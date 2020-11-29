Ворчание Кононова, спасение Быкова и первая роль Крючковой: факты о фильме «Большая перемена»

В 1973 году на экраны вышел 4-серийный художественный фильм Алексея Коренева «Большая перемена», который неожиданно стал популярным у зрителей. Во время показов по телевидению эта комедия о вечерней школе всегда собирает у экранов большое количество зрителей
Сценарий для фильма создавали под рабочим названием «Приключения школьного учителя». Когда информация о съемках комедии о работе учителя попала в прессу, сюжет возмутил преподавательское сообщество – учителя выступили против того, чтобы их нелегкий труд показывали с юмором.
В итоге название пришлось изменить – итоговый вариант предложил оператор Анатолий Мукасей, «Большая перемена» - звучит двусмысленно и оба смысла прекрасно уложились в концепцию фильма.
Писатель Георгий Садовников, чей труд стал литературной основой фильма, сам долго работал учителем истории в школе, поэтому отлично знал о том, как обстоят дела в сфере образования. Однако в сценарии нет ничего автобиографического, кроме … фамилий героев.
Так, большой любитель танцев Ляпишев – получил фамилию секретаря райкома Комсомола в Краснодаре, а Петрыкин получил свою фамилию в честь директора Драмтеатра Краснодарского края. А вот подруга героя Савелия Крамарова получила фамилию Коровянская в честь девушки режиссера, с которой он расстался, и она решила выйти замуж за Коровянского.
Изначально планировалось снять двухсерийный фильм, однако материала было много, актеры вошли во вкус и в Госкино дали добро на увеличение хронометража. Решено было снять пять серий, но закончились деньги, а у актеров по графику были другие рабочие дела.
В фильме «Большая перемена» одну из своих самых известных и любимых зрителем ролей сыграл актер Михаил Кононов. Актер скептически относился к этому фильму, он часто ворчал на съемках, да и потом своего мнения не изменил. Кононов был уверен, что если талантливому режиссеру дать дурной сценарий, но пригласить на съемки опытных актеров, то зритель полюбить любую чушь. Именно чушью он считал идею и сценарий фильма.
Кстати, на его роль пробовались Константин Райкин, Андрей Мягков и Евгений Стеблов, но досталась она именно Кононову, который прекрасно справился с задачей и вошел в образ.
Одна и самых сложных ролей в фильме – школьницы Нелли Ледневой досталась молодой Светлане Крючковой. По сюжету она стесняется своего отца – ученика вечерней школы, которого сыграл Евгений Леонов, а потом влюбляется в Нестора Петровича.
В процессе подготовки к съемкам Светлана Крючкова неудачно сыграла одну сцену в роли жены Ганжи. Когда герой Збруева тащил ее в комнату, она укусила его за палец. Актера это разозлило, и он отказался играть с актрисой. Тогда Коренев отдал ей роль Нелли Ледневой.
Роль Александра Петрыкина стала для Ролана Быкова спасением. До этого на него сильно наехала министр культуры Екатерина Фурцева – актер собирался сыграть Пушкина на сцене МХАТА, но чиновница сказала, что великий поэт был куда серьезнее, и Быков не достоин того, чтобы его играть. Быков впал в депрессию и намеревался оставить профессию, но попал в «Большую перемену» и остался.
Фильм был принят на «ура», он открыл дорогу в большое кино нескольким талантливым актерам, а у зрителей стал одной из любимых советских комедий.
Источник:
- Чьими голосами говорили актеры советского кино
- Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях
- Актеры, которые часто играли вместе
- 10 малоизвестных фактов о советских актерах
- Как выглядят актеры, которые прославились одной-двумя ролями
Понравилось30
фото: 1965 год, Софи Лорен и живая Е.А. Фурцева