В ЦРУ показали тест на внимательность с тремя вариантами ответов

Официальный аккаунт ЦРУ в Твиттере регулярно публикует тесты, а самым внимательным предлагает поинтересоваться рабочими вакансиями ведомства. На этот раз задание, как утверждают подписчики, было несложным. А вы справитесь?
В официальном аккаунте Центрального разведывательного управления США в Твиттере появился новый тест на внимательность. Предлагалось угадать время суток в изображенном на картинке маленьком городке, выбрав из трех вариантов: три часа дня, 11 часов утра и 7 часов утра.
Для большинства подписчиков загадка оказалась несложной, хотя почти половина респондентов ответила все-таки неверно. А вы, уважаемые фишкяне, справитесь? Всех, кто справился с задачей, ЦРУ пригласило на страничку своих вакансий.
#TuesdayTrivia— CIA (@CIA) December 1, 2020
Put your analysis skills to the test.
What time is it in the photo?
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У нас солнце вообще уже нет. Скорее всего Канада или юг Аляски.
У Американцев школа заканчивается в 15.00
Виднно, что желтый а автобус мешает дорожному движению. Те он не припаркован в автопарке.
Кресла подъемника пустые, единственный вариант - 7ам
15 февраль, 2013 год.
1. фонари горят - значит утро/// а если это аляска и зима - тогда и днем темно и фонари могут зажигать
2. Тени длинные - значит утро//а если это аляска и зима - тогда и днем солце низко
3. Еще нет следов от припаркованных машин // а если это воскресенье - народ отдыхает и не ездит
4. шк автобус? да может и не школьный и не автобус, а может просто так,Ю а может не отвозит , а наоборот возвращает уже.
и тд. лень писать - но везде есть куча альтернативы.
Это типа ТС сам всё это придумал????
Ну-ну....
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Как минимум на сутки раньше
https://42.tut.by/709962https://42.tut.by/709962
В 7 утра у нас ещё темно, а фонари включают - выключают не от темноты, а от плана по количеству потраченной электроэнергии. Значит, начало месяца, 11 утра, так как работающие на "удаленке" или "дистанционно" только собираются ехать за алкоголем - магазины продают с 10 утра. Раз дохрена машин не выехало, значит - айтишники, а раз айтишники, да ещё и ленивые, да ещё и дома - "Сколково" наверняка.