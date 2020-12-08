Ретро фотографии известных людей

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
10 настольных игр, чтобы размять мозги и руки 10 настольных игр, чтобы размять мозги и руки В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед 9 рекордов русского языка 9 рекордов русского языка 15 фактов о человеческом теле, которые кажутся выдумкой 15 фактов о человеческом теле, которые кажутся выдумкой 6 любопытных фактов обо всём на свете 6 любопытных фактов обо всём на свете Электро против Дизеля Электро против Дизеля 10 советских мультфильмов для взрослых 10 советских мультфильмов для взрослых Нападающий "Лестера" сбил стойку с флажком ЛГБТ и получил обвинение в гомофобии Нападающий "Лестера" сбил стойку с флажком ЛГБТ и получил... Авария дня. Момент смертельного ДТП с участием Lexus и автобуса в Иркутской области Авария дня. Момент смертельного ДТП с участием Lexus и автобуса в... Опять показалось! Убойные кадры, которые вывели из зоны комфорта наше воображение Опять показалось! Убойные кадры, которые вывели из зоны комфорта... "Ищу мужа, чтоб закрыл мой кредит и обеспечил сына!": наглые ЯЖЕМАТери, которым все должны "Ищу мужа, чтоб закрыл мой кредит и обеспечил сына!": наглые... Вор выхватил телефон у дочки, но мама включила режим берсерка Вор выхватил телефон у дочки, но мама включила режим берсерка "В режиме энергосбережения": в эксперименте "выжить на МРОТ" до финала дошли только четверо "В режиме энергосбережения": в эксперименте "выжить на МРОТ" до... Гном высотой 3,5 метра из старых запчастей Гном высотой 3,5 метра из старых запчастей В Петербурге мужчина сломал руку ребенку, помогая своему сыну победить в драке В Петербурге мужчина сломал руку ребенку, помогая своему сыну... 10 удивительных фактов о Сэмюэле Джексоне 10 удивительных фактов о Сэмюэле Джексоне 35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего 35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего «Ты куда налево поворачиваешь?», — ДТП на перекрестке с круговым движением в Петербурге «Ты куда налево поворачиваешь?», — ДТП на перекрестке с круговым... Ударим позитивом по... негативу Ударим позитивом по... негативу
Ретро фотографии известных людей

Ретро фотографии известных людей (50 фото)

Автор:
08 декабря 2020 23:04
Метки: байки   истории   рассказы   фото   
2148
50
Подборка ретро фотографий известных людей с историями, с интересными фразами, рассказами и воспоминаниями
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: байки   истории   рассказы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Алексей 7 часов назад
Публика любит успех, ваниль и веру в случай.
Уверен, что большинство этих историй появились, лишь после вознесения их персонажей на Олимп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Mauritanien Час назад
На редкость хороший пост. Спасибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
aolti Час назад
Две последние фразы из статьи про Сурикову - из "Ищите женщину", а не из "Человека с бульвара Капуцинов"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
куджо 2 часа назад
Сколько антисоветчина... Ну эт же Димон.. Кругом умные люди, а у нас прилатель на придателе, тюрьмы и ракеты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mauritanien куджо Час назад
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности если ума нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Maria P. 3 часа назад
Милая подборка, странная и забавная. Хорошее чтиво на светофорах. Спасибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Е-Лена 6 часов назад
А вот фото красоток - и не только этих - с Вайнштейном хорошо бы в США почаще публиковать. Вот - прямо в качестве иллюстраций к их жалобам на его недостойное поведение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михалыч 6 часов назад
Без рекламы и регистрации. Вайнштейн, при 50 свидетелях, насилует в извращённой форме 2 актрис.
Без рекламы и регистрации. Вайнштейн, при 50 свидетелях, насилует в извращённой форме 2 актрис.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
390
... 6 часов назад
некоторые прям кэпы и гуманисты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Наши против Голливуда: кто из звезд лучше выглядит после 40 лет (11 фото) Наши против Голливуда: кто из звезд лучше выглядит после 40 лет (11 фото) Пожилой вдовец нашел партнера по рыбной ловле Пожилой вдовец нашел партнера по рыбной ловле Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Актер Рики Джервейс думал взять кошку на передержку, но та изменила его планы Актер Рики Джервейс думал взять кошку на передержку, но та изменила его планы Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян Мужчина показал свою коллекцию купюр со всего мира Мужчина показал свою коллекцию купюр со всего мира
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3081530



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Кто же ты – Неизвестный Солдат
0
14
Кто же ты – Неизвестный Солдат
﻿
Набирающие популярность
Да хоть оборитесь! На какие звуки откликаются котики разных стран
0
16
Да хоть оборитесь! На какие звуки откликаются котики разных стран
Дагестанская блогерша отправила подруг на разборки с девушкой, назвавшей ее "гулящей"
0
71
Дагестанская блогерша отправила подруг на разборки с девушкой, назвавшей ее "гулящей"
Наши против Голливуда: кто из звезд лучше выглядит после 40 лет (11 фото)
Наши против Голливуда: кто из звезд лучше выглядит после 40 лет (11 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#интересное#в мире#люди#животные#новости#прикольные#сша#настроение
#фото#интересно#россия#дтп#природа#картинки#позитив#истории#деньги#пешеход
#факты#история#авария#дети#авто авария#кино#разное#подборка#индия#происшествие

На что жалуетесь?

Вернуться