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Самая ядовитая змея, черная мамба

Самая ядовитая змея, черная мамба (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2020 20:21
Сообщество : Животные
Метки: животные   звери   природа   хищник   
1047
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1
Ядовитые змеи по праву пользуются дурной славой, вызывают ужас и трепет.
Сегодня мы поговорим о самой быстрой змее, так же она по праву считается одной из самых ядовитых. Яд этой змеи самый быстродействующий.
И так речь пойдет об черной мамбе.

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Метки: животные   звери   природа   хищник   
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10  комментариев
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1k
Афраний 3 часа назад
Не мамба,но жёлтобрюх на меня нападал.Тоже,отморозок как и мамба.Иду, слышу свист.Смотрю назад,летит на меня и на ходу,как кобра в стойку и бросается.Я пятую скорость включил,аж пыль столбом стояла.Короче,я ушёл от него.
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190
Максим 23 минуты назад
Я слышал, что если у змеи зрачёк круглый, то она не ядовита..А тут наоборот получается.
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7k
Караганда 24 минуты назад
мамбы они везде и передача давай поженимся не исключение-там три мамбы пытаются пристоить потомство.
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2k
Voland Час назад
Тайпан скромно смеется в сторонке;)
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3k
[email protected]@bux 3 часа назад
Самая ядовитая змея, черная мамба
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7k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"В отличие от своих сородичей черная мамба предпочитает вести наземный образ жизни"
=================
А сородичи какой ведут?
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12k
Corvus Corax Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Воздушный (летают вплоть до стратосферы), подземный (как кроты роют ходы)...
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7k
Агент Безопасной Национальности Corvus Corax 2 часа назад
Акулы вздохнули свободно...
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481
Алексей Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Зеленая имеется в виду. Они на деревьях в основном охотятся
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40k
Карандаш 3 часа назад
Пожалуй, эта самая опасная чёрная мамба. Да и скорость побольше 11 км/ч.

Пожалуй, эта самая опасная чёрная мамба. Да и скорость побольше 11 км/ч.
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