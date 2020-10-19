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"Куда родители смотрят?": двое детей упали с эскалатора в московском ТЦ "Мегаполис"

"Куда родители смотрят?": двое детей упали с эскалатора в московском ТЦ "Мегаполис" (4 фото + 2 видео)

Автор:
19 октября 2020 10:43
Сообщество : Жить в России
Метки: ТЦ Мегаполис Москва   падение   происшествие   шоппинг   эскалатор   яжемать   
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Девочка попыталась спуститься с коляской, в которой находился ее младший брат, по эскалатору, но не сумела. В Сети возмущаются и недоумевают: а где в этот момент была их мама?

Источник:

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Метки: ТЦ Мегаполис Москва   падение   происшествие   шоппинг   эскалатор   яжемать   
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12  комментариев
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182
Старичок 44 минуты назад
А поставить ограничитель, чтобы коляска не проходила у администрации ума не хватило?
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11k
Роберт Шекли Старичок 37 минут назад
Начнется вой почему поставили
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2k
Georgy Aleksandrov 9 минут назад
Ключевой в этой новости является национальность мамаши. В крови у ряда национальностей нарожать по 20 детей и забить на них хер, что бы они сами за собой следили
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264
Nane First NameLast 11 минут назад
Ох, по этой "мамане" опекунский совет плачет. Там такие акулы - живо ей башню на место вправят.
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7k
Владимир 11 минут назад
Тц тут причём,, если дети и мамаша тупые.
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1k
Алексей 22 минуты назад
А причём тут руководство торгового центра? Эскалаторы же стандартные.

А если у мамаши и/или дочки нет ума - посторонние тут не виноваты.
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954
Murych Полчаса назад
Нельзя на эскалаторах в ТЦ коляской спускаться. Там даже наклейки есть. Для этого лифты существуют.
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6k
KOSTELLO Полчаса назад
Пару дней назад иду по оживленной парковке с женой.
Мне навстречу карапуз, месяцев 10 от роду, только ходить научился.
Вокруг никого.
Когда стал смотреть по сторонам, увидел чудо самку, которая залипала в мобильник.
На ребенка по.х.уй вообще.
Только после того, как я громко сказал, что ребенок ходит без присмотра, а мамаша в телефоне, эта овца оторвалась от своих дел и нехотя двинулась к дитю.
Напомню, это оживленная парковка, а малого даже из-за бампера не видать.
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19k
Батончик с маком 44 минуты назад
у нас недавно одна яжемать пыталась бучу поднять - типа работники парка не уследили что её сопляк таблом на карусели стукнулся. грозилась и прокуратурой, и жалобами в администрацию, чуть ли не порчу навести обещала. так её даже подобные яжематери засрали - за ребёнком не следила и требует чтоб над каждым надзиратель стоял.
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1k
Михаил 46 минут назад
А может у них и так детей много?
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13k
ВОВЧЕГ Михаил 24 минуты назад
Ага, они их даже не считают.
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901
Radugananebe 57 минут назад
А мамашка-то на витрины загляделась?
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