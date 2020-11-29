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Нина Гребешкова - "обманутая" Гайдаем?

Нина Гребешкова - "обманутая" Гайдаем? (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2020 13:08
Метки: актриса   кино   юбилей   
1310
5
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Нина Павловна Гребешкова, которой сегодня исполняется 90 лет — хорошая актриса, мастер эпизода. Она снялась во множестве фильмов, и даже в этом году снималась (в "Содержанках"). Но всё же в глобальном масштабе её миссия, если так можно выразиться — быть женой (последние 27 лет — вдовой) гения, великого режиссёра Леонида Гайдая.

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Метки: актриса   кино   юбилей   
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78k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Это Гайдай в гостях у Семен Семеныча Горбункова и его жены

Это Гайдай в гостях у Семен Семеныча Горбункова и его жены
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48k
smakido 18 минут назад
Как хорошо что все сложилось как сложилось, что все замечательные актёры и такой режиссёр как Леонид Гайдай встретились и остались его все великолепные фильмы нам и ещё нашим потомкам!
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112
Bender Rodriguez Полчаса назад
"только на Пырьева сколько всего вылили" - читал с десяток книг разных авторов о советском кинематографе, его фигура там, мягко выражаясь, далека от соц. идеалов.
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378
... 3 часа назад
Гайдай и Гребешкова мои соседи были жили в одном доме, Гайдая уже нет а Гребешкову уже давно не вижу.
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71k
Ленина на вас нет 4 часа назад
К Варлей только мертвый не пристал бы в свое время..
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7k
Cornho Ленина на вас нет 50 минут назад
Студентка, комсомолка спротсменка...
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71k
Ленина на вас нет Cornho 49 минут назад
100%
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2k
Владимир Ленина на вас нет 43 минуты назад
если сука не захочет,то и кобель не вскочит...
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