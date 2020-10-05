Как узнать, что ты приемный

Доминантный ген - всегда проявляется у потомства. Существуют такие доминантные гены, по которым легко определить потомство. Если в паре хоть один родитель с доминантным геном (например сворачивание языка в трубочку), то и у детей он будет. Если у одного из родителей есть хоть один из описанных далее признаков, а у вас нет, то это повод спросить у родителей откуда вы взялись.