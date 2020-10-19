"Куда родители смотрят?": двое детей упали с эскалатора в московском ТЦ "Мегаполис"

Девочка попыталась спуститься с коляской, в которой находился ее младший брат, по эскалатору, но не сумела. В Сети возмущаются и недоумевают: а где в этот момент была их мама?
Ходить с детьми за покупками - настоящий квест. То и дело приходится следить за тем, чтобы ребенок не убежал, не стянул с полки товар, не опрокинул на себя стеллаж. А уж если их двое, то совсем тяжко!
В московском ТЦ "Мегаполис" 17 октября двое детей упали с эскалатора - видео, распространившееся в Сети вызвало у интернет-пользователей волну возмущения.
А где, собственно, мать этих малышей? Почему девочка, которая еле дотягивается до ручек коляски, сама спускается по эскалатору?
Как сообщают СМИ, оба ребенка получили травмы и были госпитализированы. Столичная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося, в ходе которой оценят "соблюдение руководством торгового центра требований законодательства о несовершеннолетних и безопасности оказываемых услуг, а также исполнение родителями детей обязанностей по их воспитанию".
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А если у мамаши и/или дочки нет ума - посторонние тут не виноваты.
Мне навстречу карапуз, месяцев 10 от роду, только ходить научился.
Вокруг никого.
Когда стал смотреть по сторонам, увидел чудо самку, которая залипала в мобильник.
На ребенка по.х.уй вообще.
Только после того, как я громко сказал, что ребенок ходит без присмотра, а мамаша в телефоне, эта овца оторвалась от своих дел и нехотя двинулась к дитю.
Напомню, это оживленная парковка, а малого даже из-за бампера не видать.