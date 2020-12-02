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3D версия известных культурных деятелей

3D версия известных культурных деятелей (18 фото)

Автор:
02 декабря 2020 09:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 3D версия   Иранский художник   знаменитости   люди   подборка   фото   художник   
641
18
Иранский художник создаёт безумно реалистичные 3D-модели, показывая, как выглядели знаменитости из прошлого.
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Метки: 3D версия   Иранский художник   знаменитости   люди   подборка   фото   художник   
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
начиная С Мерилин стало как-то бессмысленно ...
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6k
Lev Asriev 48 минут назад
А в чем заключается процесс создания этой 3d версии? Точнее, какова роль человека?
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3k
Горожанин 53 минуты назад
Дизайнер пи.д.ор. Женщин изобразил страшнее, чем на фото.
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