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Японец написал магическую книгу

Японец написал магическую книгу

Автор:
11 августа 2022 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Япония   ловкость рук   магическая книга   необычно   самоделки   сделай сам   сувенир   хендмейд   
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Японский мастер-самоделкин недавно поделился своим последним творением — волшебной книгой совершенно потустороннего вида со светящимся в темноте текстом. К ней он приложил инструкцию о том, как сделать такую книгу самостоятельно.
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Неизвестно, начнет ли мастер делать волшебные книги на заказ длялюдей, слишком богатых или ленивых, чтобы создавать свои собственные волшебные книги, но, по крайней мере, его инструкции доступны для всех, кто захочет ими воспользоваться.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   ловкость рук   магическая книга   необычно   самоделки   сделай сам   сувенир   хендмейд   
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