретелька была приспущена, что взорвало головы критикам и зрителям. Мало того, что бретельки такие тонкие, так одна еще и не на плече! Скандал!