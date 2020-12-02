Жириновский вангует чипирование всех людей на планете

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, известный точностью своих прогнозов, в первый день зимы заявил, что рассматривает предложение лидера Китая Си Цзиньпина ввести в мире паспорта здоровья, как призыв к глобальному чипированию населения.
Жириновский, отметил в своём Telegram-канале, что считает систематизацию информации о гражданах необходимым условием для борьбы с терроризмом, преступностью, коррупцией и болезнями. Но это одна сторона медали.
Другая заключается в том, что вся частная жизнь окажется «вывернутой наизнанку». И поэтому будет больше анонимных доносов и разводов. Жириновский сравнил ситуацию с тотальной установкой камер для наблюдения, за происходящим на дорогах. Эти камеры выполняют важную функцию – помогают следить за порядком и фиксировать нарушителей. «Но когда вся наша жизнь будет в объективе камеры – это приведёт к разочарованию», - добавил Жириновский.
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Впрочем, считает Жириновский, прогресс необратим. «Наука идёт вперёд постоянно, и в будущем чипирование будет делаться с момента рождения, и это поможет людям жить дольше – до 100, до 120 лет – меньше болеть, жить безопаснее», - поделился прогнозом политик. Однако вряд ли люди от этого люди смогут жить счастливей.
Жириновский также считает, что физическая атомизация социума в будущем будет только увеличиваться люди в мире будут отвыкать от близких, тесных контактов, и их жизнь станет более уединённой.
"Будущее - это жизнь без эмоций, и новые поколения с рождения будут привыкать к индивидуальной изоляции. И чтобы ни думали об этом сейчас – это самый вероятный сценарий развития цивилизации", - подытожил свой прогноз лидер ЛДПР.
Напомним, что о чипировании людей Жириновский говорит не впервые:
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Хорошо, что хоть не плюется как верблюд.
Ну его стиль общения и политика. Это другое. Он как и все остальные....................:
А там посмотрим...
Даже ёжику понятно, что когда-нибудь это будет. Но думаю, что не очень скоро...
думаешь этого клоуна просто так держат у власти почти 30 лет