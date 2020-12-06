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В Ростове-на-Дону красиво сгорел павильон с пиротехникой

В Ростове-на-Дону красиво сгорел павильон с пиротехникой (6 фото + 2 видео)

Автор:
06 декабря 2020 15:43
Сообщество : Жить в России
Метки: новый год   павильон   пиротехника   пожар   ростов-на-дону   рынок   салют   фейерверки   
6834
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Власти Ростова-на-Дону решили в этом году обойтись без праздничного новогоднего фейерверка. А вот фейерверк решил по-другому…

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Метки: новый год   павильон   пиротехника   пожар   ростов-на-дону   рынок   салют   фейерверки   
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39  комментариев
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228
Димитрий 10 часов назад
Ничего удивительного. У нас в Ростове именно так решают проблему конкуренции или освобождения дорогостоящей земли под строительство новых 25типятиэтажных человейников или гиперларьков
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
тоже хочу (((
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721
Енотохан 3 часа назад
А где же петарда в е*бло?
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1k
zenon 5 часов назад
В "Голом пистолете точно также было" Фрэнк Дребен всем говорил - проходите, тут нет ничего интересного.
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2k
Поребрий 6 часов назад
Красиво, ептваюмать!
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1k
Сергей Черныш 6 часов назад
Застрахуй братуху застрахуй
Ссылка youtu.be
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6k
dikijjim 6 часов назад
ураа с новым годоом)))видать кто то грузчику нахамил и он случайно окурок не докурил)))
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−2
Альф 7 часов назад
Ерунда! Красиво но слабенько!
Вот у нас помню в 2009 году под Донецком склад пиротехники в...бал!
Хорошо хоть за городом. Аж земля ходуном пошла километров за 7-8 от места взрыва. Собственными глазами видел гриб от первого взрыва. Как ядерный, только не светился! А потом попер фейерверк! Двое суток летели ракеты во все стороны. Говорили это был склад пиротехники для салюта на открытие Донбасс-арены, а получилась этакая демо-версия к 2014 году.
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557
Ловите наркомана! 7 часов назад
В Ростове-на-Дону КРАСИВО сгорел павильон с пиротехникой
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7k
Сергей 7 часов назад
Ну и в догонку: давно пора запретить продажу всей этой хни населению. Сколько всего сгорело от рук пьяни с фейерверками.
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2k
soar Сергей 5 часов назад
Ну по такой логике надо и алкоголь запретить. И спички тоже.
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7k
Сергей soar 4 часа назад
Продажу алкоголя надо сделать строго по предъявлению диплома о высшем образовании.
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7k
Сергей 7 часов назад
Фейерверк, достойный этого года.
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7k
? ? ? 7 часов назад
так надоел 2020й, что не терпится встретить 21й..
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7k
? ? ? 7 часов назад
репетиция..
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6k
Matthew Hopkins 8 часов назад
Кто-то несет большие убытки
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1k
Roman Matthew Hopkins 7 часов назад
Убытки ... там хорошо будет, если еще сверху проверяющие органы не накидают.
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1k
milenBG 8 часов назад
Прямо как эта же сцена из "Голый пистолет"

Прямо как эта же сцена из "Голый пистолет"
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9k
alexis 8 часов назад
10 декабря, идёт муж с женой, на тротуаре видят пьяный мужик валяется. Муж говорит: " Вон люди уже празднуют, а у тебя всё вечно на последний момент откладывается."
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1k
Roman 8 часов назад
Ну, с Наступающим! =)
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235
Constructor 9 часов назад
хоть где-то праздник
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8k
Сатанеев 9 часов назад
Продавцам пиротехники можно взять на заметку, что хранить её (пиротехнику) следует направлением в небо. Загорится - хоть народ порадуете.
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2k
soar Сатанеев 5 часов назад
На ларьки конкурентов направить, чтоб тем не пришло в голову устроить поджог.
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136
Миша 9 часов назад
А где толпы халявщиков, любителей салютов, неужели на работе? Но картинка действительно заораживает, как в феерии )
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31k
parallax 9 часов назад
Чудики зеваки ходят рядом с пожаром. А если бы сдетонировало, как пару лет назад в Голландии. Одни головёшки бы от них остались..
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