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Прогулка по Ленинграду 1988 года

Прогулка по Ленинграду 1988 года (18 фото)

Автор:
08 декабря 2020 21:02
Метки: СССР   интересно   ленинград   люди   страна   фотографии   
1351
18
Сегодня прогуляемся по Ленинграду 1988 года.
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Метки: СССР   интересно   ленинград   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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7k
Prostovopros 9 часов назад
В 1988 ещё учился я в Ленинграде. Выдали первые талоны - они были на сахар. Мой товарищ со смехом вклеил в паспорт. Сказал, что детям будет показывать. Мы тогда ещё не знали, что самый бардак ещё впереди и продлится он до нашей пенсии, которую тоже отодвинут.
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7k
Prostovopros Dominus 7 часов назад
Все, кто присутствовал тогда в процедуре приклеивания талона на сахар в паспорт, стали руководителями крупных предприятий, бизнесменами и на жизнь не жалуются. За Страну обидно - да. Так мы воспитаны. Ты запостил почти 500 постов и не умных, получил 53К лайков. Оскорбляешь людей, не зная их - вот твои "достижения".
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12k
Владислав Грецов 7 часов назад
эх были времена....
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3k
RALEXXX 8 часов назад
"В Ленинград с визитом приехал президент США Рональд Рейган."
Насколько я помню, Рейган во время своего визита в 1988г. Ленинград не посещал. А вот его супруге Нэнси, да, организовали экскурсию по Ленинграду.
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0
Natali 9 часов назад
Да, раньше на крестовском одни спортсмены были, да общаги.
А вагончик фаст фуда стоял на пл. Искусств, для финов, что Европу ремонтировали.
Зато Кероллс был для всех
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