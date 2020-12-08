Прогулка по Ленинграду 1988 года

12.

ИЛ-18, списанный с Пушкинского аэродрома и оставленный около железнодорожной платформы 21 километр в городе Пушкин. За несколько лет, которые он там простоял, он успел побыть рестораном и видео-прокатом. А потом сгорел и был распилен на металл.