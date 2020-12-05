15 снимков чудес природы, которые поразят вас до глубины души

Иногда мы видим явления, которые не в состоянии объяснить. Но в наше время нас всё труднее чем-то удивить, но все же такие случаи существуют. В этой подборке собраны снимки поразительных явлений, которые творит природа, а нам остаётся только удивляться, как люди умудряются фотографировать эти необъяснимые вещи.
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Место в Исландии, где встречаются: зеленые поля, желтая река, черный пляж и синее море
Река стала жёлтая из-за серы.
Светлячки в ночное время в лесу, недалеко от Нагано
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