Мать показала четырехлетке кесарево сечение на пластилиновой модели. Сеть бурлит!

Врач-дерматолог из Калифорнии Джессика Со оригинально ответила маленькому сыну на вопрос о том, как он появился на свет. В его четвертый день рождения они вдвоем провели кесарево сечение на слепленной Джессикой модели из пластилина. В результате операции на свет появился Человек-паук - игрушка, которая и стала именинным подарком для малыша. Родители в сети разделились: одни восторгаются подходом Джессики, другие считают ее сумасшедшей. А что думаете вы?
Врач-дерматолог, мама двоих детей Джессика Со в свободное время публикует на своем канале в Youtube забавные видео, в которых показывает, как делается та или иная хирургическая операция, на упрощенных моделях из полимерной глины. Последний ее ролик буквально взорвал сеть: в нем она вместе с четырехлетним сыном проводит операцию кесарева сечения. Как выяснилось, таким образом Джессика показала малышу, как он появился на свет.
Видео с "кесаревым сечением" набрало 3,4 миллиона просмотров, при этом половина родителей горячо одобряли креативный подход Джессики, а другая половина, напротив, клеймила ее за излишнюю и слишком раннюю откровенность.
Противники откровенности назвали операцию на плимерной глине "неприятной", "тошнотворной" и "излишне откровенной". В одной из дискуссий участница, представившаяся врачом-психиатром, рекомендует не показывать подобные картины детям в возрасте от 2 до 12 лет, чтобы не нанести им психическую травму.
Многим, однако, понравился эксперимент Джессики. "Это гораздо лучше, чем слащавая ложь, которую обычно рассказывают ребенку о родах!" - говорит одна мама. "Дети умнее, чем вы думаете, - утверждает другая. - Вместо того, чтобы чем-то их пугать, лучше объяснить и, может быть, чему-то научить в процессе".
А вы на чьей стороне?
А вы на чьей стороне?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: воспитание дети история как я родился кесарево сечение мамин подарок рождение ребенка трудные вопросы
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А вообще все просто и показательно... и без крови.
А то как то глядел учебный фильм, так чуть не умер...
Все в кровищще...