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Жириновский вангует чипирование всех людей на планете

Жириновский вангует чипирование всех людей на планете (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 декабря 2020 15:04
Сообщество : Политика
Метки: Чипирование   будущее   жириновский   лдпр   политика   прогнозы   россия   уединение   
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Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, известный точностью своих прогнозов, в первый день зимы заявил, что рассматривает предложение лидера Китая Си Цзиньпина ввести в мире паспорта здоровья, как призыв к глобальному чипированию населения.

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Метки: Чипирование   будущее   жириновский   лдпр   политика   прогнозы   россия   уединение   
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24  комментария
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40k
Andrey 3 часа назад
Жириновский вангует чипирование всех людей на планете
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11
Иван 2 минуты назад
Когда власть боится что то сказать, за нее это озвучивает клоун "Жирик".
Хорошо, что хоть не плюется как верблюд.
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4k
Александр Иванов Полчаса назад
Жирик только от этого дебильного слова "вангует" с ума сойдёт!
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894
Сергей Полчаса назад
У деда обострение теперь уже не осеннее, а перманентное)))
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2k
Слава Андреев 38 минут назад
Жирика слушать не надо. Но прислушиваться нужно. Он очень часто говорит верные вещи. Предсказывает будущее. На ютубе посмотреть нарезки. Он и про Украину говорил. Что и как будет. Он умный и образованный мужик.
Ну его стиль общения и политика. Это другое. Он как и все остальные....................:
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143
Александр Поликарпов Слава Андреев 14 минут назад
он говорит очевидное, так проще быть умным для дураков...
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29k
Volga_34 47 минут назад
Как всегда, высказал два самоисключающих мнения, но голосовать будет, как скажет Кремль.. Старая убогая еврейская проститутка, которой давно пора на свалку.
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545
Шел мимо Час назад
когда же их всех почистят. Страной должны править морально чистые и самые умные граждане. А у нас одни троечники-воры, и дебилы
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29k
Haratemich Час назад
Жириновский вангует чипирование всех людей на планете
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7k
Alexander Час назад
А мне понравилось. Давайте начнём с китайцев.
А там посмотрим...
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143
Александр Поликарпов Alexander 11 минут назад
они уже начали https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_социального_кредитаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Система_социального_кредита
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19k
Юрьевич Час назад
"чипирование всех людей на планете"

Даже ёжику понятно, что когда-нибудь это будет. Но думаю, что не очень скоро...
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Старый шут,любить хлопнуть 100 грамм,попариться с мальчиками в сауне,а потом херню всякую нести
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13k
vikklu 2 часа назад
А откель дровишки про всеобщую, обязательную и поголовную чипизацию-то?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Скорее всего, Вольфыч работает как агент-провокатор власти. Если государство хочет ввести какую то новую меру, но не знает, как примет ее население, то она озвучивается устами Вольфыча. Ну а дальше будет решение согласно реакции народа - принять эту меру или придумать что то другое.
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880
Traki 2 часа назад
Тотальный контроль. Наконец то, элита к этому привела народ. И что на это ответим?
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567
Nane First NameLast Traki Час назад
Кастомные и пиратские перепрошивки чипов
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517
neo 2 часа назад
Всё так.
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871
satra 3 часа назад
Можно по-разному относиться к Вольфычу, к его манере поведения и некоему политическому эпатажу, но то, что он умный, и не раз и не два доказывал это своим верным предвосхищением событий - это да, что есть то есть.
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79
Вот такой хреновый год satra 2 часа назад
он говорит именно то, что ему приказывают сказать
думаешь этого клоуна просто так держат у власти почти 30 лет
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33k
Элек Мек 3 часа назад
Пусть зачипирует свою старую жопу.
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10k
Евгений Элек Мек 2 часа назад
Жириновский вангует чипирование всех людей на планете
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