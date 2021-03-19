19 раз, когда Мать-природа показала свою мощь

Мы с рождения привыкли к тому, что природа окружает нас со всех сторон, и воспринимаем её как нечто вполне знакомое. Однако так кажется только на первый взгляд, ведь окружающему миру всегда найдётся чем удивить даже того, кто в детстве зачитывался книжками из серии «Я познаю мир». Редкие животные, мощные природные явления и неожиданные выкрутасы растений — всё это находится с нами на одной планете. Просто не всем везёт такое увидеть.