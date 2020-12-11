Куда смотрит ФСО? Вещи Путина распродают на Авито

На крупнейшей торговой площадке можно найти самое разное: волосы Путина, его ручки, погремушки, помпончики, туфли, фантики и пр.
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Метки: авито вещи Путина прикол продажи путин
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