Женщина-сенатор считает, что выходной 31 декабря россиянам не нужен

Про недавнее распоряжение Михаила Мишустина об объявлении 31 декабря 2021 года выходным днём накануне пестрели заголовки всех интернет-изданий. Теперь Минтруд предлагает сделать и 31 декабря 2020 года выходным, но не все этому рады.



Например, некая Маргарита Павлова, представитель Челябинской области в Совете Федерации, против новой инициативы. Она считает, что россияне не хотят, чтобы 31 декабря было выходным днём. Дама говорит, что хоть в этот день и витает атмосфера праздника, но в последний день года нужно работать и доделывать неоконченные дела. "А выходных вполне достаточно и в январе, многие и так устают от длинного отдыха", – сказала Павлова.