Ретро фотографии известных людей

2.
Сильвестр Сталлоне
Он говорит: «Чего?»
А я продолжаю: «Там восемь парней с пушками! Срань господня! Я еле ноги унес. Сделайте мне одолжение — арестуйте меня, они хотят меня убить. Я не знаю, кто они. Им наверное не понравился Рэмбо, какая-то радикальная группировка. Они угрожали мне, писали письма, а теперь до меня добрались!»
Ну он проводил меня до самой границы штата.
«Я провожу тебя, Рэмбо. Я помогу тебе, Рокки».
3.
Чарли Чаплин
Прошёл год. Полиция не нашла вора, не нашла и хозяина часов, и поэтому переслала часы обратно мне. В газетах писали об этом, и вот через некоторое время я получил второе письмо: «Дорогой мистер Чаплин! Год назад я ехал в метро, и у меня украли часы. Я прочёл в газетах, что какой-то карманник подарил их вам. Пусть мои часы останутся у вас, мистер Чаплин. А так как я не меньший почитатель вашего необыкновенного таланта, чем вор-карманник, то посылаю к часам и золотую цепочку»
4.
Эрих Мария Ремарк
5.
Вупи Голдберг
6.
Издатель, основатель и шеф-редактор журнала «Playboy» Хью Хефнер
«Одиночество – это время заняться чем-то важным»
«Если ты позволишь обществу за тебя определить, кем ты являешься, то ты никто»
«Возраст — это не цифра, а жизненная позиция»
10.
Артур Конан Дойл
Выслушав его, Конан Дойл поразился: «Да вы сами настоящий Шерлок Холмс!» Тут таксист немного смутился и добавил: «Да… Но я заметил еще одну деталь. На ярлыке вашего чемодана крупно написаны ваше имя и фамилия…»
11.
Советский шифровальщик Игорь Гузенко, чье лицо спрятано под колпаком, дает интервью журналисту «Ассошиэйтед Пресс» Соулу Петту.
Гузенко получил внушительное вознаграждение и политическое убежище. Его семью поселили в пригороде Торонто, предоставив в собственность двухэтажный особняк. Гузенко с женой много лет жили в страхе перед возмездием. История его побега легла в основу двух американских художественных фильмов: «Железный занавес» (1948, режиссёр Дэна Эндрюс) и «Операция Розыск» (1954).
12.
Эпикур
13.
Константин и Аркадий Райкины
По всем законам драматургии, однажды Костя свой дневничок забыл, в раскрытом виде, на папином рабочем столе — и, вернувшись из института, обнаружил родителей, с интересом изучающих эту беллетристику.
— Да-а, — протянул папа. — Интересно… Я в твои годы был скромнее, —сказал он, чуть погодя.
— Ну, ты потом наверстал, — заметила мама, несколько испортив педагогический процесс. Но педагогический процесс только начинался: Райкин-старший вдруг сменил тему.
— Знаешь, Котя, — сообщил он, — у нас в подъезде парикмахер повесился…
Котя не сразу уследил за поворотом сюжета:
— Парикмахер?
— Да, — печально подтвердил Аркадий Исаакович. — Повесился парикмахер. Оставил предсмертную записку. Знаешь, что написал?
Райкин-старший взял великую педагогическую паузу и, дав ребенку время сконцентрировать внимание, закончил:
— «Всех не перебреешь!»
14.
Одри Хепберн
- У меня для тебя подарок. Открой эту коробку.
Под шелковой бумагой лежало пальто, которое она подарила мне со словами:
- Если когда-нибудь тебе станет грустно, мой Юбер, накинь его на плечи и скажи себе, что это я, Одри, обнимаю тебя, чтобы утешить.
Юбер де Живанши
Жарким летним днем 1953 года в модном доме Givenchy на авеню Альфреда де Виньи в Париже 26-летний Юбер Живанши ждал важную гостью. Утром секретарша сообщила ему, что придет «мисс Хепберн». Юбер был счастлив: сама Кэтрин Хепберн, звезда фильма «Ребро Адама», удостоит вниманием его скромную персону! Только год назад молодой дизайнер открыл свой модный дом и клиентурой избалован не был.
Однако к указанному сроку в его гостиной появилась не оскароносная американская актриса, а 24-летняя незнакомая девушка. «Меня зовут Одри, – представилась она. – Одри Хепберн».
«Она была похожа на тростинку. Худой подросток в забавных сандалиях, белой футболке, клетчатых обтягивающих штанах и нелепой шляпе, как у гондольеров», – вспоминал потом Юбер.
Одри заявила, что ищет дизайнера, который придумал бы платья для нового фильма «Сабрина». Ей хотелось, чтобы ее героиня «была одета с французским шиком». У Живанши не было времени обшивать неизвестную актрису, поэтому он предложил выбрать что-нибудь из его новой коллекции. Одри согласилась.
Фильм «Сабрина» получил только один «Оскар» – за костюмы. Правда, лавры победителя достались не Юберу, а Эдит Хэд, которая шила наряды для остальных героев фильма. Имя Живанши даже не упомянули в титрах. Одри прилетела в Париж, чтобы извиниться перед дизайнером. «Я утешал ее: «Одри, благодаря «Сабрине» у меня появилось столько клиентов, что я не успеваю их обслуживать. Я стал знаменит и не без твоей помощи», – вспоминает Живанши.
Так началась их дружба.
Его музой была Одри Хепберн. Для «малышки Одри», как он ласково ее называл, Живанши был готов на все.
В 1961 году на экраны вышел фильм «Завтрак у Тиффани». Одри сыграла главную роль в картине, Юбер сшил для ее героини маленькое черное платье. Это было платье «нового образца», отличающееся от канонов, заданных мадам Шанель. Позже Одри назовет эту роль самой успешной в карьере, а Живанши заметит, что благодаря этому платью он «стал бессмертным».
Для Одри он был не просто ее личным портным, он был ее лучшим другом, той самой жилеткой, в которую всегда можно поплакаться. Живанши помог ей пережить расставание с первой любовью – актером Уильямом Холденом, с которым она познакомилась на съемках «Сабрины».
Юбер был рядом, когда Одри вышла замуж за актера Мела Феррера, хоронила первенца, который родился мертвым, и крестила сына Шона, появившегося на свет в 1960 году. Живанши сшил актрисе розовый костюм для свадьбы с психоаналитиком Андреа Дотти…
Юбер был рядом с Одри 42 года. Это был союз, основанный на преданности, понимании, терпении и огромном уважении. Она умерла 20 января 1993 года от рака. На похоронах Живанши не мог плакать – он выплакал все слезы, пока Одри болела. Через несколько месяцев он посадит на могиле подруги ее любимые ландыши...
После смерти Хепберн Живанши понял, что не может работать – в 1995 году он отошел от дел и передал свой модный дом в управление дизайнера Джона Гальяно. Юбер жил в загородном доме недалеко от Парижа, занимался ландшафтным дизайном и редко появлялся на публике. Когда его просили рассказать что-нибудь об Одри, он только загадочно улыбался: «Она была удивительной женщиной, и мне ее очень не хватает».
15.
Пес Стабби
Кроме того, он отлавливал немецких диверсантов, помогал находить раненых, участвовал в рукопашных баталиях. К моменту окончания боевых действий Стабби успел поучаствовать в семнадцати битвах, в том числе Мез–Аргоннской наступательной операции, Втором сражении у Марны и битве у Сен–Мийель.
Неудивительно, что он не только получил несколько наград, но и к концу войны оказался в более высоком чине, нежели его хозяин Джон Роберт Конрой (сержант и капрал соответственно). Существует мнение, что Стабби - единственная в истории собака, которой было присвоено воинское звание сержанта за подвиги на поле боя. Когда Джон поступил после войны в университет, то Стабби стал талисманом футбольной команды.
16.
Леонард Коэн, "Прекрасные неудачники"
20.
Жанна д' Арк
Она является одной из самых загадочных женщин в истории. Чудеса и тайны, сопровождавшие ее при жизни, продолжились и после ее смерти. В течение нескольких месяцев после казни Жанны скончались все свидетели обвинения, а судьи - епископ Фимбер де Сатиньи, Пьер Луазалер и Николя ле Мельер вообще бесследно исчезли.
В документах судебного процесса и свидетельских описаниях казни кроме 30 мая 1431 года указываются еще три даты смерти Жанны д' Арк - 13 мая, 6 июня и 10 февраля 1432 года. Свидетели описывают казнь совершенно по - разному, а официальный акт, удостоверяющий смерть Жанны, отсутствует. У исследователей истории Жанны д ' Арк есть сомнения по поводу личности женщины, взошедшей на костер в капюшоне, закрывающем все лицо.
21.
Владимир Бортко, режиссёр фильма "Собачье сердце"
В первом кадре, который мы начали снимать, профессор Преображенский выходил из кооперативного магазина, пересекал дорогу и подходил к дворняге Шарику. Вот, собственно, и все. Оператор Ю. Шайгарданов быстро поставил свет. Включили ветродуй, полетел снег.
- Мотор! - крикнул я и увидел, как из кооперативного магазина, держа в руках пакет краковской колбасы, вышел профессор Плейшнер из фильма "Семнадцать мгновений весны" и направился к дворняге.
- Стоп! - крикнул я.
Не уверен, что дальнейший диалог запомнил дословно, но смысл передаю верно.
- Евгений Александрович, профессор так не ходит.
- Не надо мне рассказывать, как ходит профессор. Я уже одного профессора играл.
- Вот именно. А это другой профессор.
- Какой?
- Менделеев!
- Вот так?
- Вот так.
Он немного подумал и сказал: "Давайте снимать". Полетел снег, со скрипом открылась дверь магазина, и оттуда вышел... не Менделеев, не Плейшнер, а профессор Преображенский.
22.
Рэй Брэдбери
Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену, — а в наши дни большинство это умеет, — куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить Вселенную, ибо нельзя её ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал! Нет, к чёрту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексы! Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего — ударьте по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны.
И как можно больше спорта, игр, увеселений — пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать. Организуйте же, организуйте всё новые и новые виды спорта, сверхорганизуйте сверхспорт! Больше книг с картинками. Больше фильмов. А пищи для ума всё меньше. В результате неудовлетворённость. Какое-то беспокойство. Дороги запружены людьми, все стремятся куда-то, всё равно куда. Бензиновые беженцы. Города превратились в туристские лагери, люди — в орды кочевников, которые стихийно влекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива.
23.
Оззи Осборн
24.
Михаил Анчаров, "Записки странствующего энтузиаста"
25.
Лео Фендер
26.
Лев Дуров
"У меня была смешная история. Мне с моим Клаусом предстояло ехать на съёмки в Германию, в ГДР. Я не знал, что такое выездные комиссии. Я впервые ехал за границу. Лиознова мне говорит:
- Завтра обязательно в райком.
– Я отвечаю: я не член партии.
– Неважно. Для того чтобы поехать в ГДР (где тебя Тихонов застрелит), надо на комиссию в райком. На ковер.
Я не знал, что на ковер – это буквально. Огромный стол, тети с пышными прическами, дяди в черных костюмах с черными галстуками. И коврик. Они говорят:
- Пожалуйста.
Меня первым вызвали. По алфавиту - Дуров. Евстигнеев. Плятт. Я стою. Они смотрят на меня, молчат.
– А вы мне сесть не предложите? - спросил я.
В ответ гробовая тишина. Потом вопрос:
- Опишите флаг Советского Союза.
Мне сразу стало плохо. Тетя Мотя, ты меня, гражданина страны, просишь описать флаг как ненормального. Какому идиоту в Америке придёт в голову спросить актёра, едущего в Европу: - Опиши флаг Америки. Я говорю:
- Черный фон, белый череп, две скрещенных берцовых кости, называется Веселый Роджер.
В комиссии наступил паралич. На меня смотрели волчьими глазами.
Новый вопрос:
- Перечислите союзные республики и назовите их столицы.
Я ответил:
- Малаховка, Таганрог, Кривой Рог, Магнитогорск, все, что в голову пришло. В ушах пульсировало. Думаю, сейчас крикну:
- Кретины!
Последний вопрос:
- Перечислите членов Политбюро.
Мне совсем плохо стало.
- Я никого не знаю.
-Вы свободны.
- Наручники снимать не будете? - спросил я, выходя.
Лиознова звонит.
- Что вы натворили? Вас вычеркнули из списка!
Директор театра звонит.
- Лёвочка, что вы делаете, вы у нас первый невыездной!
Лиознова в обморочном состоянии.
– Вы теперь на пять лет невыездной!
Я ей говорю:
- У вас два выхода. Найдите другого актера. Татьяна, зачем мне ехать в Германию, пусть Тихонов застрелит меня здесь! Я хочу быть похороненным на родине. На том и порешили. Нашли озерцо возле Московского университета, на горах, там Тихонов меня и застрелил."
27.
Николай Кобельков
Несмотря на врождённые дефекты мальчик рос здоровым и очень любознательным. Он целыми днями читал книги, переворачивая страницы носом, позже он научился писать и рисовать, зажимая письменный прибор между подбородком и правой культёй руки.
К 18 годам он получил образование и даже стал служить писарем.
За дружелюбный характер и силу воли жизнь ему приготовила приятные сюрпризы.
В 1870 году Николай познакомился с известным в то время антерпренером Бергом, который пригласил его в Санкт Петербург работать в столичном паноптикуме. В Петербурге Николай покорил публику своими номерами, он легко проводил нитку в иголку, заряжал пистолет патронами и стрелял в пламя свечи попадая прямо в цель с одного раза. Уже через год он отправился в большое европейское турне. Его популярность была настолько велика, что Николая даже представили императору.
В 1876 году во время гастролей он знакомится с Анной Вилферт, влюбляется и женится на ней. Анна подарила Николаю 11 абсолютно здоровых детей.
В Вене Кобельков выкупает участок земли в парке Партер и устанавливает там аттракционы, где работает сам, его жена и дети, потом там продолжали работать и внуки Николая.
В 1912 году во время гастролей умирает Анна. Это был сильный удар для Николая, который боготворил свою жену. После смерти Анны Николай прекращает свою деятельность, и начинает уединенно жить среди своих близких.
Николай Кобельков умер в 1933 году. Он оставил огромное состояние своим многочисленным потомкам, которые до сих пор живут в Вене.
Он не только стал богатым австрийским буржуа из уральского калеки, но и символом стойкости и мужества.
28.
Джон Леннон
29.
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн и Камерон Диаз после вручения премии "Золотой глобус", Лос–Анджелес, 24 января 1999 года.
67-летний Вайнштейн появился в суде, опираясь на ходунки. Сам кинопродюсер не признавал себя виновным. Его защита утверждала, что женщины добровольно соглашались на секс с ним, надеясь на карьерные перспективы.
30.
Александр Сергеевич Пушкин
По свидетельствам очевидцев, сдержать смех при виде этой картины было решительно невозможно. Однако Пушкину и этого оказалось мало: он принялся подшучивать над актерами и спектаклем в целом. В общем, серьезного представления не получилось.
31.
Андрей Тарковский
— Допустим, мужчина и женщина пришли вместе в гости.
Как сразу дать понять зрителям, что это — муж и жена?
Один студент:
— Она поправляет ему галстук.
— А может, это его секретарша?
Другой студент:
— Она нежно целует его в прихожей.
— Ну, это, скорее, любовница.
Третий:
— Он ворчит: "Зачем я на тебе женился..."
— А может, они уже в разводе?
Четвертый:
— Он достает у нее из сумочки платок, сморкается и сует обратно в сумку.
— Пять.
Это не анекдот, а реальная история из мастерской Михаила Ромма — студентам ВГИКа нужно было сделать бессловесный этюд, где мужчина и женщина входят в помещение – и зрителям сразу должно быть понятно, что те женаты. Студентом-автором оригинального этюда с носовым платком был юный Андрей Тарковский.
32.
Шарль де Голль с дочерью Анной
Генерал-освободитель, жесткий политик был трепетным, счастливым и переживающим отцом маленькой Анны, девочки с синдромом Дауна. Его любовь к ней изменила отношение французского государства к людям, имеющим ментальные нарушения.
У супругов де Голль уже было двое детей Филипп и Элизабет, когда в первый день нового 1928 года в семье родилась дочь Анна. Когда де Голлю позволили зайти к жене, он сразу понял, что что-то не так. «Ребенок жив?» — бросился он к акушерке. Та молча протянула ему сверток. Шарль бережно взял дочь на руки и встретился глазами с женой, которая с болью смотрела на него. «Мы назовем ее Анной», - сказал де Голль.
Первое, что услышала семья Де Голль после объявления диагноза: «лечение бесполезно, девочка никогда не сможет произнести даже трех слов, не сможет есть без помощи, из-за крайне слабого зрения не сможет сама сойти и подняться по лестнице, избежать любой опасности, будь то огонь, вода, препятствие на пути».
Несмотря на то, что общественное мнение в те времена не отличалось гуманностью по отношению к детям с синдромом Дауна, генерал и его жена никогда и не думали о том, чтобы передать Анну в специальное учреждение.
Племянники и племянницы впервые увидели, что дядюшка Шарль может умиляться, когда он брал малышку на колени.
Генерал так никогда не вел себя ни со старшим сыном Филиппом, ни со средней Элизабет. Он напевал маленькой Анне то ли детскую песенку, то ли военный марш. Никто из родных не подозревал какая нежность заключена в нем, писал его биограф:
«Как только он слышал крик Анны, сразу откладывал дела, о чем бы ни шла речь, спешил к ней, брал на руки… укачивал и напевал военные песни: на рубеже сорокалетия Шарль де Голль стал другим человеком»
У де Голля был суровый характер, закаленный войной и годами службы. Современники описывают генерала, как дерзкого и мужественного и еще отмечают, что в де Голле чувствовалось какое-то «экстраординарное одиночество». Но если с ним была его Анна, похоже, одиночество отступало. Их отношения были очень трепетными, генерал был абсолютно предан своей дочке.
Возвращаясь со службы, Шарль первым делом шел в комнату дочери, сажал ее на колени, целовал и напевал похвалы ее нарядам.
Она любила играть с его военной фуражкой и засыпала у него на руках. Говорят, что единственным словом, которое Анна могла произносить четко, было слово «папа». Её папа называл не иначе как "Моя радость". Горничная, работавшая в семье, видела, как де Голль ползал на четвереньках, играя с Анной, и пел ей «Вы прекрасны, мадмуазель…».
Офицеры вспоминали, что, выезжая на маневры, и оказавшись вдали от семьи и дома, командир каждую ночь заказывал машину, чтобы проехать сотни километров и увидеть Анну, подержать ее на руках, а потом снова покинуть и вернуться на свой пост.
Когда Анне исполнилось 20 лет, она заболела гриппом, а затем бронхитом и через месяц Анна скончалась. На похоронах дочери генерал сказал своему другу: “В этой девочке было что‑то особенное и притягивающее. Я всегда думал, что, если бы она не была такой, она стала бы кем‑то выдающимся”. Прощаясь со своей любимой дочерью, де Голль с горечью произнес: “Теперь она стала такой, как все”.
Биограф де Голля передает слова, сказанные генералом своему врачу: «Без Анны, возможно, я не достиг бы того, чего достиг. Она давала мне так много сердца, так много духа». В своих мемуарах Шарль де Голль отмечал, что Анна помогала ему держаться выше людских срывов, смотреть на них другими глазами. Он всегда носил с собой фотографию Анны и никогда не расставался с ней, даже после её смерти. Генерал утверждал, что однажды ее портрет спас ему жизнь: в 1962 году на него было совершено покушение и пуля попала в рамку фотографии.
После войны Шарль и его жена Ивонн основали Фонд Анны де Голль, дом для девочек, у многих из которых были интеллектуальные нарушения.Фонд Анны де Голль работает до сих пор.
33.
Швейцарский физик Генрих Грейнахер
Конечно, известный факт, что микроволновка появилась намного позже, причем тоже достаточно случайным образом, но без работы Генриха Грейнахера ничего бы не вышло. Его устройство основной фундамент многих современных устройств и приборов. Одна из первых микроволновок выглядела именно так. И она тоже грела тарелку, а курицу оставляла холодной. США. 1940-е.
34.
Слесарь Никита Сергеевич Хрущёв с первой женой — Ефросиньей Ивановной Писаревой. Российская империя. 1916 г.
35.
Маргарет Тэтчер
36.
Плиний Старший
1. "О мёртвых либо хорошо, либо ничего…"
Если быть точным, то древнегреческий поэт и политик Хилон из Спарты, живший в VI в. до н. э., на самом деле сказал «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды».
2." Век живи — век учись"
Эту фразу можно услышать практически от каждого учителя. Но при этом мало кто знает, что в оригинале она звучала так «Век живи — век учись тому, как следует жить», а автор этого изречения — Луций Анней Сенека.
3. "Цель оправдывает средства"
Авторство этой фразы принадлежит основателю ордена иезуитов Игнатию де Лойола. В оригинале она звучит так «Если цель — спасение души, то цель оправдывает средства».
4. "Истина в вине"
Знаменитое высказывание Плиния Старшего «Истина в вине». На самом деле, у фразы есть продолжение «а здоровье в воде». В оригинале «In vino veritas, in aqua sanitas».
5. "Любви все возрасты покорны"
Эту цитату из «Евгения Онегина» часто используют, объясняя пылкие чувства людей в годах или с большой разницей в возрасте. Однако стоит прочитать строфу целиком, тогда становится понятно, что Александр Сергеевич имел в виду совсем не то:
Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны,
Как бури вешние полям
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
37.
Алексей Михайлович Щастный
Лев Троцкий был единственным свидетелем и обвинителем на судебном процессе против Щастного. Процесс шел 20-21 июня 1918 года. Обвинение было сформулировано таким образом: «Щастный, совершая героический подвиг, тем самым создал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против Советской власти».
Аресту и возбуждению дела предшествовал осуществленный под руководством Щастного знаменитый Ледовый поход, спасение 236 судов Северного флота от захвата немцами. Под охраной этого флота оказался затем Петроград. Поход закончился в апреле, а 27 мая 1918 года Лев Троцкий называет Щастного «преступником исключительной государственной важности». Троцкий лично арестовал начальника морских сил Балтийского флота, выступил прокурором и свидетелем по его делу.
Вывод Балтийского флота из Гельсингфорса через недорастаявший лед был предпринят Щастным в противовес указаниям лидеров большевиков, которые приказывали флот взорвать. Ряд историков предполагают, что значимым для этого приказа оказался сговор между Германией и молодым советским правительством.
Перед смертью Щастный передал родным рубашку, которую носил в тюрьме, и предсмертную записку: "Эту рубашку, которую я носил в тюрьмах Таганской и в Кремле, прошу подарить моему сыну Льву. А. Щастный. 21 июня 1918".
Жена — Антонина Николаевна, ненадолго пережила мужа, не перенеся трагической гибели и выпавших на ее долю страданий, скончалась в Петрограде в 1922 году. Ее могила не сохранилась. Осиротевшие дети Галина и Лев воспитывались в семье тети, Анны Николаевны Красильниковой. Им всю жизнь пришлось мыкаться с клеймом детей «врага народа».
О жизни Льва Алексеевича известно, что он, окончив школу ФЗО при заводе "Прогресс", работал фрезеровщиком на различных заводах в Ленинграде, окончил курсы чертежников-конструкторов в 1936 году, работал фрезеровщиком на заводе № 349 имени ОГПУ. В 1942 году Лев Алексеевич мобилизован рядовым в Красную армию, демобилизован в1944-м, вернулся в Ленинград. Работал конструктором в 8 ГПИ (танковой промышленности), на пенсии с 1976. Свой пенсионный век Лев Алексеевич коротал в тяжелейших условиях, влача полунищенское состояние, почти не слышал. В 1993 году Лев Алексеевич Щастный передал рубашку в музей, а предсмертную записку, вместе с другими документами отца в архив ВМФ (Санкт-Петербург). Умер Лев Алексеевич в 2002 году.
38.
Дэмиан Хёрст
Я не виню Хёрста – для многих деньги сегодня важнее художественной ценности. Хёрст отличный бизнесмен: фокус с трупом акулы может войти в учебники по маркетингу искусства. Хочу надеяться, что британец пытался честно разобраться, есть ли у людей здравый смысл. Но обнаружил, что Дали был прав: большинство из ценителей современного искусства – кретины. И цена «шедевров» Хёрста (разрезанные туши свиней, коровьи головы с ободранной кожей и т.д.) это доказывает. Я даже не сомневаюсь, что Хёрст понимал, что ЭТО не искусство - он ведь учился в Академии искусств.
39.
Энни Бурда
Несмотря на то, что сама Бурда на тот момент не умела ни шить, ни кроить, уже через год (в 1950–ом) вышел первый выпуск журнала "Burda Moden", спустя еще два года журнал начал выходить по всей Западной Европе, а год спустя — и за океаном (в СССР его начали издавать в 1987 году). Сегодня он выходит миллионными тиражами на 16 языках и продается более чем в 90 странах мира.
40.
Иван Ангер и Глэдис Рой играют в теннис на крыльях биплана Curtiss JN–4, 1925 год, Лос–Анджелес.
В шоу участвовали как мужчины, так и женщины, одной из которых была Глэдис Рой, рассказывающая о своей работе следующее:
"Я делаю все: танцую чарльстон и играю в теннис на крыльях несущегося борта, а еще свешиваюсь вниз головой с шасси садящегося самолета. В момент, когда пальцы касаются земли, я делаю рывок вверх, а самолет опускается в облаке пыли. В последнее время зрители начинают уставать даже от самых сложных трюков, и я обязана придумывать новые – если, конечно, хочу сохранить репутацию. Со временем случится происшествие, и тогда…"
Она погибла через год в 25 лет, но не при исполнении трюка, а во время фотосессии — не заметила вращающийся пропеллер, который попал ей по голове.
41.
Джон Хинкли
Хинкли был одержим страстью к Фостер и, обдумывая как обратить на себя ее внимание, планировал угон самолета и самоубийство в ее присутствии. В итоге он остановился на убийстве президента думая, что получив место в истории он заинтересует актрису и сможет, став знаменитостью, общаться с ней на равных. Состоявшийся позже суд признал покушавшегося невменяемым и отправил на принудительное "лечение".
42.
Стивен Хокинг
43.
Доктор Лазовский
Дело в том, что немецкая армия очень щепетильно относилась к состоянию здоровья солдат – важнейших инструментов войны. Мертвая бактерия тифа позволяла без вреда для организма сымитировать все симптомы и обмануть даже анализы. Заражать евреев не было никакого смысла, так как больных немцы сразу же расстреливали. И тогда, договорившись с местными населением, доктор Лазовский «заразил» множество поляков, создав видимость настоящей эпидемии. И немцы закрыли весь город и ближайшее села на карантин.
Таким образом, талантливый доктор выиграл время, и карантин на этой территории оставался вплоть до прихода советских войск. Только одной этой операцией Лазовский с коллегой спасли более 10 тысяч евреев и еще около 60 тысяч поляков от репрессий и всех опасностей, которые несли с собой немецкие оккупанты.
44.
Алла Сурикова "Человек с бульвара Капуцинов"
Несколько лучших цитат из фильма:
— Живут же люди... Влюбляются, ходят в театры, по бл... бл...
— Не выражайся, Билли.
—... по библиотекам.
***
— Когда я вижу перед собой человека, которому ничего не нужно, я понимаю, что ему нужно всё!
***
— Этот дерьмовый синематограф превратил вас в трусливых мулов!
— Я не ослышался, сэр? Вы сказали «дерьмовый синематограф»?
— Да, да! «Дерьмовый синематограф»........ и «трусливые мулы»!
— Мулов я Вам прощаю. Но только мулов.
— Он не любил синематограф.
***
— Если к Вам не прижимаются в метро, это не значит, что метро в Париже не существует.
***
—... но мой внутренний голос мне подсказывает...
— Как! У Вас ещё и внутренний голос?
45.
Джоди Фостер
46.
Пётр Леонидович Капица
— Какую максимальную погрешность вы допускаете в исследованиях?
— Обычно около 3%.
— А сколько человек у вас в лаборатории?
— 30.
— Взгляните, 1 человек составляет примерно 3% от 30.
Резерфорд рассмеялся и принял Капицу к себе в лабораторию в качестве допустимой ошибки.
«Наука должна быть весёлая, увлекательная и простая. Таковыми же должны быть и учёные».
47.
Корней Иванович Чуковский
В начале 1928 года по инициативе Крупской творчество Чуковского подверглось жесткой критике за идеологически неверные сюжеты — вместо описаний великих планов, индустриализации и коллективизации он забивал головы детей "Тараканищами", "Цокотухами" и прочими вредителями. Началась кампания, получившая название "чуковщина".
"Черт возьми, — писал он директору Госиздата, — неужели Советская страна уж не может вместить одного единственного сказочника!" Последовали два года отказов издателей и редакторов, Чуковский был практически лишен средств к существованию. В декабре 1929 года в "Литературной газете" публикуется письмо Чуковского с отречением от сказок и обещанием создать сборник "Весёлая колхозия". Сказки он действительно не писал до 1942 года, но "Колхозии", к счастью, тоже не суждено было случиться.
"В голове у меня толпились чудесные сюжеты новых сказок, но эти изуверы убедили меня, что мои сказки действительно никому не нужны, — и я не написал ни одной строки. И что хуже всего: от меня отшатнулись мои прежние сторонники. Да и сам я чувствовал себя негодяем. И тут меня постигло возмездие: заболела смертельно Мурочка".
У младшей и самой любимой дочери Чуковского обнаружили туберкулез. Самые известные свои сказки писатель написал для нее о ней с ней же на коленях. Мурочка умерла в ночь на 11 ноября 1931 года. Отец сам уложил её в гроб, заколотил и отнёс на кладбище.
В годы войны, по данным НКГБ, Чуковский заявил следующее:
"…Всей душой желаю гибели Гитлера и крушения его бредовых идей. С падением нацистской деспотии мир демократии встанет лицом к лицу с советской деспотией. Будем ждать".
Неодназначность отношений писателя к властям иллюстрирует одна из его шуток: "Я счастливый отец. Если к власти придут правые, у меня есть Коля, если левые – Лида". Его сын Николай дослужился до члена правлений СП СССР, СП РСФСР и издательства "Советский писатель", в то время как на публикации Лидии в СССР был наложен полный запрет за критическое отношение к советской власти, поддержку диссидентов и брак с "врагом народа" — опальным физиком Матвеем Бронштейном. Сам писатель в разные годы продолжал активно защищать от нападок КПСС Зощенко, Бродского, Солженицына и многих других неугодных властям писателей, ученых и пр.
Последние годы лауреат множества госпремий Корней Иванович Чуковский по большей части провел на даче в Переделкино, где устраивал публичные чтения для окрестных детей. На одной из таких встреч Агния Барто спросила: «Ну что, ребята, кто лучше всех знает "Мойдодыра"?», уже старенький Чуковский перепугал детей, внезапно закричав: «Я!!!»
48.
Эрнест Хемингуэй
49.
Лев Толстой
Толстой спорить не стал, а уселся неподалеку. Вскоре к театру подъехал местный чиновник. Увидев писателя на лавочке, он удивился и спросил, что тот здесь делает.
Толстой ответил: «Сижу». И, улыбаясь, объяснил: «Хотел посмотреть свою пьесу, да не пускают…». Организаторы страшно смутились, и можно только гадать, какой нагоняй получил привратник.
50.
Уолт Дисней.
Некоторые биографы художника-мультипликатора утверждают, что 16-летний Уолт, не в силах больше терпеть жестокого отца, бежал в 1918 году на Первую мировую войну, подделав дату в свидетельстве о рождении, и оказался во Франции в санитарной части. Вместе со своим сослуживцем он привозил с передовой немецкие каски и продавал их в качестве сувениров американским солдатам, возвращавшимся на родину. Лучше всего шли пробитые пулями каски немецких снайперов, но попадались они редко, и тут проявился художественный талант Диснея. Вдвоем с подельником они собирали обычные немецкие каски, наносили на них специальный камуфляжный рисунок, который бывал только на касках снайперов, проделывали дырку, как от пули и продавали их в качестве сувениров наивным американцам.
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Уверен, что большинство этих историй появились, лишь после вознесения их персонажей на Олимп.