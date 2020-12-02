Жириновский вангует чипирование всех людей на планете

Впрочем, считает Жириновский, прогресс необратим. «Наука идёт вперёд постоянно, и в будущем чипирование будет делаться с момента рождения, и это поможет людям жить дольше – до 100, до 120 лет – меньше болеть, жить безопаснее», - поделился прогнозом политик. Однако вряд ли люди от этого люди смогут жить счастливей.

Жириновский также считает, что физическая атомизация социума в будущем будет только увеличиваться люди в мире будут отвыкать от близких, тесных контактов, и их жизнь станет более уединённой.

"Будущее - это жизнь без эмоций, и новые поколения с рождения будут привыкать к индивидуальной изоляции. И чтобы ни думали об этом сейчас – это самый вероятный сценарий развития цивилизации", - подытожил свой прогноз лидер ЛДПР.

Напомним, что о чипировании людей Жириновский говорит не впервые: