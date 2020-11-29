Ворчание Кононова, спасение Быкова и первая роль Крючковой: факты о фильме «Большая перемена»

Сценарий для фильма создавали под рабочим названием «Приключения школьного учителя». Когда информация о съемках комедии о работе учителя попала в прессу, сюжет возмутил преподавательское сообщество – учителя выступили против того, чтобы их нелегкий труд показывали с юмором.

В итоге название пришлось изменить – итоговый вариант предложил оператор Анатолий Мукасей, «Большая перемена» - звучит двусмысленно и оба смысла прекрасно уложились в концепцию фильма.