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За идеальными фото в Инстаграме не всегда скрывается идеальная реальность

За идеальными фото в Инстаграме не всегда скрывается идеальная реальность (1 фото + 18 тянучек)

Автор:
02 декабря 2020 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Instagram   Хитрость   кадр   люди   обман   по ту сторону   фото   
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За каждым "безупречным" кадром стоит несколько десятков неудачных и смешных снимков.

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Метки: Instagram   Хитрость   кадр   люди   обман   по ту сторону   фото   
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4  комментария
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1k
maloy 39 минут назад
Дом Хундертвассера в Вене был очень большим разочарованием когда я его увидел в живую. Оказался просто разукрашенным жилым домом с выцветшими красками и кучей китайских туристов вокруг с не менее разочарованными лицами. Я так то не хотел его смотреть, но жена насмотревшись фото, уговорила до него добраться, а это почти 2 км пешком от других достопримечательностей Вены. Короче шляпа и потеренное время.
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Aleksandr 4 минуты назад
Когда человек тупой, косорукий и бездарный-он считает себя блоггером.
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Max Lu 15 минут назад
все эти инстаграммеры, ютуберы... смотрел недавно репортаж. инстаграммеры, фоткающие жрачку - это бесплатная реклама. в амстердаме кажется разрекламировали так один магаз. там можно за 10 евро купить 6 клубничек в глазури... красивая ягода и упаковка и всё это дело фоткается на фоне канала. понятно что все хотят такую фоотку

другая достопримечательность в азии... в каменной стене дыра,а перед ней как углубление, типа бассейна и вода до края. то есть получается красивая фотка с инстаграммершой а ля "я худая, значит уже модель". только хитрые азиаты сделали вход платным и вместо спокойного пейзажа там стоят толпы за кадром, а рядом стоит касса. кстати воды там нет,а под камерой зеркало, которое отображает небо, но выглядит как вода. некоторые туристы разочаровались

ну и другие места, которые разрекламровали,а подписчики увидев тоже хотят такую фотку. будь то озеро или как на фото сверху камень, о котором все уже знают что там не пропасть,а 2 метра высоты... для местных конечно по началу выгода, а потом как набегство тараканов. нормальным людям уже не пройти
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