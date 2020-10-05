Как узнать, что ты приемный

Или что папа, не твой папа, а может и мама не мама вовсе. Есть такие признаки, с помощью которых довольно просто понять - твои ли это родители живут рядом.
Доминантный — это неповреждённый, то есть функциональный ген. Рецессивный — поломанный (обычно с мутацией), именно поэтому его функциональность нарушена и проявление возможно только в отсутствие доминантного (работающего, функционального) гена
У диплоидного организма (вроде Homo sapiens) рецессивные гены проявляются лишь тогда, когда обе копии гена сломаны (нефункциональны, рецессивны).
×
Если попроще, то...
Доминантный ген - всегда проявляется у потомства. Существуют такие доминантные гены, по которым легко определить потомство. Если в паре хоть один родитель с доминантным геном (например сворачивание языка в трубочку), то и у детей он будет. Если у одного из родителей есть хоть один из описанных далее признаков, а у вас нет, то это повод спросить у родителей откуда вы взялись.
Итак, доминантные гены. Если у кого-то из родителей есть пигментированное пятно в области крестца (монгольское пятно), то будет и у вас.
Веснушки(частично). Ген определяющий наличие веснушек, еще не выявлен, но доминантный ген будет ответственен за их количество. В общем если кто-то из ваших родителей сильно веснушчатый, то и вы должны быть, хотя бы частично
Если кто-то из ваших родителей круглолицы, то и вы должны быть таким же. Если конечно вы не слишком много едите, чтобы форму лица нельзя было угадать за жирком
Ямочки на щеках. Если они у вас есть, а у родителей нет, то это повод подумать, есть ли они у соседа. Шутка
Густые брови - тоже доминантный ген.
Правда если ваша мама (или папа) вечно выбривают свою монобровь, то не факт, что этим будете страдать вы - объединенные брови - рецессивный ген - и если у кого-то из родителей этого нет, то и вам не страдать
Если вы сын лысеющего папы, то и вас это ждет в будущем. Мужское облысение доминантный признак.
Способность сворачивать язык в трубочку. Когда оба гена в паре доминантные, эта способность проявляется сама собой. А вот если один ген доминантный, а другой рецессивный, этому надо еще, как правило, учиться. Тем, у кого оба гена рецессивные, оно не
Короче говоря - если у бати есть ямочка и у вас есть - он ваш батя. Если у бати нет, а мамы есть - она у вас домината, если нет у обоих родителей, а у вас есть - надо думать, откуда вас взяли.
Если ваши родители веснушчатые, усыпанные ямками на щеках и подбородке, с щелью между зубов, загибающие язык, круглолицы, близоруки и т.д, то вы получитесь весьма колоритным персонажем
К сожалению, проявление врожденных заболеваний и тип их наследования в ряду поколений как раз и зависят главным образом от того, рецессивным или доминантным будет являться измененный, мутантный ген, ответственный за возникновение данного недуга.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Когда в твоём доме появились дети. Всё о воспитании
- 15 наглядных снимков, доказывающих, что дети непредсказуемы и изобретательны
- В Сочи задержали отца, который размахивал младенцем в лесу
- Отмеченные и высветленные природой-2
- Чем отличаются близнецы от двойняшек
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...