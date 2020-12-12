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«Портрет Мадам Х» Сарджента, или как картина разорила художника и почти уничтожила репутацию модели

«Портрет Мадам Х» Сарджента, или как картина разорила художника и почти уничтожила репутацию модели (5 фото)

Автор:
12 декабря 2020 16:58
Метки: живопись   искусство   картина   мадам   портрет   провал   скандал   художник   
2984
5
Сегодня расскажу историю о злых зрителях и большом провале, который почти разрушил художнику карьеру и сильно попортил репутацию модели.
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Метки: живопись   искусство   картина   мадам   портрет   провал   скандал   художник   
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15  комментариев
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441
MoZaR 10 часов назад
Чет мне подсказывает, что бузовой до неё далеко, как пешком до Китая.
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6k
amrita 2 часа назад
со спущенной бретелькой было красивее.
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14k
Сталкер 7 часов назад
Родственница Буратино?
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integral11 Сталкер 4 часа назад
Кстати - да! Клюв у неё, как у утки!
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3k
Ыукп 9 часов назад
Ничего удивительного. Слава пришла после смерти.
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3k
Tatyana 9 часов назад
Спасибо, автор! Супер пост!
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12k
Corvus Corax 10 часов назад
Она же:

Она же:
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1k
integral11 Corvus Corax 4 часа назад
На картине посимпатичнее будет!
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Corvus Corax integral11 Час назад
Не мое фото. Я снял бы лучше. ))
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7k
Михалыч 10 часов назад
"Мораль – не будьте токсичными"
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Перст Указующий 10 часов назад
вчера мы рисовали дам с приспущенной бретелькой, а сегодня, рассуждая об искусстве, используем смайлики!
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2k
Денис 11 часов назад
тоже мне модель . шнобель длиннее чем руки
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50k
Андрей Денис 10 часов назад
А не сказано, моделью чего она была! Может, моделью парусника?!
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Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
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