За идеальными фото в Инстаграме не всегда скрывается идеальная реальность

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другая достопримечательность в азии... в каменной стене дыра,а перед ней как углубление, типа бассейна и вода до края. то есть получается красивая фотка с инстаграммершой а ля "я худая, значит уже модель". только хитрые азиаты сделали вход платным и вместо спокойного пейзажа там стоят толпы за кадром, а рядом стоит касса. кстати воды там нет,а под камерой зеркало, которое отображает небо, но выглядит как вода. некоторые туристы разочаровались
ну и другие места, которые разрекламровали,а подписчики увидев тоже хотят такую фотку. будь то озеро или как на фото сверху камень, о котором все уже знают что там не пропасть,а 2 метра высоты... для местных конечно по началу выгода, а потом как набегство тараканов. нормальным людям уже не пройти