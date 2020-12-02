3D версия известных культурных деятелей

Это сейчас буквально в каждом телефоне есть камера, и мы можем запечатлеть практически свой каждый шаг. Раньше же о такой роскоши люди и мечтать не могли, поэтому мы можем довольствоваться немногими изображениями знаменитых личностей из прошлого. Но технологии и творцы не стоят на месте: сегодня мы познакомим вас с работами художника из Ирана Хади Карими, который создаёт невероятно реалистичные 3D-модели видных деятелей культуры.