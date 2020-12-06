Лисе со зверофермы подарили новую жизнь

Этой лисице было суждено пойти на шубу - а сейчас у нее есть собственный дом и любящая семья!
Несколько месяцев назад зоозащитники из организации Open Cages исследовали условия содержания животных на меховой ферме в Польше.
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Польша и Эстония близки к подписанию соглашения о запрете мехового производства. Это спасет миллионы лисьих жизней в год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мне жаль остальных животных, сидящих в клетках. Я не вегетарианка, но натуральный мех давно не ношу : сейчас искусственный делают очень красивый, к тому же в квартире не разводится моль. И цена изделия в разы дешевле.
Наследники тех кто носил фуражки с черепом и строил концлагеря. Ваша глубинная суть такая же...
1. Не жить в бетонных домах - производство бетона загрязняет окружающую среду, а там могли бы жить барсучки. И в деревянных не жить - деревья дом для белочек и дятлов!
2. Не потреблять электричество. Производство электричества очень вредит природе. Газ добывают загрязняя все на километры вокруг, потом строят свои газопроводы, нарушая экосистемы лесов, степей и морского дна. Ветряки и солнечные батареи делают из металла и других, не менее, а то и более загрязняющих природу материалов.
3. Не одеваться в принципе так как синтетика из нефти, а нефть, как мы с вами знаем, ооооочень загрязняет окружающую среду. Ну а лесичку на мех нельзя, ее жалко.
Вот когда все зоозащитники будут выполнять вышеперечисленные пункты - я подумаю над тем чтобы их понять или посочувствовать. А пока что это стайка умолишенных лицемеров прикрывающих свой личный маразм красивыми слоганами.
Они хотят чтобы ПРОИЗВОДСТВО энергии было чистым. А нефтяные и газовые добытчики не хотят. Здесь речь идёт о дичайших цифрах загрязнений.
Здесь твой бензиновый мотор - это такая микроскопическая мелочь во вселенной, что о нём лучше всего даже и не вспоминать.
Все это бред сивой кобылы и маркетинг. Уткнулись как бараны в нефть и долбятся продолжая нефтепродукты использовать в полный рост.