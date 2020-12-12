В кенийском национальном резервате Масаи-Мара крупного жирафа заинтересовали туристы и он погнался за их машиной. Видео преследования, снятое очевидцем попало в сеть.
Как рассказал 27-летний Дикен Мучена, снявший происходящее на видео, в процессе экскурсии по саванне их автомобиль с группой туристов притормозил перед щипавшими траву жирафами. Неожиданно одно из животных прекратило жевать и заинтересовавшись происходящим быстро направилось к машине с людьми. Туристам пришлось досрочно покинуть место стоянки, вдавив акселератор джипа до упора.
Однако жираф и не собирался прекращать преследование, быстро сокращая расстояние с удирающей машиной. Когда автомобиль притормозил перед водной преградой, жираф перерезал ему дорогу и остановился, рассматривая пассажиров, но как только водитель нажал на газ, собираясь ретироваться задним ходом, животное бросилось в погоню снова.
Видео этого вестерна было опубликовано на сайте Newsflare.
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Национальный резерват Масаи-Мара находится в юго-западной части Кении. Своё название Масаи-Мара получил в честь народа масаи, владеющего этими землями, и протекающей там реки Мара. Знакомство с дикими животными здесь проходит в процессе прогулок на внедорожниках. Заповедник знаменит большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Во время экскурсий по Масаи-Мара можно наблюдать чёрных носорогов, гиппопотамов, пятнистых гиен. В естественной среде там также обитают зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.
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