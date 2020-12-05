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15 снимков чудес природы, которые поразят вас до глубины души

15 снимков чудес природы, которые поразят вас до глубины души (16 фото)

Автор:
05 декабря 2020 17:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: До глубины души   Поразит   Творит   необъяснимые   природа   чудеса   явления   
45659
16

Иногда мы видим явления, которые не в состоянии объяснить. Но в наше время нас всё труднее чем-то удивить, но все же такие случаи существуют. В этой подборке собраны снимки поразительных явлений, которые творит природа, а нам остаётся только удивляться, как люди умудряются фотографировать эти необъяснимые вещи.

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Метки: До глубины души   Поразит   Творит   необъяснимые   природа   чудеса   явления   
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28  комментариев
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3k
Julia 20 часов назад
И где здесь красота? Может, только светлячки в ночное время-получилась бы красивая локация для игр жанра "Я Ищу".
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1k
Ermolai Julia 19 часов назад
Оторвитесь от компьютера и поднимите глаза к небу, если Вы не видите красоты в природе мне Вас очень жаль.
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202
Max Davidoff 18 минут назад
от сгустка токсических циановых бактерий и провала в земле глубина поражения души была на столько глубокая, что чуть дно не выбило....
особенно порадовала хорошо накатанная дорога, которая теперь "проваливается"....
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2k
Theadore 3 часа назад
Провал в поле А если б не увидели?
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15k
scorpick 6 часов назад
Эмм... а что, где-то на Земле можно посмотреть на Млечный Путь со стороны? Я думал, он всегда над головой. Это же плоская спираль, на витке которой мы живём.
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4k
panama scorpick 5 часов назад
Млечный Путь указывает направление солнечной системы. Кароч, Солнце движется и планеты вместе с ним. Ну это как представь лодку которая плывет и рассекает воду . Вот тут такой же эффект.
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15k
scorpick panama 23 минуты назад
А? Чего? Название галактики, в которой мы живём?
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8k
Павел 15 часов назад
Замечательные фото!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−38
26k
Teodor Князь Курбский 16 часов назад
Максимум, что ты можешь показать - свой взорванный пукан...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−38
1k
Evgeny Sotnikov Князь Курбский 16 часов назад
Ты беларус?
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16k
Злобный Члегр Evgeny Sotnikov 16 часов назад
Он мудак.
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1k
Женя Женя78 Князь Курбский 14 часов назад
больной ублюдок
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9k
BaZiL-44 18 часов назад
мне понравился кусок млечного пути над маяком
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15k
scorpick BaZiL-44 6 часов назад
Такой снимок можно сделать только из другой галактики.
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11k
* scorpick 5 часов назад
https://rozetked.me/articles/5178-osnovy-fotografii-mlechnogo-putihttps://rozetked.me/articles/5178-osnovy-fotografii-mlechnogo-puti
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−141
Beglov Ivan 18 часов назад
"Сгусток токсичных цианобактерий"
Самые ранние жители на нашей планете.
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5k
Владимир 19 часов назад
15 снимков чудес природы, которые поразят вас до глубины души
15 снимков чудес природы, которые поразят вас до глубины души
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13k
vikklu Владимир 14 часов назад
Такую ямину лучше бы для локальной свалки мусора использовать.
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6k
Атанас Раков vikklu 14 часов назад
Нельзя. Ето карстовая полость, если туда мусор бросать, то начнется загрязнение грунтовых вод...
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8k
владимир Князь Курбский 20 часов назад
Убей себя ап стену скотина!
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Russo Turisto Князь Курбский 20 часов назад
И что из этой подборки навело тебя на эти дурные мысли?
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