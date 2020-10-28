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Жесть с Авито: Б/у трусы и чулки с затяжками

Жесть с Авито: Б/у трусы и чулки с затяжками (13 фото)

Автор:
28 октября 2020 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: авито   колготки   подборка   прикол   трусы   чулки   
3209
13
Чего только не продают на доске объявлений. Кстати, это концептуальное продолжение вот этого поста про носочки )))
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Метки: авито   колготки   подборка   прикол   трусы   чулки   
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17  комментариев
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43k
noName Час назад
Часом носки дырявые не нужны?Могу поставлять с определённой переодичностью...
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172
m m Минуту назад
Странно ...в Майкоп все это хотят доставить)))
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20k
Сибиряк 5 минут назад
Жесть с Авито: Б/у трусы и чулки с затяжкамиПосмотреть
Жесть с Авито: Б/у трусы и чулки с затяжками
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53k
Racer777 11 минут назад
Вы кстати напрасно смеетесь. Это все продается на УРА. Особенно, если указано "не стираны". Фетишистов просто дохрена! Они наберут этой хрени и сидят - нюхают и @рочат. Романтика!
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65k
Варакин Алексей 14 минут назад
Блд! Действительно есть!!!!!
Блд! Действительно есть!!!!!
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−45
Alisher Alisher Полчаса назад
Ооо нравы!!!
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9k
Artem Полчаса назад
Жесть с Авито: Б/у трусы и чулки с затяжкамиПосмотреть
Жесть с Авито: Б/у трусы и чулки с затяжками
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26k
Slonyash Полчаса назад
Чо за дичь?!
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753
ZloyPupsik 51 минуту назад
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3k
Mikhail 55 минут назад
вонючки
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10k
Элитный тигр Час назад
Аффтора на извратов потянуло... Второй пост уже
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2k
Core Час назад
А в япии школьцы вполне не плохо реализуют свое б/у белье, причём весьма задорого
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917k
Никифоридис Автор поста Core Час назад
а тут почти даром)
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11k
Пумба Час назад
Нафуа такая гра?!
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