Почему Успенский назвал Колобков "старыми евреями", а Татарский потом сделал их Пилотами?

А дальше Татарский запланировал целый кинороман про этих героев. О том, с чего всё началось. Правда, теперь их звали не Колобками. Почему — вполне объяснимо. Права на Колобков — у Эдуарда Успенского. Но к визуальному образу он отношения не имел. Поэтому героев назвали братьями Пилотами — можно сказать, что в честь студии, но Татарский называл это совпадением, и придумал целую историю про них.

Живут они в Бердичеве (когда-то этот город считался еврейским, так что, возможно, Успенский не так уж сильно ошибся, назвав нарисованных персонажей "евреями"). Пилотами их называют, потому что они сами сконструировали самолёт из подручных средств, и он, как ни странно, работает. На нём они летают в другие страны. Они — не детективы, они мечтают снимать кино, но из-за любопытства попадают в детективные истории. Имена не называются, их по-прежнему зовут Шеф и Коллега.

Планировалось 13 серий по 26 минут. Было нарисовано четыре серии, но раскрасить их не успели. Банк "Suprimex", финансировавший проект, лопнул, банкир, обладавший правами, скрылся за границей... Ни прав, ни финансов...

Но кроме этого проекта, снимались ещё и короткие прикольные мультфильмы про братьев Пилотов. О том, как они снимают клип для MTV, ловят рыбу, готовят макароны... Всего снято шесть мультфильмов и они сейчас в свободном доступе. Вот, например, один из них.