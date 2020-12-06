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Лисе со зверофермы подарили новую жизнь

Лисе со зверофермы подарили новую жизнь (27 фото)

Автор:
06 декабря 2020 09:35
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   домашний питомец   животные   звероферма   лиса   любовь к животным   спасение   
15122
27
Этой лисице было суждено пойти на шубу - а сейчас у нее есть собственный дом и любящая семья!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикие животные   домашний питомец   животные   звероферма   лиса   любовь к животным   спасение   
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1k
courvoisier День назад
Следующий ход - спасение миллионов куриных жизней в курятниках.
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3k
Петрович 59 минут назад
И чо, я теперь без теплого воротника ходить должен?
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3k
Enigma Kuutar 2 часа назад
Лиса - кошачий софт на собачьем железе )))
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307
Serg Dex 8 часов назад
Лисы помойники ещё те, приручаются хорошо но замашек своих даже в неволе не бросают, если есть домашняя птица ей капец, обожает помойки, норы и приносит счастливым обладателям лис- глистов, чесотку, бешенство и отучить их от этого ещё ни у кого не получалось.
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−2
Князь Курбский 9 часов назад
Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее обвцееьам Я насрал кусочек кала И назвал его Кааба, Мохаммед: незаконнорожденный и бывший раб, получил откровение, делая куннилингус своей хозяйке, назвал осла первым мусульманином, склонен к суициду, любит грабить корованы со своими архаровцами, пытается оттрахать всё, что имеет сиськи, разрешает своим воинам педофилию и гуро, вопреки пункту 6, חидар
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569
Moon24 10 часов назад
Лисы относятся к псовым и вполне могут быть домашней собакой . Минусы - реакция собак , а так лисенок хороший зверек даже для дома
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2k
cascha68 11 часов назад
Какой то у текста привкус гебельсоновщины. Кто смотрел вольхешау, наверное, будет знакомо...
Какой то у текста привкус гебельсоновщины. Кто смотрел вольхешау, наверное, будет знакомо...
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20
Михаил cascha68 7 часов назад
Даже боюсь спросить, откуда тебе известен вкус этой непонятной штуки у Геббельса, про которую ты написал
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34k
Бабай 14 часов назад
Скоро пройдёт слух, что у лис на фермах обнаружена мутация короновируса. И всех под нож. В Дании вон всех норок извели, не понятно из-за чего и кто распорядился. Всего-то 25 миллионов штук. Угробили отрасль промышленности. Где эти зоозащитники были?
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3k
Julia 14 часов назад
Мы не можем спасти всех лис, но хоть одну сделали счастливой, по крайней мере лишили её физических страданий и сделали сытой.
Мне жаль остальных животных, сидящих в клетках. Я не вегетарианка, но натуральный мех давно не ношу : сейчас искусственный делают очень красивый, к тому же в квартире не разводится моль. И цена изделия в разы дешевле.
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5k
zurapod 15 часов назад
просто перестанут разводить лис . они не родятся но и не будут мучатся и страдать. сам я почти натуральную кожу и мех не ношу .
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10k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 16 часов назад
А куда эти миллионы спасенных лисиц денутся? Кто эту ораву кормить будет? Или вы думаете, что они сами смогут себе еду добывать в нужном количестве?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−9
Комментарий удален
−6
127
vova old 17 часов назад
ПИПЕЦ КАКОЙТО.ПОЛНО НА ЮТЮБЕ РОЛИКОВ ЧТО ВЫХОДИТ ИЗ ПОПЫТОК СОДЕРЖАТь ЛИСУ в доме, пожалейте себя. кстати сократят производство меха, куда тысячи людей на работу ходить будут? тем более эти милионы просто сократятся ибо их разводить не будут
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5k
zurapod vova old 15 часов назад
ну по людям все понятно. подохнут или найдут другую работу.
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127
vova old zurapod 15 часов назад
так может людей защищать сначала?
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5k
zurapod vova old 15 часов назад
их 7 500 000 000 какого члена их защищать ?
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127
vova old zurapod 15 часов назад
ну я же не бил геитс и даже не То мас Ро берт Ма льтус
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10k
VM Varga 18 часов назад
ХЗ, я не зоозащитник, от слова совсем, поскольку живу в деревне и самолично забиваю свинов, курей, барашков и прочую живность для своих нужд. Но меня реально коробит от того, что некие мудаки ловят и закрывают в неволю лесных зверей, рожденных свободными...
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154
Михаил VM Varga 3 часа назад
Согласен с Вами. Вы забиваете свинов, курей, барашков и прочую живность для еды, а не для забавы. И не мучаете никого. В этом есть разница.
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333
Сергей Головин 18 часов назад
Странно как-то. Вроде звероферма для производства шуб ,а лисы "голодны и запуганы". Должны быть сытыми и довольными, иначе шерсть плохой была бы. Что-то в этой статье нечисто.
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613
Ermak 18 часов назад
Сколько мразей прибежало защищать любителей шуб...

Наследники тех кто носил фуражки с черепом и строил концлагеря. Ваша глубинная суть такая же...
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5k
zurapod Ermak 15 часов назад
вот не надо мешать зверофермы и концлагеря. я против звероферм- это жестоко. а концлагерь- это просто работа.
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1k
DarkMan666 19 часов назад
Говорил, говорю, и буду говорить - всем зоо и ЭКО защитникам необходимо начинать с себя:
1. Не жить в бетонных домах - производство бетона загрязняет окружающую среду, а там могли бы жить барсучки. И в деревянных не жить - деревья дом для белочек и дятлов!
2. Не потреблять электричество. Производство электричества очень вредит природе. Газ добывают загрязняя все на километры вокруг, потом строят свои газопроводы, нарушая экосистемы лесов, степей и морского дна. Ветряки и солнечные батареи делают из металла и других, не менее, а то и более загрязняющих природу материалов.
3. Не одеваться в принципе так как синтетика из нефти, а нефть, как мы с вами знаем, ооооочень загрязняет окружающую среду. Ну а лесичку на мех нельзя, ее жалко.

Вот когда все зоозащитники будут выполнять вышеперечисленные пункты - я подумаю над тем чтобы их понять или посочувствовать. А пока что это стайка умолишенных лицемеров прикрывающих свой личный маразм красивыми слоганами.
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25k
Notan Blaine DarkMan666 10 часов назад
Согласен, это как Гринпис, который "сражается" против нефтяных танкеров, преследуя их на резиновых лодках, работающих на бензиновых моторах.
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20
Михаил Notan Blaine 7 часов назад
На самом деле, гринпис хоть и пользуется бензиновыми моторами, но воюет немного на другом уровне.
Они хотят чтобы ПРОИЗВОДСТВО энергии было чистым. А нефтяные и газовые добытчики не хотят. Здесь речь идёт о дичайших цифрах загрязнений.
Здесь твой бензиновый мотор - это такая микроскопическая мелочь во вселенной, что о нём лучше всего даже и не вспоминать.
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1k
DarkMan666 Михаил 49 минут назад
Ага, только вот проблемма - это принципиально невозможно... Самый важный материалл для нашей цивилизации это металл. Погуглите на досуге насколько металлургия может быть чистой это первое, и второе - откуда брать на эту самую металлургию энергию? Гироскутеры с айфонами ветряк конечно худо-бедно зарядит, то вот чтоб руду плавить - тут хоть каждый метр земли ветряками утыкай - всеравно не хватит.

Все это бред сивой кобылы и маркетинг. Уткнулись как бараны в нефть и долбятся продолжая нефтепродукты использовать в полный рост.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 19 часов назад
ОНА ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ СМОГЛА ПОБЕГАТЬ ПО ТРАВЕ))))) а трава на ферме не в счёт??? и если она убежала то почему продолжает бегать по ферме, и как это эти зоозащитники смогли её забрать без разрешения хозяина и в конце концов....эта лиса ручная!!!! иначе порвала бы ветеринару руки в клочья
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6k
Pillin Alex 19 часов назад
Скажите, а любой похититель лис может называться зоозащитником? Или надо её после кражи фотографировать и выкладывать в инстаграм? Если кто-то корову у соседа украдет он зоозащитник или воришка?
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20k
Russo Turisto Pillin Alex 16 часов назад
Если эта корова дохнет с голоду, то этого соседа придушить надо! А потом уже корову забрать.
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3k
Мих Pillin Alex 14 часов назад
Ну, кур и кроликов уроды уже у фермеров воровали. Жаль, что тех защитниц не пристрелили. Почему бы и лис не красть?
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1k
Alex Xela 21 час назад
Лисе со зверофермы подарили новую жизнь
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