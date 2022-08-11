Японец написал магическую книгу

В прошлом месяце пользователь соцсетей Майкл Крессон, энтузиаст стимпанка и фэнтези из Японии, порадовал поклонников хендмейда винтажной книгой с загадочным текстом, который светился ярко-зеленым светом в темноте. Он называл ее волшебной книгой, и она выглядела вполне соответствующе; настолько, что люди начали спрашивать, за сколько он хочет продать его и за сколько готов сделать книгу на заказ. Однако молодой мастер не стал зарабатывать на своей поделке, а щедро поделился технологией изготовления удивительной книги с помощью самых простых материалов.

По его словам, мастер придумал идею своей интригующей волшебной книги во время мозгового штурма для мероприятия по продаже сувениров. Он создал вещь, которая могла проявлять свои свойства в полумраке. Первой попыткой было волшебное кольцо. Однако он обнаружил, что флуоресцентную ленту, которая была в его распоряжении, нельзя использовать для создания круглой формы, поэтому в конце концов он решил вырезать из нее буквы.