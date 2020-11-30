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Я твоя труба шатал

Я твоя труба шатал (13 фото)

Автор:
30 ноября 2020 18:01
Метки: санкт-петербург   снос   труба   ущерб   
1911
13
Жители Архивной улицы в Петербурге сегодня в час ночи нехило отложили кирпичей в связи со сносом трубы на заброшенном заводе.
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Метки: санкт-петербург   снос   труба   ущерб   
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26k
Игорь 3 часа назад
Нужно снести трубу.
- Сколько это будет стоить?
Запрос в первую попавшуюся спец. контору даёт счёт (дальше всё цифры выдуманы, любое совпадение случайно
) на 500000р. Куда входят взрывники-альпинисты 5 шт., 500 кг. взрывчатки, 10 дней работы и результат - вместо огромной трубы кучка битого кирпича.
Шеф - да они там охренели в край! Точно завысили все параметры. Объявляем тендер на 200000 руб. и сроку 3 дня.
Выигрывает контора в которой после откатов и з.п. менеджеров всех мастей остается денег она 10 кг. взрывчатки и чувака который погуглил как это сделать.
Результат мы видим. Это Россия. Естественно посадят... невиновных, наградят - непричастных. Труба то снесена.
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27k
LEPA 2 часа назад
"Даже во сне Мячиков огорчился, что нанес фабрике материальный ущерб."©

Ссылка youtu.be
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9k
Сергей 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Lynx 3 часа назад
Щас 100500 лярдов дадут на ликвидацию последствий, заявят какие мы херои, предотвратившие катастрофу в норильско-питере, презочлен выступит с заявлением, а патанины и ко получат награды в кремлепутии.
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976
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Труба заводу!
Труба народу!
Труба СССР!

©Анекдот
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7k
ГородДомов 3 часа назад
у меня так в соседнем доме знакомый живёт . Говорит проснулся от грохота .. думал взорвалось что то .
а дело ТРУБА !
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2k
VL 4 часа назад
Полагаю, что после высказанного мнения жителями о случившемся, теперь звание самого культурного города в прошлом.
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56k
Опиум для народа VL 3 часа назад
"Культурной столицей" Питер считается только у петербуржцев.
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14k
Александр Сучков Опиум для народа 3 часа назад
и у Шнура)))
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56k
Опиум для народа Александр Сучков 3 часа назад
Ну тот ваще самый культурный петербуржец.)))
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14k
Александр Сучков Опиум для народа 2 часа назад
Так ему Слепаков и ответил тогда)))
Ссылка www.youtube.com
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648
Никита Помянтовский VL Час назад
Эти пригороды построенные на картофельных полях заселяют в основном приезжающие из очень далека, местные никогда не купят квартиру в человейнике без инфраструктуры.
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2k
Ухалус Посовиномус 4 часа назад
Сначала отпздить дебилов-работничков. потом натянуть по суду на бабки их нанимателей
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976
☣️Месть печенегов☣️ Ухалус Посовиномус 3 часа назад
Это называется "хотели без палева"
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