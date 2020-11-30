Я твоя труба шатал

Жители Архивной улицы в Петербурге сегодня в час ночи нехило отложили кирпичей в связи со сносом трубы на заброшенном заводе.
Трубу не то, что бы разобрали или взорвали. Ее уронили. В час ночи жители близстоящей многоэтажки почувствовали первое Петербургское землетрясение, а дальше был вой сигналок автомобилей. Результаты ниже на фото.
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Метки: санкт-петербург снос труба ущерб
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- Сколько это будет стоить?
Запрос в первую попавшуюся спец. контору даёт счёт (дальше всё цифры выдуманы, любое совпадение случайно ) на 500000р. Куда входят взрывники-альпинисты 5 шт., 500 кг. взрывчатки, 10 дней работы и результат - вместо огромной трубы кучка битого кирпича.
Шеф - да они там охренели в край! Точно завысили все параметры. Объявляем тендер на 200000 руб. и сроку 3 дня.
Выигрывает контора в которой после откатов и з.п. менеджеров всех мастей остается денег она 10 кг. взрывчатки и чувака который погуглил как это сделать.
Результат мы видим. Это Россия. Естественно посадят... невиновных, наградят - непричастных. Труба то снесена.
Труба народу!
Труба СССР!
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а дело ТРУБА !