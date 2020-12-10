Почему Успенский назвал Колобков "старыми евреями", а Татарский потом сделал их Пилотами?

"Или что-то случилось, или одно из двух".
"Ничего не понимаю!"
"Аналогично!"
Помните, откуда цитаты? А героев помните?
Колобки, они же Пилоты. Именно им посвящена данная статья, а написана она в преддверии юбилея режиссёра этого шедевра, Александра Татарского (11.12.1950-22.07.2007). Для него эти герои стали особенными, практически символами его студии "Пилот" — как Микки-Маус для "Дисней". Их мир — целая вселенная!
Всё началось с Эдуарда Успенского, придумавшего серию детских детективных историй "Следствие ведут Колобки", героями которых были сотрудники Неотложного пункта добрых дел Колобок и его помощник Булочкин. Название — отсылка к популярнейшему детективному телесериалу тех лет "Следствие ведут ЗнаТоКи".
В 1983 году по двум историям цикла был снят кукольный мультфильм "Следствие ведут Колобки" (режиссёр Аида Зябликова). Колобок был действительно похож на хлебобулочное изделие!
Видимо, Успенский был не очень доволен результатом, раз предложил сценарий о "Пропаже белого слона" Татарскому. с которым уже имел дело на "Пластилиновой вороне", "Новогодней песенке деда Мороза... Творить Татарский начал с Игорем Ковалёвым — художником и режиссёром, работавшим в то время с Татарским (оба они из Киева).
Сценарий они переделали очень сильно — от Успенского осталось процентов двадцать. Хлорофос стал Карбофосом, слуга перестал быть чернокожим, слона сделали полосатым, а не белым...
Но наибольшей переделке подверглись главные герои. Они стали больше похожи на людей ( по сравнению с кукольным мультфильмом), но при этом были "кругленькие". И это были уже не Колобок и Булочкин, их решили назвать Шеф и Коллега. Их визуальные образы — дело рук Ковалёва, причём Татарскому так понравились первые наброски, что он не разрешил их переделывать.
А вот Успенский был в шоке. Он сказал, что это не Колобки, а "старые евреи, у которых вместо носа ..." Не буду писать то слово, которое сказал Успенский. Но в итоге писатель махнул на это всё рукой. Делайте, мол, что хотите.
Поскольку в репликах Шефа имелись отсылки к "17 мгновениям весны", на его озвучку пригласили Леонида Броневого. Но отношения с актёром у съёмочной группы не сложились, и в третьей и четвёртой сериях Шефа озвучил Михаил Евдокимов. Голосом Коллеги во всех четырёх сериях был Алексей Птицын.
Стоит отметить композитора — им был Юрий Чернавский, очень популярный в то время. Музыка вышла отличная!
На экраны фильм вышел в 1987 году.
Кстати, при внимательном просмотре можно заметить отсылки к другим мультфильмам — например, увидеть в зоопарке страуса, похожего на персонажа "Крыльев, ног и хвостов", а в аэропорту — капитана Врунгеля (на этом мультсериале Татарский работал мультипликатором, когда ещё жил в Киеве).
О том, что на этом приключения персонажей не закончились, я узнал гораздо позже.
В 1988 году Татарский и Ковалёв создали студию "Пилот". Первые работы студии были ориентированы на взрослого зрителя. Но в 90-е Колобки вернулись!
Сначала была попытка сделать комиксы, но дело дальше первой книги не пошло. Правда, были ещё короткие варианты в разных журналах.
А дальше Татарский запланировал целый кинороман про этих героев. О том, с чего всё началось. Правда, теперь их звали не Колобками. Почему — вполне объяснимо. Права на Колобков — у Эдуарда Успенского. Но к визуальному образу он отношения не имел. Поэтому героев назвали братьями Пилотами — можно сказать, что в честь студии, но Татарский называл это совпадением, и придумал целую историю про них.
Живут они в Бердичеве (когда-то этот город считался еврейским, так что, возможно, Успенский не так уж сильно ошибся, назвав нарисованных персонажей "евреями"). Пилотами их называют, потому что они сами сконструировали самолёт из подручных средств, и он, как ни странно, работает. На нём они летают в другие страны. Они — не детективы, они мечтают снимать кино, но из-за любопытства попадают в детективные истории. Имена не называются, их по-прежнему зовут Шеф и Коллега.
Планировалось 13 серий по 26 минут. Было нарисовано четыре серии, но раскрасить их не успели. Банк "Suprimex", финансировавший проект, лопнул, банкир, обладавший правами, скрылся за границей... Ни прав, ни финансов...
Но кроме этого проекта, снимались ещё и короткие прикольные мультфильмы про братьев Пилотов. О том, как они снимают клип для MTV, ловят рыбу, готовят макароны... Всего снято шесть мультфильмов и они сейчас в свободном доступе. Вот, например, один из них.
А в 1997 году Пилоты неожиданно стали... телеведущими! Их трёхмерные модели использовались в программе "Чердачок Фруттис" (название — из-за спонсора, производящего йогурты). На чердачок к Пилотам приходили известные люди, и братья брали у них интервью.
Мультфильмов, комиксы, телепередачи (кроме "Чердачка" ещё была "Академия собственных Ашибок, или Братья Пилоты спасают Россию"), социальные ролики (о ПДД и страховании)... А ещё студия "Пилот" производила даже компьютерные игры (квесты) со своими любимыми героями!
28 мая 2004 года у студии "Пилот" случилась неприятная история. Новые хозяева здания, где базировалась студия, решили избавиться от хлама — архива "Пилота" (на новое место его не перевезли, там негде было хранить). Татарского никто не предупредил. Эскизы, целлулоиды просто выбрасывались в мусорный контейнер, и среди них были как старые работы, так и не снятые. Художник Андрей Кузнецов бросил клич в ЖЖ, чтобы это богатство хоть людям досталось, а не было уничтожено. И фанаты сбегались с разных концов Москвы, разбирали раритеты... Татарский раздавал им автографы...
На заднем плане можно увидеть рабочих-таджиков, которые недоумевали, зачем люди целый день разгребают эти рисунки...
Здоровья создателю подобные события не добавляли, тем более что студия не раз была на грани закрытия. Но вернёмся к нашим героям. Татарский взялся за написание книги по тому самому нереализованному сценарию о приключениях братьев Пилотов (совместно с Олегом Козыревым), но сделать не успел — много сил отнимал масштабный проект "Гора самоцветов", запущенный в 2004 году.
В 2007 году Татарского не стало — сердце... "Гору самоцветов" завершали без него. А книга про Пилотов так и осталась недописанной.
Было ему всего 56 лет...
Светлая память!
Источник:
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На такой трагической ноте окончился. Даже не знаешь: плюс или минус ставить.
Почтим память вставанием.