Нина Гребешкова - "обманутая" Гайдаем?

Нина Павловна Гребешкова, которой сегодня исполняется 90 лет — хорошая актриса, мастер эпизода. Она снялась во множестве фильмов, и даже в этом году снималась (в "Содержанках"). Но всё же в глобальном масштабе её миссия, если так можно выразиться — быть женой (последние 27 лет — вдовой) гения, великого режиссёра Леонида Гайдая.
С Гайдаем они познакомились во ВГИКе. Он учился на режиссёрском, она — на актёрском. Начинающие режиссёры использовали начинающих актёров в отрывках, и Гайдай пригласил Гребешкову в свою постановку "Отца Горио" Бальзака, а потом в "Егора Булычова" Горького.
Репетиции с Ниной он обычно оставлял напоследок, и это было специально — чтобы был повод проводить юную красавицу домой. Жила она далеко, по пути Гайдай занимал её рассказами. Эпизод из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", когда Шурик провожает Лиду и по дороге что-то увлечённо рассказывает — это отсылка к молодости Гайдая и Гребешковой.
"Когда Лёня предложил мне выйти за него замуж, я согласилась, но сказала: "Ты такой высокий, а я маленькая, будем ходить, как Пат и Паташон". А он отвечает: "То, что маленькая, — хорошо. С высокой женщиной трудно справиться, а маленькую можно носить на руках"...
Прошло лет пять, шли мы как-то из Дома кино, поссорились, я говорю: "Дай мне руку, пожалуйста, а то у меня высокий каблук". Он мне: "Может, тебя ещё на руках понести?". Вот так Лёня меня обманул тогда".
Кроме этого, был ещё один так называемый "обман": во время провожаний Гайдай был оживлённым и разговорчивым, а когда они стали семьёй, выяснилось, что по жизни Леонид Иович — молчаливый и замкнутый...
Мама Гребешковой поначалу не была в восторге от зятя — он был старше Нины на восемь лет, за его плечами были война, инвалидность... Но очень скоро у них сложились замечательные отношения, а одним из любимых занятий тёщи стала игра с зятем в карты.
Кстати, а вы знаете, что есть фильм, в котором снялась вся семья Гайдая? Это был короткометражный фильм "В пути" (1961), снятый Мери Анджапаридзе (матерью Георгия Данелия). Они сыграли супружескую пару, а дочь Оксана — их сына Васю. Вот отрывок из него:
Вместе они прожили ровно сорок лет и были одной из самых крепких пар нашего кино.
Лишь несколько лет назад на их светлый союз попытались бросить тень, и это сделала Наталья Варлей. В своей книге "Канатоходка" она рассказала, как однажды Гайдай попытался пристать к ней, но она выставила его за дверь, за что была лишена голоса (её переозвучила Румянцева).
Сейчас это называют "харрасмент".
Моё личное мнение по этому поводу такое. Во-первых, поскольку ничего не случилось, то на нет и суда нет. А во-вторых, считаю, что Варлей, скорее всего, это придумала. Возможно, по заказу издательства. Уже столько лет прошло, причём в 90-е наступила пора "жёлтой прессы", и гадости вспоминали практически про всех (только на Пырьева сколько всего вылили). Про Гайдая — не вспоминали. Так почему же Варлей вспомнила об этом только когда ей самой уже было за 70? Годы-то уже не те, некоторые в таком возрасте уже многое путают.
А то, что её переозвучили — на то были объективные причины ввиду отсутствия у Варлей опыта. В её следующем фильме "Вий" она тоже переозвучена, так что, значит, и Ершов с Кропачёвым к ней приставали и были "отшиты"? А Гайдай и Гомиашвили в "12 стульях" переозвучил, и что?
Я считал и продолжаю считать Гайдая и Гребешкову образцовой парой.
Леониду Иовичу — светлая память.
Нине Павловне — здоровья!
Источник:
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