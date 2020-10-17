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Женщина-сенатор считает, что выходной 31 декабря россиянам не нужен

Женщина-сенатор считает, что выходной 31 декабря россиянам не нужен (4 фото)

Автор:
17 октября 2020 21:20
Сообщество : Политика
Метки: 31 декабря   Мишустин   выходной день   новый год   политика   сенатор   
3151
4
Член Совета Федерации Маргарита Павлова заявила, что под конец года всегда много дел, которые необходимо доделать.
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Метки: 31 декабря   Мишустин   выходной день   новый год   политика   сенатор   
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7k
Тудаблин Час назад
"в последний день года нужно работать и доделывать неоконченные дела"

если до 31-го куи пинал, то канешн 31-го весь план дашь
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6k
KOSTELLO 5 минут назад
Ну какие проблемы?
Пусть работает, если ей так надо.
Причем тут наш выходной?
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1k
Alex Kot 9 минут назад
Надо потом узнать где она будет 31 декабря!
И спросить какого Буя вас не было на работе 31 числа.
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7k
Мегапихель 9 минут назад
Почему она член совета федерации? Она ж п*зда!
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4k
AMD 23 минуты назад
Ну беспокоится человек о здоровье россиян. Потомучто в этот день все бухают.. Но есть одно но - почему она не будет работать в этот день?
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9k
Евгений Полчаса назад
выходной 31 декабря не нужен - сказал человек, который на каникулы уходит дней за 10 до нового года.
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Евгений Полчаса назад
Умиляют все эти сенаторы-депутаторы. Все поголовно знают чего хотят россияне
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7k
Mauritanien Полчаса назад
Назначение выходного - дешевый популизм. Менеджеры и иже с ними могут не работать с 25-го. Покупать ничего уже никто по безналу с целью перепродать не будут. 70% бизнеса сядет, в том числе и те кто работают на экспорт. С 23-го европа обнимет рождество. Те кто работает на вахтах, на дежурстве и т.д., то же не почувствуют изменений. Врачи работают. Депутаты никогда не работают. Кому вроте""бать мишхуюстин выходной сделал???? Банкам???
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4k
AMD Mauritanien 22 минуты назад
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7k
Mauritanien AMD 20 минут назад
Мишка трясется, ему плохо?))
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4k
AMD Mauritanien 13 минут назад
Мишке завтра с утра плохо будет
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1k
Vinnetu Полчаса назад
Мы 29-го заканчиваем, 4-го начинаем. И пошли все [мат].
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2k
Павел Новиченко Полчаса назад
Только тотальный контроль за РАСХОДАМИ депутатов ГосДумы спасет Россию .
Причем контроль абсолютно прозрачный, хорошь за непонятные "лекции" бабло грести.
Установили прожиточный минимум - значит ваша семья горазда на столько прожить, иначе нафига вы в депутаты пошли ?
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802
Ясный Пень 45 минут назад
На Новый Год секса под ёлочкой у неё не бывает , чего и всем желает. Дура недо^банная.
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16k
Феникс 52 минуты назад
А я считаю нам не нужна женщина сенатор...

Вот конкретно эта...
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8k
Антон Семёныч 58 минут назад
Не путайте "член совета федерации" и " насадка на член совета федерации"
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4k
Leo Sun Час назад
31 декабря делать выходным - это лишнее, имхо. Некоторые начнут праздновать ещё с утра, и весь праздник коту под хвост: они уснут ещё задолго до НГ)))
+ многие работодатели своим сотрудникам и так делают "короткий день" 31-го;
+ и работается 31-го легче благодаря предпраздничному предвкушению.
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7k
Mauritanien Leo Sun 36 минут назад
Голос разума, удивлен что еще не минус 100))) Плюсую
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16k
babuby Час назад
Оказывается и бабы бывают 3,14расами!!
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488
Владимир babuby Час назад
а по Терешковой непонятно было?
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6k
Караганда babuby Час назад
вы хотите выходной день
-он не оплачивается
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16k
babuby Караганда Полчаса назад
И пофиг. Всех денег не заработаешь, а за беготню 31-го в поисках еды(ибо чего-то невозможно будет купить аж до 5-го!), придётся заплатить и нервами и здоровьем.
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6k
Караганда babuby Полчаса назад
закупитесь 30.12
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6k
Караганда babuby Полчаса назад
вы обоснуйте ваш порыв.хотите получить неоплачиваемый день,при том,что ещё ни у кого проблем с 31.12 ещё не было.
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6k
Караганда Час назад
Минтруду пламенный
если там уволить пару тунеядов-то это оправдает потери страны за этот день.и я 30 лет ходил на субботники-компенсировать Минтруд не собирается.
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9k
кира Час назад
Вообще не понимаю дебатов вокруг работы 31 декабря. Кто-то ходит в этот день на работу, только кто там работает? Чай-кофе-обнимашки-поздравления, у женщин финальный обмен новогодними рецептами, советами по нарядам и макияжу, мужчины озадачены, достаточно ли купили спиртного, не забыли ли чего. Все это в лучшем случае до обеда - и по домам. Многие частные предприятия не работают вообще, у них свой график, работают те, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Так они и так бы работали, без решения правительства. Так что все дебаты по этому поводу - переливание из пустого в порожнее.
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2k
Павел Новиченко кира 50 минут назад
А вот нифига ) Вспоминаю прошлый год.
Для начала у нас есть оклад и сдельная часть зарплаты. Так вот насчет прошлого года, Шеф сказал "гуляй братва 31е выходной" , наше удивление когда в январе увидев расчетки мы поняли что за 31е нам прогул, без каких то санкций, но типа мы не полный месяц отработали.
Там гамно вопрос , а всё равно неприятно
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Для тех, кто работает по скользящему графику, ничего не изменится.
Для тех, кто на пятидневке тоже - 31-го и так уже у всех предпраздничное настроение и все хотят домой. Не работают, короче.
А если у Маргариты Павловой зуд в одном месте и она а)доделывает дела в последний момент или б)прогнулась трудолюбием перед руководством - она, согласно ТК РФ, может написать заявление на выход в выходной день с двойной оплатой или доп.выходным днем.
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
А не пошла бы она в...
Ссылка www.youtube.com

Та ещё сука. Насосала себе место во власти? Иначе не понятно, как её вообще пустили даже в такое поганое место, как "Совет федераций", где буквально по каждому плачет уголовная статья.
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3k
Макс 2 часа назад
Вообще незачем такие длинные праздники. Оставить только 1 и 7. Всё. Больше всего в больницы поступает колото-резаных и панкреатитов.
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6k
Женя 2 часа назад
Женщина-сенатор считает, что выходной 31 декабря россиянам не нужен
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