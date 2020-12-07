Новогодние игрушки из детства, которые и сейчас создают ту самую волшебную новогоднюю атмосферу

Новый год – это самый любимый праздник всей детворы. Потому что для скучных взрослых он означает лишь календарную смену года, когда придется новые отчеты делать и гарантия на пылесос истекает. Радуются, конечно, празднуют и оливье шампанским запивают, да вот только все больше по инерции. Потому что таким, как в детстве, сей праздник уже никогда не будет. Но мы можем наполнить бокальчик, включить гирлянду и предаться ностальгии.