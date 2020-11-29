Нина Гребешкова - "обманутая" Гайдаем?

Репетиции с Ниной он обычно оставлял напоследок, и это было специально — чтобы был повод проводить юную красавицу домой. Жила она далеко, по пути Гайдай занимал её рассказами. Эпизод из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", когда Шурик провожает Лиду и по дороге что-то увлечённо рассказывает — это отсылка к молодости Гайдая и Гребешковой.

"Когда Лёня предложил мне выйти за него замуж, я согласилась, но сказала: "Ты такой высокий, а я маленькая, будем ходить, как Пат и Паташон". А он отвечает: "То, что маленькая, — хорошо. С высокой женщиной трудно справиться, а маленькую можно носить на руках"...

Прошло лет пять, шли мы как-то из Дома кино, поссорились, я говорю: "Дай мне руку, пожалуйста, а то у меня высокий каблук". Он мне: "Может, тебя ещё на руках понести?". Вот так Лёня меня обманул тогда".