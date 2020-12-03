С таким котом апокалипсис не страшен

Однако на следующий день семье было уже не до смеха — история повторилась. В этот раз Зико стащил у кого-то упаковку конфет. Харви пытался найти хозяина сладостей, но так и не смог, так что кого обворовал котик — загадка, с которой не справится и Шерлок.



"Мы до сих пор понятия не имеем, откуда они [продукты] берутся. Что ещё хуже, он так и носит все эти пакеты."