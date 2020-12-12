«Портрет Мадам Х» Сарджента, или как картина разорила художника и почти уничтожила репутацию модели

Сегодня расскажу историю о злых зрителях и большом провале, который почти разрушил художнику карьеру и сильно попортил репутацию модели.
Американец Сарджент заканчивал образование в Париже и впервые поучаствовал в Салоне (главная выставка Франции) в 1877, получил респекты и заказы, короче карьера и деньги хорошечно прирастали.
На свою беду художник познакомился с Виржини Готро, светской дамой и женой банкира, и вбил себе в голову – хочу написать ее портрет. После долгих ухищрений он добился своего, но картина продвигалась ооочень медленно – мадам Готро обожала светские приемы и лениться, а вот стоять и позировать по несколько часов было явно не про нее.
На свою беду художник познакомился с Виржини Готро, светской дамой и женой банкира, и вбил себе в голову – хочу написать ее портрет. После долгих ухищрений он добился своего, но картина продвигалась ооочень медленно – мадам Готро обожала светские приемы и лениться, а вот стоять и позировать по несколько часов было явно не про нее.
Джон Сингер Сарджент – «Портрет Мадам Х», 1884
Сарджент восхищался красотой и ленью своей модели. Виржини действительно была эффектной – белая кожа, икона стиля, пересуды о ее бурной личной жизни знал весь Париж. Сейчас таких называют светскими львицами: она вызывала восхищение и гнев, любопытство и раздражение, и даже обожание. Что-то вроде Бузовой))
Как бы то ни было, Сарджент закончил картину в 1884. Художник и модель очень рассчитывали на успех, но на всякий случай полотно автор назвал «Портрет мадам ***».
И понеслась. В первой версии портрета правая бретелька была приспущена, что взорвало головы критикам и зрителям. Мало того, что бретельки такие тонкие, так одна еще и не на плече! Скандал!
Как бы то ни было, Сарджент закончил картину в 1884. Художник и модель очень рассчитывали на успех, но на всякий случай полотно автор назвал «Портрет мадам ***».
И понеслась. В первой версии портрета правая бретелька была приспущена, что взорвало головы критикам и зрителям. Мало того, что бретельки такие тонкие, так одна еще и не на плече! Скандал!
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Джон Сингер Сарджент – «Портрет мадам ***». Фотография картины:
А еще рдеющее ушко и подчеркнутые черты лица интерпретировали как косметику (ею пользовались низшие слои общества, тогда это считалось фуфуфу). Начали поговаривать, что наша знакомая принимает мышьяк для поддержания такой бледности кожи.
Да еще добавьте глубокий вырез «сердечком» (картину даже называли новым образом пикового туза), умножьте на светскую жизнь и всякие слухи = получим результат.
Короче, вывод был неутешительный – Готро сексуально раскрепощенная дама (медведь в кустах.jpg), поза неубедительна, да и весь портрет отстой, ну а художник сами понимаете откуда отрастил руки. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло)
Да еще добавьте глубокий вырез «сердечком» (картину даже называли новым образом пикового туза), умножьте на светскую жизнь и всякие слухи = получим результат.
Короче, вывод был неутешительный – Готро сексуально раскрепощенная дама (медведь в кустах.jpg), поза неубедительна, да и весь портрет отстой, ну а художник сами понимаете откуда отрастил руки. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло)
По мнению тех зрителей, более испорченного и вульгарного портрета они не видели давно:
После выставки Сарджент поднял бретельку на плечо и поменял название на «Портрет Мадам Х» (как будто мы не знаем, кто это), но было уже поздно. Художник все равно растерял уважение и все заказы в Париже, поэтому просто уехал из страны. И прославился в Англии и США как крутой портретист)
Виржини на время скрылась с радаров, но потихонечку вышла обратно в свет и даже позировала другим художникам в 1891 и 1897 году.
Виржини на время скрылась с радаров, но потихонечку вышла обратно в свет и даже позировала другим художникам в 1891 и 1897 году.
Антонио де ла Гандара– «Портрет мадам Готро», 1897. Наша мадам очень любила этот портрет:
А картина «Портрет Мадам Х» висит в Нью-Йорке и считается если не шедевром, то точно культовой вещью с приписками «американская Мона Лиза» в разных изданиях и статьях. А по мотивам всей истории даже поставили балет «Без бретельки» в Королевском театре в Лондоне.
Мораль – не будьте токсичными и злыми, всем мир и любовь))
Мораль – не будьте токсичными и злыми, всем мир и любовь))
Больше интересных историй из мира живописи можно посмотреть в моем инстаграме, там интересно:
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