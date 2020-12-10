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Почему Успенский назвал Колобков "старыми евреями", а Татарский потом сделал их Пилотами? (9 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 15:18
Метки: интересно   мультфильмы   режиссер   
2157
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"Или что-то случилось, или одно из двух".
"Ничего не понимаю!"
"Аналогично!"

Помните, откуда цитаты? А героев помните?

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Метки: интересно   мультфильмы   режиссер   
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4  комментария
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3k
ваня панкин 3 часа назад
успенский талантлив был, но говнистым не меньше...
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3k
Ыукп Полминуты назад
Пост классный, игрухи проходил с удовольствием.
На такой трагической ноте окончился. Даже не знаешь: плюс или минус ставить.
Почтим память вставанием.
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0
Мартин Иволга 4 минуты назад
А еще был проект "Тушите свет" )))
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18k
Слепой Пью 3 часа назад
Спасибо, шеф!
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