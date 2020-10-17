Женщина-сенатор считает, что выходной 31 декабря россиянам не нужен

Член Совета Федерации Маргарита Павлова заявила, что под конец года всегда много дел, которые необходимо доделать.
Про недавнее распоряжение Михаила Мишустина об объявлении 31 декабря 2021 года выходным днём накануне пестрели заголовки всех интернет-изданий. Теперь Минтруд предлагает сделать и 31 декабря 2020 года выходным, но не все этому рады.
Например, некая Маргарита Павлова, представитель Челябинской области в Совете Федерации, против новой инициативы. Она считает, что россияне не хотят, чтобы 31 декабря было выходным днём. Дама говорит, что хоть в этот день и витает атмосфера праздника, но в последний день года нужно работать и доделывать неоконченные дела. "А выходных вполне достаточно и в январе, многие и так устают от длинного отдыха", – сказала Павлова.
Например, некая Маргарита Павлова, представитель Челябинской области в Совете Федерации, против новой инициативы. Она считает, что россияне не хотят, чтобы 31 декабря было выходным днём. Дама говорит, что хоть в этот день и витает атмосфера праздника, но в последний день года нужно работать и доделывать неоконченные дела. "А выходных вполне достаточно и в январе, многие и так устают от длинного отдыха", – сказала Павлова.
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А вот реакция соцсетей на выходной 31 декабря 2021 года:
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⚡⚡⚡ BREAKING NEWS: До 31 декабря 2021 года осталось ждать всего 441 день!— Динар (@Hami_Din) October 16, 2020
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Когда узнал что 31 декабря выходной... pic.twitter.com/R0ekSRSOus— &.О.А. (@Xshrdn5i7EiU0xu) October 17, 2020
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Я 31 декабря 2020 иду в 2021 уже не рассчитывая на счастливый финал pic.twitter.com/Mj7kf6Nt40— 🎃Твои Мужики|| TM COMICS (@tvoyi_muziki) October 14, 2020
Как вы полагаете, следует ли 31 декабря сделать выходным днём?
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если до 31-го куи пинал, то канешн 31-го весь план дашь
Пусть работает, если ей так надо.
Причем тут наш выходной?
И спросить какого Буя вас не было на работе 31 числа.
Причем контроль абсолютно прозрачный, хорошь за непонятные "лекции" бабло грести.
Установили прожиточный минимум - значит ваша семья горазда на столько прожить, иначе нафига вы в депутаты пошли ?
Вот конкретно эта...
+ многие работодатели своим сотрудникам и так делают "короткий день" 31-го;
+ и работается 31-го легче благодаря предпраздничному предвкушению.
Для начала у нас есть оклад и сдельная часть зарплаты. Так вот насчет прошлого года, Шеф сказал "гуляй братва 31е выходной" , наше удивление когда в январе увидев расчетки мы поняли что за 31е нам прогул, без каких то санкций, но типа мы не полный месяц отработали.
Там гамно вопрос , а всё равно неприятно
Для тех, кто на пятидневке тоже - 31-го и так уже у всех предпраздничное настроение и все хотят домой. Не работают, короче.
А если у Маргариты Павловой зуд в одном месте и она а)доделывает дела в последний момент или б)прогнулась трудолюбием перед руководством - она, согласно ТК РФ, может написать заявление на выход в выходной день с двойной оплатой или доп.выходным днем.
Та ещё сука. Насосала себе место во власти? Иначе не понятно, как её вообще пустили даже в такое поганое место, как "Совет федераций", где буквально по каждому плачет уголовная статья.