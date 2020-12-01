Кулибины из мира малолитражек: 20 чудес на базе малюток

Эти малютки, казалось бы, предназначены исключительно для тихого передвижения в городских условиях - удобны, маневренны и не требуют особых затрат. Но они стареют, а люди не хотят с ими расставаться и потому кулибины из мира авто, проявляют фантазии и делают из них это...
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ЗАЗ 968 - знаменитый зепик, запор - Запорожец. Сегодня их уже практически не видно на дорогах, но умельцы не бросают любимую машинку
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