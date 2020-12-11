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Куда смотрит ФСО? Вещи Путина распродают на Авито

Куда смотрит ФСО? Вещи Путина распродают на Авито (24 фото)

Автор:
11 декабря 2020 11:09
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: авито   вещи Путина   прикол   продажи   путин   
2393
24

На крупнейшей торговой площадке можно найти самое разное: волосы Путина, его ручки, погремушки, помпончики, туфли, фантики и пр.

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Метки: авито   вещи Путина   прикол   продажи   путин   
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Ertin Час назад
Ну да, ну да... И всё подлинное. Одних черепов 8 штук.
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632
Mikhail Shvachko Час назад
Может моё чувство юмора "сломалось", потому как хочу спросить - где/когда смеяться, или хотя бы улыбнуться!?
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919
Шурман Час назад
День сурка ? . Был уже такой пост буквально 2 дня назад , вот только помпон добавился
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