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Как узнать, что ты приемный

Как узнать, что ты приемный (24 фото)

Автор:
05 октября 2020 12:50
Сообщество : Факты
Метки: ген   дети   доминантный   наследственность   признаки   рецессивный   родители   факты   
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Или что папа, не твой папа, а может и мама не мама вовсе. Есть такие признаки, с помощью которых довольно просто понять - твои ли это родители живут рядом.

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Метки: ген   дети   доминантный   наследственность   признаки   рецессивный   родители   факты   
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Rubiroid_47 49 минут назад
"твои ли это родители живут рядом" да это ты, долб*аёб, живешь рядом с ними.
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