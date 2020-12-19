Самая ядовитая змея, черная мамба

Ядовитые змеи по праву пользуются дурной славой, вызывают ужас и трепет.
Сегодня мы поговорим о самой быстрой змее, так же она по праву считается одной из самых ядовитых. Яд этой змеи самый быстродействующий.
И так речь пойдет об черной мамбе.
Сегодня мы поговорим о самой быстрой змее, так же она по праву считается одной из самых ядовитых. Яд этой змеи самый быстродействующий.
И так речь пойдет об черной мамбе.
Ее ареалом обитания является Африка.
Мамба может достигать в длину трёх метров, длиннее нее пожалуй только королевская кобра.
Интересно, что хоть эта змея носит название черная мамба, получила она его отнюдь не из-за своей окраски. Мамба на самом деле не черная. Черный цвет имеет только внутренняя часть ее пасти.
Мамба может достигать в длину трёх метров, длиннее нее пожалуй только королевская кобра.
Интересно, что хоть эта змея носит название черная мамба, получила она его отнюдь не из-за своей окраски. Мамба на самом деле не черная. Черный цвет имеет только внутренняя часть ее пасти.
Удивительно, но эта змея может развивать скорость до 11 км/ч.
Укус этой змеи для человека смертельно опасен и если не использовать противоядие исход печален. Причем принять его нужно в кротчайшие сроки, так как яд мамбы очень быстро действует.
В отличие от своих сородичей черная мамба предпочитает вести наземный образ жизни.
Эти змеи достаточно агрессивны, но вот интересно, что во время брачного периода, когда между самцами происходят бои они друг друга не кусают.
Новорожденные мамбы достигают 50 см в длину, а охотиться начинают уже через пару часов после рождения.
Укус этой змеи для человека смертельно опасен и если не использовать противоядие исход печален. Причем принять его нужно в кротчайшие сроки, так как яд мамбы очень быстро действует.
В отличие от своих сородичей черная мамба предпочитает вести наземный образ жизни.
Эти змеи достаточно агрессивны, но вот интересно, что во время брачного периода, когда между самцами происходят бои они друг друга не кусают.
Новорожденные мамбы достигают 50 см в длину, а охотиться начинают уже через пару часов после рождения.
Основным обедом для черной мамбы являются мыши и птицы, да в целом она ест все, что может проглотить.
Черная мамба в деле в основном днем, а ночью змея спокойно отдыхает, охотится предпочитает из засады. По меркам змей Мамбу можно назвать достаточно прожорливой. Так например питон свою добычу переваривает несколько недель, а мамба с этой задачей справляется за 7 часов и как понимаете по истечению этого времени опять голодна и готова к охоте.
Главным врагом змеи всегда считался мангуст. И не удивительно ведь у него есть иммунитет к яду змей, что позволяет ему самому на них охотиться.
Но для мамбы настоящим кошмаром является змееяд. Это достаточно крупные птицы, которые с лёгкостью разделываются со змеями. И не удивительно с таким то названием.
Черная мамба в деле в основном днем, а ночью змея спокойно отдыхает, охотится предпочитает из засады. По меркам змей Мамбу можно назвать достаточно прожорливой. Так например питон свою добычу переваривает несколько недель, а мамба с этой задачей справляется за 7 часов и как понимаете по истечению этого времени опять голодна и готова к охоте.
Главным врагом змеи всегда считался мангуст. И не удивительно ведь у него есть иммунитет к яду змей, что позволяет ему самому на них охотиться.
Но для мамбы настоящим кошмаром является змееяд. Это достаточно крупные птицы, которые с лёгкостью разделываются со змеями. И не удивительно с таким то названием.
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А сородичи какой ведут?