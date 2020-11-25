Мать показала четырехлетке кесарево сечение на пластилиновой модели. Сеть бурлит!

Врач-дерматолог из Калифорнии Джессика Со оригинально ответила маленькому сыну на вопрос о том, как он появился на свет. В его четвертый день рождения они вдвоем провели кесарево сечение на слепленной Джессикой модели из пластилина. В результате операции на свет появился Человек-паук - игрушка, которая и стала именинным подарком для малыша. Родители в сети разделились: одни восторгаются подходом Джессики, другие считают ее сумасшедшей. А что думаете вы?

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Врач-дерматолог, мама двоих детей Джессика Со в свободное время публикует на своем канале в Youtube забавные видео, в которых показывает, как делается та или иная хирургическая операция, на упрощенных моделях из полимерной глины. Последний ее ролик буквально взорвал сеть: в нем она вместе с четырехлетним сыном проводит операцию кесарева сечения. Как выяснилось, таким образом Джессика показала малышу, как он появился на свет.

0 Видео с "кесаревым сечением" набрало 3,4 миллиона просмотров, при этом половина родителей горячо одобряли креативный подход Джессики, а другая половина, напротив, клеймила ее за излишнюю и слишком раннюю откровенность.

0 Противники откровенности назвали операцию на плимерной глине "неприятной", "тошнотворной" и "излишне откровенной". В одной из дискуссий участница, представившаяся врачом-психиатром, рекомендует не показывать подобные картины детям в возрасте от 2 до 12 лет, чтобы не нанести им психическую травму.