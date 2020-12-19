Самая ядовитая змея, черная мамба

Основным обедом для черной мамбы являются мыши и птицы, да в целом она ест все, что может проглотить.

Черная мамба в деле в основном днем, а ночью змея спокойно отдыхает, охотится предпочитает из засады. По меркам змей Мамбу можно назвать достаточно прожорливой. Так например питон свою добычу переваривает несколько недель, а мамба с этой задачей справляется за 7 часов и как понимаете по истечению этого времени опять голодна и готова к охоте.

Главным врагом змеи всегда считался мангуст. И не удивительно ведь у него есть иммунитет к яду змей, что позволяет ему самому на них охотиться.

Но для мамбы настоящим кошмаром является змееяд. Это достаточно крупные птицы, которые с лёгкостью разделываются со змеями. И не удивительно с таким то названием.