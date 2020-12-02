3D версия известных культурных деятелей

Иранский художник создаёт безумно реалистичные 3D-модели, показывая, как выглядели знаменитости из прошлого.
Это сейчас буквально в каждом телефоне есть камера, и мы можем запечатлеть практически свой каждый шаг. Раньше же о такой роскоши люди и мечтать не могли, поэтому мы можем довольствоваться немногими изображениями знаменитых личностей из прошлого. Но технологии и творцы не стоят на месте: сегодня мы познакомим вас с работами художника из Ирана Хади Карими, который создаёт невероятно реалистичные 3D-модели видных деятелей культуры.
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Композитор Феликс Мендельсон
Чтобы как можно точнее воссоздать облик человека, Хади использует разные его изображения. Это и посмертные маски, и бюсты, и портреты, и фотографии.
Актриса Мерилин Монро
Воссоздавать облики людей, которые жили не так давно или живы до сих пор, у Хади получается не менее удачно. Посмотрите!
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