Новогодние игрушки из детства, которые и сейчас создают ту самую волшебную новогоднюю атмосферу

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Выбираем современный ноутбук за разумные деньги Выбираем современный ноутбук за разумные деньги Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Как непросто жить вдовам знаменитостей Как непросто жить вдовам знаменитостей "Титаник": редкие снимки после катастрофы легендарного лайнера "Титаник": редкие снимки после катастрофы легендарного лайнера 11 вещей, которые в Индии считаются нормой, а нам кажутся очень странными 11 вещей, которые в Индии считаются нормой, а нам кажутся очень... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Любитель мяса троллит веганов во время акции протеста Любитель мяса троллит веганов во время акции протеста Внимательный покупатель разоблачил афериста Внимательный покупатель разоблачил афериста Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном "Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный запрет употребления алкоголя "Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный... "Дядь, ты дурак?!":"яжотец" в скейтпарке несколько раз выстрелил в катавшегося там подростка "Дядь, ты дурак?!":"яжотец" в скейтпарке несколько раз выстрелил в... Кто-то умеет развлекаться Кто-то умеет развлекаться СССР. 60-е. Просто фото, без политики и известных лиц СССР. 60-е. Просто фото, без политики и известных лиц Выходи, поиграем: любопытная рысь забралась на трактор Выходи, поиграем: любопытная рысь забралась на трактор Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки "Полез целоваться, потом выстрелил": московский полицейский ранил девочку из травмата "Полез целоваться, потом выстрелил": московский полицейский ранил... Многотонная автоцистерна: в Волгограде КамАЗ сбил 17-летнюю девушку Многотонная автоцистерна: в Волгограде КамАЗ сбил 17-летнюю девушку "Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу эмоционально отреагировала на голы "Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу...
Новогодние игрушки из детства, которые и сейчас создают ту самую волшебную новогоднюю атмосферу

Новогодние игрушки из детства, которые и сейчас создают ту самую волшебную новогоднюю атмосферу (20 фото)

Автор:
07 декабря 2020 22:18
Метки: игрущки   интересно   новый год   
1325
20

Новый год – это самый любимый праздник всей детворы. Потому что для скучных взрослых он означает лишь календарную смену года, когда придется новые отчеты делать и гарантия на пылесос истекает. Радуются, конечно, празднуют и оливье шампанским запивают, да вот только все больше по инерции. Потому что таким, как в детстве, сей праздник уже никогда не будет. Но мы можем наполнить бокальчик, включить гирлянду и предаться ностальгии.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: игрущки   интересно   новый год   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
gavrosh 4 часа назад
Настоящая сказка. У родителей сохранились игрушки и Дед Мороз со Снегурочкой)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Клёст Минуту назад
Ёлки-палки!
Бусы!
Я вспомнил бусы!!))))
Ёлки-палки! Бусы! Я вспомнил бусы!!))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
Катерина 2 часа назад
Серебристый домик у нас всё еще жив, серебристая шишка, шишка с присыпкой.
А еще больше половины набора старых немецких шаров 1954 года издания 8-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Кыся 2 часа назад
Купил сегодня. Работает! У меня еще одна такая же есть, но уже довольно потасканная, а эта почти новая, да еще и в коробке!
Вообще, у меня на елке почти нет современных игрушек и гирлянд, почти все из прошлого. Собирал по крупицам, но сейчас хватит и на 2 елки.

Купил сегодня. Работает! У меня еще одна такая же есть, но уже довольно потасканная, а эта почти новая, да еще и в коробке! Вообще, у меня на елке почти нет современных игрушек и гирлянд, почти все из прошлого. Собирал по крупицам, но сейчас хватит и на 2 елки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 3 часа назад
Красота!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
евгений 3 часа назад
Я звезду, ту что сверху надевается на ёлку, в прошлом году разбил(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vacony 3 часа назад
ностальгия...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Выбираем современный ноутбук за разумные деньги Выбираем современный ноутбук за разумные деньги Интересная деталь на скульптуре Интересная деталь на скульптуре Пять жизней Деда Мороза: как менялся сказочный персонаж Пять жизней Деда Мороза: как менялся сказочный персонаж В Ростове-на-Дону красиво сгорел павильон с пиротехникой В Ростове-на-Дону красиво сгорел павильон с пиротехникой Корпоративы, корпоративы. Сельский Новый год – вот где сила народная! Корпоративы, корпоративы. Сельский Новый год – вот где сила народная! Ритуальные костюмы американских индейцев Ритуальные костюмы американских индейцев
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3072790



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
«Мои люди» Ольги Бузовой
0
165
«Мои люди» Ольги Бузовой
﻿
Набирающие популярность
Дагестанская блогерша отправила подруг на разборки с девушкой, назвавшей ее "гулящей"
0
68
Дагестанская блогерша отправила подруг на разборки с девушкой, назвавшей ее "гулящей"
Как популярный зимний вид спорта – хоккей получил свое название?
0
4
Как популярный зимний вид спорта – хоккей получил свое название?
Как живет и чем занимается подросшая «самая красивая девочка в мире» (7 фото)
Как живет и чем занимается подросшая «самая красивая девочка в мире» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#прикольные#люди#деньги#дтп#природа#авария#индия
#история#прикол#животные#кино#подборка#познавательно#картинки#СССР#авто авария#истории
#юмор#факты#интересное#россия#смешные#на различный вкус#настроение#сша#война#космос

На что жалуетесь?

Вернуться