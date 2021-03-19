19 раз, когда Мать-природа показала свою мощь

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Необычные аномалии, причудливые растения и животные, странные природные явления, от которых просто мурашки по коже...
Мы с рождения привыкли к тому, что природа окружает нас со всех сторон, и воспринимаем её как нечто вполне знакомое. Однако так кажется только на первый взгляд, ведь окружающему миру всегда найдётся чем удивить даже того, кто в детстве зачитывался книжками из серии «Я познаю мир». Редкие животные, мощные природные явления и неожиданные выкрутасы растений — всё это находится с нами на одной планете. Просто не всем везёт такое увидеть.
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13. Не стоит пугаться — это всего лишь птенцы забрались под крылья к птице под названием якана
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