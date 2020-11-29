FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей 20 загадочных исторических снимков, которые не&nbsp;поймешь без&nbsp;объяснения 20 загадочных исторических снимков, которые не поймешь... Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи Роман Филиппов:"Я не люблю выпить, я люблю напиться!" Почему свою жену актёр называл «гестапо на дому» Роман Филиппов:"Я не люблю выпить, я люблю напиться!" Почему свою... Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов Ретро-калейдоскоп сумасшедшего 20 века Ретро-калейдоскоп сумасшедшего 20 века Россия в девяностые Россия в девяностые Узбекский плов Узбекский плов Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Гадалка избежала иска на миллион рублей благодаря фаллоимитатору Гадалка избежала иска на миллион рублей благодаря фаллоимитатору Хохотальня Хохотальня Нина Гребешкова - "обманутая" Гайдаем? Нина Гребешкова - "обманутая" Гайдаем? Чему нас научила пандемия COVID-19 Чему нас научила пандемия COVID-19 Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить Фотоподборка Фотоподборка На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в...
Ворчание Кононова, спасение Быкова и первая роль Крючковой: факты о фильме «Большая перемена»

Ворчание Кононова, спасение Быкова и первая роль Крючковой: факты о фильме «Большая перемена» (6 фото)

Автор:
29 ноября 2020 19:27
Метки: актеры   история фильма   кино   
1107
6

В 1973 году на экраны вышел 4-серийный художественный фильм Алексея Коренева «Большая перемена», который неожиданно стал популярным у зрителей. Во время показов по телевидению эта комедия о вечерней школе всегда собирает у экранов большое количество зрителей

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   история фильма   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Никита 3 часа назад
Добрый,хороший и весёлый фильм.С замечательным созвездием прекрасных,великолепных Актёров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Billi_Bons 9 минут назад
Да заминусят меня адепты "Большой перемены", но это фильм никогда мне не нравился. Он очень странный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Некто 2 часа назад
Мы выбираем, нас выбирают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
figny 2 часа назад
ходишь, ходишь в школу ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михаил Карпов 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
941
akurys 3 часа назад
Отличный фильм! Все актеры просто супер талантливы! Смотришь и веришь, а что сейчас мы видим на экранах , это просто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей 3 часа назад
Фурцеву приплели... она померла 1957году,после ее смерти до "Большой перемены" у Быкова- 13 фильмов...какая нахер депрессия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св Варакин Алексей 2 часа назад
Фурцева умерла в 1974 году.
фото: 1965 год, Софи Лорен и живая Е.А. Фурцева
Фурцева умерла в 1974 году. фото: 1965 год, Софи Лорен и живая Е.А. Фурцева
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
CruelAsm Варакин Алексей 2 часа назад
А кто был министром культуры в 1960-1974?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Интересные факты о фильме «12» Интересные факты о фильме «12» Чьими голосами говорили актеры советского кино Чьими голосами говорили актеры советского кино Актеры, которые часто играли вместе Актеры, которые часто играли вместе 10 интересных фактов о фильме «Сибирский цирюльник» 10 интересных фактов о фильме «Сибирский цирюльник» Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3011800



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять
3
34
Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять
Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов
0
146
Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов
﻿
Набирающие популярность
В Китае подвинули здание старой школы на 60 метров
0
6
В Китае подвинули здание старой школы на 60 метров
Совсем не скрытый смысл клипа группы Би-2 «Пекло»
1
11
Совсем не скрытый смысл клипа группы Би-2 «Пекло»
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#еда#подборка#кино#картинки#позитив#смешно#девушка#знаменитости
#юмор#интересно#животные#рецепт#пандемия#красота#природа#актеры#забавно#люди
#история#прикол#готовка#дети#интересное#настроение#россия#вов#звезды#маска

На что жалуетесь?

Вернуться