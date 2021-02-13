FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос Девушка в мини юбке дала отпор хулигану Девушка в мини юбке дала отпор хулигану Колоритные кадры с просторов России Колоритные кадры с просторов России В Подмосковье водители грузовиков решили наказать "учителя" на легковушке В Подмосковье водители грузовиков решили наказать "учителя" на... Это вам не Голливуд: интересные факты про фильм «Пятый элемент» Это вам не Голливуд: интересные факты про фильм «Пятый элемент» Ретро фотографии Ретро фотографии 15 невезучих c отличным чувством юмора 15 невезучих c отличным чувством юмора История про жену, которой запретили брать мужа в супермаркет История про жену, которой запретили брать мужа в супермаркет США укрепили флот Украины надувными лодками США укрепили флот Украины надувными лодками Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как отапливались церкви в старину? Дымохода не видел ни у одной Как отапливались церкви в старину? Дымохода не видел ни у одной Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Знать цену Знать цену Как и говорили на фишках, так и случилось Как и говорили на фишках, так и случилось Девчоночьи кумиры нулевых: что с ними стало Девчоночьи кумиры нулевых: что с ними стало Фото любимых советских актёров из их домашних архивов Фото любимых советских актёров из их домашних архивов 14 смекалистых людей, которые нестандартно подходят к решению проблем 14 смекалистых людей, которые нестандартно подходят к решению проблем 20+ животных-путешественников, которые очаровали всех пассажиров 20+ животных-путешественников, которые очаровали всех пассажиров
Правило “трех минут”

Правило “трех минут” (1 фото)

Автор:
13 февраля 2021 15:09
Метки: дети   родители   сделай сам   факты   
1611
1
Оказывается, есть такое важное правило – правило “трех минут”. Оно работает, как для супругов, так и для детей. Когда родители в семье начинают выполнять это правило, то замечают, что оно очень многое меняет в отношениях к лучшему.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: дети   родители   сделай сам   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
нет единственно правильного способа воспитывать детей и уж писак с вк в этом вопросе слушать последнее дело...
"любишь/заботишься,- вырастает избалованное эгоцентриченое нежизнеспособное нечто"
"жесткое суровое детство наоборот позволяет огранить характер и появится сильная и целостная личность"
еще куча клише, а на самом деле всегда по разному получается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Shtoppi 44 минуты назад
Не думаю что жены оценят применение этого правила относительно брачного ложа)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
bum-bum 47 минут назад
а для супругов как? без прелюдий чтоли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Смешная собачка. 3 часа назад
Сегодня попробую..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос Упущенное поколение: сигареты, алкоголь и случайные связи Упущенное поколение: сигареты, алкоголь и случайные связи Когда у тебя творческий отец или история о том, как малыш Райан слишком рано повзрослел Когда у тебя творческий отец или история о том, как малыш Райан слишком рано повзрослел 23 обескураживающих примера старого подхода к воспитанию детей 23 обескураживающих примера старого подхода к воспитанию детей 18 ошибок родителей, которые отчаянно пытались угодить детям 18 ошибок родителей, которые отчаянно пытались угодить детям 14 родителей, постигающих искусство воспитания детей 14 родителей, постигающих искусство воспитания детей
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

154660



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок
9
47
13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
1
133
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
﻿
Набирающие популярность
Даёшь культуру в ТАКСИ!
0
11
Даёшь культуру в ТАКСИ!
Плов из вермишели. Вкуснятины вам в ленту!
3
33
Плов из вермишели. Вкуснятины вам в ленту!
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#интересное#в мире#шоу бизнес#картинки#сша#аварии#позитив
#факты#животные#история#девушки#люди#красота#кино#собака#знаменитости#приколы
#Юмор#Россия#прикол#природа#СССР#дтп#китай#звезды#настроение#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться