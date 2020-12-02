За идеальными фото в Инстаграме не всегда скрывается идеальная реальность

Идеальные фотографии из социальных сетей могут легко вызвать зависть — ещё бы, ведь кажется, что у их авторов жизнь идёт как по маслу! Дома у них всегда порядок, дети спокойные, животные воспитанные, а закаты — идеальные. Вот только за каждым прекрасным кадром кроется десяток неудачных снимков, которые никогда не увидят подписчики. Но некоторые пользователи сети всё-таки решаются показать другим изнанку своего профиля в стиле «Инстаграм и реальность».