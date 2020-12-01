FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6981 пост • 672 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Кулибины из мира малолитражек: 20 чудес на базе малюток

Кулибины из мира малолитражек: 20 чудес на базе малюток (20 фото)

Автор:
01 декабря 2020 13:47
Сообщество : Автомир
Метки: matiz   автомир   заз   кулибины   малолитражки   на базе   ока   переделка   
2522
20

Эти малютки, казалось бы, предназначены исключительно для тихого передвижения в городских условиях - удобны, маневренны и не требуют особых затрат. Но они стареют, а люди не хотят с ими расставаться и потому кулибины из мира авто, проявляют фантазии и делают из них это...

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: matiz   автомир   заз   кулибины   малолитражки   на базе   ока   переделка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Nikita 2 часа назад
Так интересней.... да и на дорогу общего пользования выпустят
Так интересней.... да и на дорогу общего пользования выпустят
Так интересней.... да и на дорогу общего пользования выпустят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео) 11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео) 25 умельцев, заткнувших за пояс отечественный автопром 25 умельцев, заткнувших за пояс отечественный автопром Под руководством врача психушки: вырвиглазная аэрография Под руководством врача психушки: вырвиглазная аэрография Оры с Приоры и другие забубические тюнинги Оры с Приоры и другие забубические тюнинги Гениальные гаражные кулибины-самоделкины Гениальные гаражные кулибины-самоделкины 20 баек из гаража, или зарисовки автослесаря 20 баек из гаража, или зарисовки автослесаря
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

555106



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 загадочных исторических снимков, которые не&nbsp;поймешь без&nbsp;объяснения
1
28
20 загадочных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов
0
171
Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пропавшего Ефремова нашли в колонии
0
12
Пропавшего Ефремова нашли в колонии
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
1
19
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1» (2 фото)
КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1»...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#дтп#разное#авто авария#знаменитости#пандемия#автомобили#маразм
#юмор#история#подборка#еда#дети#готовка#люди#прикольные#звезды#москва
#прикол#факты#россия#авария#сша#забавно#животные#абсурд#картинки#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться