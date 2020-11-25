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Мать показала четырехлетке кесарево сечение на пластилиновой модели. Сеть бурлит!

Мать показала четырехлетке кесарево сечение на пластилиновой модели. Сеть бурлит! (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 18:06
Сообщество : Истории
Метки: воспитание   дети   история   как я родился   кесарево сечение   мамин подарок   рождение ребенка   трудные вопросы   
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Врач-дерматолог из Калифорнии Джессика Со оригинально ответила маленькому сыну на вопрос о том, как он появился на свет. В его четвертый день рождения они вдвоем провели кесарево сечение на слепленной Джессикой модели из пластилина. В результате операции на свет появился Человек-паук - игрушка, которая и стала именинным подарком для малыша. Родители в сети разделились: одни восторгаются подходом Джессики, другие считают ее сумасшедшей. А что думаете вы?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воспитание   дети   история   как я родился   кесарево сечение   мамин подарок   рождение ребенка   трудные вопросы   
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13  комментариев
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8k
Кыся 51 минуту назад
Главное, чтоб он потом какой-нибудь подружке аппендикс не вырезал!
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Izrin Maria 3 минуты назад
Деревенские дети в этом возрасте с интересом смотрят на отёл/окот/опорос. Да ещё и помогают по мере сил.
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7k
ГородДомов 12 минут назад
думаю что видео зачатия было бы намного интереснее
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220
Jello 22 минуты назад
У них есть научно-познавательный фильм, как раз по этой теме. Miracle of life называется. Весьма забавно и по возрасту
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1k
valns 40 минут назад
Это абсолютно лишняя для ребенка информация, если уж так приставал, можно было в двух словах объяснить.
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2k
Allmaster 41 минуту назад
Это нужно нашим студентам в виде пособия показывать....
А вообще все просто и показательно... и без крови.
А то как то глядел учебный фильм, так чуть не умер...
Все в кровищще...
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1k
Афраний Час назад
Моей жене делали кесарево.Два с половиной года назад.И при этом,чуть не потерял её и сына.Решили, никогда не скажем ему,как он родился.
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Александр Иванов Афраний 24 минуты назад
Мне мама рассказала, как меня доставали когда мне за 30 было, а ей жить оставалось меньше года (рак). Раньше думал, что родился обычным способом.
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21k
Dobry vojak Svejk Час назад
У папы с простатой всё в порядке ? А то ждёмс следующее наглядное пособие.
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48k
smakido Час назад
Всему свое время : возможно подростку 12-14 лет при его желании и можно показать, то что она "вывалила" малышу!
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461
LinkLine Час назад
чикотило начало!
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705
евгений 2 часа назад
Если показала как родился, тогда показывай до конца - откуда он там взялся)
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Александр Иванов евгений 23 минуты назад
И как делать, чтобы у его подружек кто то не "взялся". Это важнее.
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