Японец написал магическую книгу

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Японский мастер-самоделкин недавно поделился своим последним творением — волшебной книгой совершенно потустороннего вида со светящимся в темноте текстом. К ней он приложил инструкцию о том, как сделать такую книгу самостоятельно.
В прошлом месяце пользователь соцсетей Майкл Крессон, энтузиаст стимпанка и фэнтези из Японии, порадовал поклонников хендмейда винтажной книгой с загадочным текстом, который светился ярко-зеленым светом в темноте. Он называл ее волшебной книгой, и она выглядела вполне соответствующе; настолько, что люди начали спрашивать, за сколько он хочет продать его и за сколько готов сделать книгу на заказ. Однако молодой мастер не стал зарабатывать на своей поделке, а щедро поделился технологией изготовления удивительной книги с помощью самых простых материалов.
По его словам, мастер придумал идею своей интригующей волшебной книги во время мозгового штурма для мероприятия по продаже сувениров. Он создал вещь, которая могла проявлять свои свойства в полумраке. Первой попыткой было волшебное кольцо. Однако он обнаружил, что флуоресцентную ленту, которая была в его распоряжении, нельзя использовать для создания круглой формы, поэтому в конце концов он решил вырезать из нее буквы.
По его словам, мастер придумал идею своей интригующей волшебной книги во время мозгового штурма для мероприятия по продаже сувениров. Он создал вещь, которая могла проявлять свои свойства в полумраке. Первой попыткой было волшебное кольцо. Однако он обнаружил, что флуоресцентную ленту, которая была в его распоряжении, нельзя использовать для создания круглой формы, поэтому в конце концов он решил вырезать из нее буквы.
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Винтажная обложка волшебной книги была самой простой частью проекта, так как она была куплена в готовом виде. Страницы, выглядевшие старыми, сначала были смазаны кофе, а некоторые частично обожжены, чтобы придать им винтажный вид. После этого пришло время сделать текст.
Для светящегося в темноте текста мастер использовал обычные ножницы, чтобы вырезать абстрактные фигуры из флуоресцентной ленты, но в итоге получил текст, похожий на буквы с постеров «Матрицы». А ему хотелось чего-то более фэнтезийного. В итоге он купил ножницы с волнистым поперечным сечением, которые дали лучший результат.
Когда лента была нарезана на нужные формы, пришло время собрать их все вместе на страницах. Этот шаг, казалось бы, будет самым простым во всем проекте. Но на самом деле, все получилось наоборот: заполнение всего двух страниц заняло у него более девяти часов. Это была кропотливая работа, иногда инопланетный текст не получался, поэтому приходилось переделывать целые строки. Именно из-за кропотливости процесса, сказал мастер, он никогда больше не будет пытаться повторить свою работу.
Но вся эта работа окупилась после того, как он опубликовал фотографии и видео книги в соцсетях. Его пост набрал почти 200 000 лайков, десятки тысяч ретвитов и массу положительных комментариев.
Но вся эта работа окупилась после того, как он опубликовал фотографии и видео книги в соцсетях. Его пост набрал почти 200 000 лайков, десятки тысяч ретвитов и массу положительных комментариев.
Неизвестно, начнет ли мастер делать волшебные книги на заказ длялюдей, слишком богатых или ленивых, чтобы создавать свои собственные волшебные книги, но, по крайней мере, его инструкции доступны для всех, кто захочет ими воспользоваться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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