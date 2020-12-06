В Ростове-на-Дону красиво сгорел павильон с пиротехникой

Власти Ростова-на-Дону решили в этом году обойтись без праздничного новогоднего фейерверка. А вот фейерверк решил по-другому…
Ранним утром 6 декабря, в одном из павильонов, торгующих пиротехникой на рынке «Классик» начался пожар. Пламя быстро перекинулось на соседние магазинчики и вскоре уже более четырёх тысяч квадратных метров полыхали как факел.
Но вот беда, общая площадь двухэтажного павильона с пиротехников, по сведениям МЧС, составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Естественно, товар начал моментально взрываться. И ростовчане стали свидетелями одного из самых роскошных фейерверков за последние годы.
В семь утра пожару был присвоен четвёртый номер сложности. На месте работало 134 человека, 44 единицы техники, в том числе 84 сотрудника МЧС. Жертв и пострадавших нет. О причинах возгорания пока не известно.
В соц.сетях тут же окрестили пожар «репетицией перед Новым годом» и «акцией в знак отмены салютов»
В Ростове загорелся павильон с пиротехникой, площадь пожара составила 2,5 тыс. квадратных метров pic.twitter.com/G0Be0IELqu— РБК (@ru_rbc) December 6, 2020
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Вот у нас помню в 2009 году под Донецком склад пиротехники в...бал!
Хорошо хоть за городом. Аж земля ходуном пошла километров за 7-8 от места взрыва. Собственными глазами видел гриб от первого взрыва. Как ядерный, только не светился! А потом попер фейерверк! Двое суток летели ракеты во все стороны. Говорили это был склад пиротехники для салюта на открытие Донбасс-арены, а получилась этакая демо-версия к 2014 году.