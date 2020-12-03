С таким котом апокалипсис не страшен

Кот сбегает из дома, а возвращается обратно с подарками.
Котик из Англии часто сбегает из дома, но возвращается не с пустыми лапками. Питомец приносит хозяевам еду, которую таскает у соседей, причем набор продуктов весьма разнообразный: от конфет до апельсинов. Пушистый уже был отчитан за воровство, но так и не подумал над своим поведением.
Двуногим от таких сюрпризов не по себе, ведь жить с вором (пусть даже и пушистым) им совсем не хочется.
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Как вспоминает 42-летний Ли Харви, хозяин Зико, впервые он заметил странные повадки котика, когда готовил с утра завтрак. Мужчина увидел, как питомец сначала перемахнул через забор, а через некоторое время вернулся назад, держа в зубах пакет с апельсинами.
"Нам всем было очень смешно, что вместо того, чтобы дождаться завтрака, он принёс еду из чужого дома."
"Нам всем было очень смешно, что вместо того, чтобы дождаться завтрака, он принёс еду из чужого дома."
Однако на следующий день семье было уже не до смеха — история повторилась. В этот раз Зико стащил у кого-то упаковку конфет. Харви пытался найти хозяина сладостей, но так и не смог, так что кого обворовал котик — загадка, с которой не справится и Шерлок.
"Мы до сих пор понятия не имеем, откуда они [продукты] берутся. Что ещё хуже, он так и носит все эти пакеты."
"Мы до сих пор понятия не имеем, откуда они [продукты] берутся. Что ещё хуже, он так и носит все эти пакеты."
Более того, иногда питомец переключает внимание на бытовые нужды. Однажды он «занял» коллекцию вешалок для стирки и пару резинок. Впрочем, у Ли есть предположение ,почему Зико так странно себя ведёт: долгое время он не видел ничего, кроме своего дома.
"Его чипировали два месяца назад. После этого мы начали отпускать его на улицу, поэтому окружающий мир для него в новинку."
"Его чипировали два месяца назад. После этого мы начали отпускать его на улицу, поэтому окружающий мир для него в новинку."
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