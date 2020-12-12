Как рассказал 27-летний Дикен Мучена, снявший происходящее на видео, в процессе экскурсии по саванне их автомобиль с группой туристов притормозил перед щипавшими траву жирафами. Неожиданно одно из животных прекратило жевать и заинтересовавшись происходящим быстро направилось к машине с людьми. Туристам пришлось досрочно покинуть место стоянки, вдавив акселератор джипа до упора.

Однако жираф и не собирался прекращать преследование, быстро сокращая расстояние с удирающей машиной. Когда автомобиль притормозил перед водной преградой, жираф перерезал ему дорогу и остановился, рассматривая пассажиров, но как только водитель нажал на газ, собираясь ретироваться задним ходом, животное бросилось в погоню снова.

Видео этого вестерна было опубликовано на сайте Newsflare.