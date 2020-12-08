Прогулка по Ленинграду 1988 года

Сегодня прогуляемся по Ленинграду 1988 года.
1.
Движуха на площади Мира (ныне Сенная). Посреди площади идёт строительство станции метро "Садовая", оно будет завершено в 1992 году.
2.
В Ленинград с визитом приехал президент США Рональд Рейган. На фото его жена, Нэнси Рейган, рассматривает памятник "Героическим защитникам Ленинграда"
×
3.
Некрасовский рынок в Центральном районе. Сейчас ему вернули историческое название и переименовали в Мальцевский.
4.
Некрасовский рынок, судя по фото, был весьма приличным, а вот у Октябрьского колхозного рынка (тот, что нынче зовётся Сенным)
6.
В Ленинград пришла первая зарубежная сеть фастфуда. Это была финская "Liha Polar". Не сказать, чтобы она пользовалась большой популярностью из-за довольно высоких цен, но, тем не менее, просуществовала до 1993 года.
7.
Сколько раз в подборках был Володарский мост.
И 1988 год не станет исключением, ведь именно тогда началась его масштабная реконструкция. На фото проводятся испытания временного моста.
И 1988 год не станет исключением, ведь именно тогда началась его масштабная реконструкция. На фото проводятся испытания временного моста.
8.
А пролёты старого моста тем временем буксируют в посёлок Новосаратовка, где они находятся до сих пор.
10.
Если фотографий Невского проспекта на участке от площади Восстания до Дворцовой - хоть отбавляй, то вот найти старую фотографию той части проспекта, которую в городе называют "Старо-Невским" - очень сложно. В этот раз получилось.
11.
Красивая пожарная машина финской марки Sisu на Пушкинской (ныне - Биржевая) площади. На стыке 80-90 годов таких в Ленинграде-Петербурге было несколько штук.
12.
ИЛ-18, списанный с Пушкинского аэродрома и оставленный около железнодорожной платформы 21 километр в городе Пушкин. За несколько лет, которые он там простоял, он успел побыть рестораном и видео-прокатом. А потом сгорел и был распилен на металл.
13.
Помимо президента Рейгана в 1988 году в Ленинграде бывали и другие известные иностранцы. Например, группа "Скорпионс"
16.
Пустырь на пересечение улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта, который в последние 5 лет полностью застроили жилыми домами.
17.
Велогонка "Дружбы стран Балтийского моря" в Сестрорецке.
Прогулка по Ленинграду 1987 года
Прогулка по Ленинграду 1987 года
Источник:
Ссылки по теме:
- Советский Instagram: девушка показала старый альбом своей бабушки
- Удивительные фотографии ушедшей эпохи
- 15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знают
- Прочь из СССР. Как сложилась судьба известных моделей из 90-х
- Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи
38
Понравилось38
Новости партнёров
Загрузка...
Насколько я помню, Рейган во время своего визита в 1988г. Ленинград не посещал. А вот его супруге Нэнси, да, организовали экскурсию по Ленинграду.
А вагончик фаст фуда стоял на пл. Искусств, для финов, что Европу ремонтировали.
Зато Кероллс был для всех