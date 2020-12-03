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Сообщество Что? Где? Когда? 58 постов • 53 подписчика подписаться
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В ЦРУ показали тест на внимательность с тремя вариантами ответов

В ЦРУ показали тест на внимательность с тремя вариантами ответов (3 фото)

Автор:
03 декабря 2020 08:28
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: головоломка   загадка   задание   интересно   тест на внимательность   цру   
9626
3
Официальный аккаунт ЦРУ в Твиттере регулярно публикует тесты, а самым внимательным предлагает поинтересоваться рабочими вакансиями ведомства. На этот раз задание, как утверждают подписчики, было несложным. А вы справитесь?

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Метки: головоломка   загадка   задание   интересно   тест на внимательность   цру   
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3k
DNK 2 часа назад
Вы что - какие 7 утра? У водителя желтого автобуса слева на наручных часах - 3 дня...
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231
tuka 7 минут назад
В 11 и 15 часов фонари не горят.
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461
vitalik 8 минут назад
По длине тени от столбов можно прикинуть высоту солнца над горизонтом. Если конечно эти тени правильно нарисованы, потому как я смотрю от одного столба тень по длине примерно равна самому столбу, а от дорожного знача почему то раза в два длиннее. Но опять, таки, не зная какая местность нарисована, это мало что даст. Включены ли фонари на картинке честно говоря не понятно. Света от них не видно. Да и в окнах света нет. А правильный ответ то сообщили и почему он правильный?
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−8
Khapalov Petr 9 минут назад
Я человек простой: не вижу с какой стороны мох на дереве - сижу не выёживаюсь.
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5k
Дмитрий 12 минут назад
Здания расположены окнами жилых комнат на юго-запад.. По крайней мере у нас ставят дома именно так, чтобы окнами жилых помещений как можно больше выходить на юго-запад и юго-восток. Это - наиболее освещенные помещения в течении всего светового дня и всего года. Учитывая что солнце справа то можно предположить что оно уже прошло большую часть пути и приближается к закату. Значит уже 3 дня. 7 утра - наверняка еще темно, ( хотя тоже есть варики конечно), в 11 солнце еще только в начале пути а значит что дальше оно обойдет гостиницу и будет весь день светить ей в торец и на парковку. Что есть - лютая дичь в расчетах при расположении строения на участке)) Значит 3пм.
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554
Pingvo Полчаса назад
Живу в Мурманске. Судя по елкам или Аляска или Канада.
У нас солнце вообще уже нет. Скорее всего Канада или юг Аляски.
У Американцев школа заканчивается в 15.00
Виднно, что желтый а автобус мешает дорожному движению. Те он не припаркован в автопарке.
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1k
newegg 36 минут назад
Обычно подъемник начинает работать в 9 или 9:30.
Кресла подъемника пустые, единственный вариант - 7ам
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12k
Объект реальности 39 минут назад
Это время конца. Тень отбрасывают объекты от вспышки ядерного взрыва. Ударная волна на подходе. Фонари загорелись от электромагнитного импульса. Все сидят по домам и ждут неменуемой гибели.
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7k
Otium7 42 минуты назад
9 часов, 20 минут и 17 секунд, по Челябинскому времени.
15 февраль, 2013 год.
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1k
Мистер Фикс 46 минут назад
В 7 утра в нашей полосе еще тьма
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6k
sumrаknn 51 минуту назад
Хммм..... прочел выводы фишкян и .... ни одного решения которое я мог бы подтвердить - везде есть варианты.
1. фонари горят - значит утро/// а если это аляска и зима - тогда и днем темно и фонари могут зажигать
2. Тени длинные - значит утро//а если это аляска и зима - тогда и днем солце низко
3. Еще нет следов от припаркованных машин // а если это воскресенье - народ отдыхает и не ездит
4. шк автобус? да может и не школьный и не автобус, а может просто так,Ю а может не отвозит , а наоборот возвращает уже.
и тд. лень писать - но везде есть куча альтернативы.
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231
tuka sumrаknn 4 минуты назад
для зимы на аляске снега не хватает
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18k
Matrosskin 52 минуты назад
Без указания географии вопрос бессмысленный. Например в районе Мурманска в данное время года вполне может быть и 3 часа дня: фонари уже включили, снег слегка припорошил в течении дня, на базе нет никого, ибо будний день, а автобусы приехали за школотой с занятий.
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4k
samsr Час назад
Моё мнение что вторник)
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87
Миша Час назад
7 утра конечно ) Машины еще под снегом неезженые, фонари с ночи еще не выключили, тени длинные - солнце низко.
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5k
Дмитрий Миша 20 минут назад
Там в 7 утра еще крайне высокая вероятность что будет темно.
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13k
Егор Час назад
Для угадавших второй этап: температура воздуха?
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4
Юрий Островский Егор 53 минуты назад
Как звать водителя автобуса?
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25k
Fat Lynx Час назад
тут надо знать нюансы их бытия... мы делаем выводы исходя из наших представлений о распорядке дня, а если почитать их комменты, то станет ясно, что время 3 часа дня.
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Источник: Fishki.net???????????????????????????

Это типа ТС сам всё это придумал????

Ну-ну....
*******************
Как минимум на сутки раньше

https://42.tut.by/709962https://42.tut.by/709962
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611k
Result Автор поста Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 48 минут назад
А почему вас не смутило, что по указанной вами ссылке в качестве источника стоит не сайт ЦРУ? ))) Есть лишь ссылки на исходный аккаунт в Твиттере - собственно, как и тут. Или "это совсем другое"?))
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6k
Losha Час назад
Город определенно расположен ближе к северу о чем говорят деревья (одни ели) и архитектура (преимущественно здания с крутыми крышами для самоочищения от снега). Соответственно солнце встает поздно и 7 утра можно исключить. Если повернуться лицом к солнцу, то тени указывают на первую половину дня, т.к. противном случае они были бы направлены в другую сторону (справа вверху похоже гора, и строить город в месте, которое будет в тени весь день было бы странно). Соответственно остается один вариант - 11 утра.
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1k
John Losha Час назад
Вы как-то забыли про высотную поясность. А наличие горных подъемников как-бы намекает, что это в горах. Так что может быть и ближе к югу...
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158
Timur Losha Час назад
За ночь на машины нападал снег, утом хоть кто-то должен был выехать и почистить машину. Так что все-таки скорее всего 7 утра.
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2k
EzhiK Losha Час назад
На севере солнце раньше встает
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5k
Владимир EzhiK 6 минут назад
особенно зимой и за Полярным кругом...
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Верный ответ 7 утра. На изображении показаны автобусы желтого цвета со следами от колес на асфальте. Скорее всего, они школьные. Значит, это раннее утро или день. Возле горнолыжного курорта припарковано несколько машин без следов от колес рядом с ними вероятно, раннее утро. Подъемник для лыжников пока не работает утро. На улице горят фонари в 11 утра или 3 часа дня работать бы они вряд ли стали. На склоне нет следов от лыж отдыхающих вероятно, ранее утро.
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2k
PLT LDR Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Автобусы как раз таки в 7 утра возле школы торчать не будут. Они туда к 8 утра подъезжают. А вот школа заканчивается как раз таки в 2 часа (6 уроков) и 3 часа дня (7 уроков).
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234
Владимир 2 часа назад
Тот случай когда наличие вариантов только сбивает, а без них я думаю каждый бы догадался на подсознательном уровне, что на картинке утро.
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37k
doker 2 часа назад
Московская область, где-то в районе "Сколково", 11 утра, начало месяца.

В 7 утра у нас ещё темно, а фонари включают - выключают не от темноты, а от плана по количеству потраченной электроэнергии. Значит, начало месяца, 11 утра, так как работающие на "удаленке" или "дистанционно" только собираются ехать за алкоголем - магазины продают с 10 утра.
Раз дохрена машин не выехало, значит - айтишники, а раз айтишники, да ещё и ленивые, да ещё и дома - "Сколково" наверняка.
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