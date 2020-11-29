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Сообщество Жизнь в США 510 постов • 195 подписчиков подписаться
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В США казнь теперь не будет ограничиваться смертельной инъекцией

В США казнь теперь не будет ограничиваться смертельной инъекцией (4 фото)

Автор:
29 ноября 2020 12:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Смертная казнь   газовая камера   повешение   расстрел   смертельная инъекция   сша   электрический стул   
1750
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В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни, а в 2020 году пришло время внести коррективы в устаревшие нормы.

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Метки: Смертная казнь   газовая камера   повешение   расстрел   смертельная инъекция   сша   электрический стул   
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9  комментариев
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2k
Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
А Франция,услышав об этом снова будет использовать гильотину.......
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71k
СССР 3 минуты назад
Проклятые американцы..
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105
4xe1 17 минут назад
Какая свежая новость. На ленте появилась всего 6,5 лет назад. 08:05, 31 июля 2014
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4k
McGui 21 минуту назад
основная причина - нехватка людей, а не препаратов. палач должен иметь врачебные навыки, что противоречит главной заповеди "не навреди". у Джона Оливера был выпуск (События Прошедшей Недели), целиком про это...
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1k
vitstd Полчаса назад
Различные "общества" - противники смертной казни блокируют работу фабрик, производящих смертельные инфекции- из за чего последние отказываются от "данной продукции". Зачастую , взамен приходят фирмы , не имеющие достаточного опыта в производстве смертельных вакцин - и приговоренный умирает медленно, мучительно , а бывает, казнь приходится "повторять" . Это истинная причина введения "альтернатив"
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0
Вот такой хреновый год Полчаса назад
Зачем разбрасываться биоматериалом... ведь можно испытывать на данных нелюдях всякие медицинские препараты (зачем мучить животных), делать какие-то опыты, трансплантации, добывать кровь и всякие спинномозговые жидкости, проверять совместимость каких-то материалов с человеческой плотью и костями, для протезирования... а так "чпок" и закапали, не рациональный подход.
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560
Stalkerreklats 44 минуты назад
О Штаты опомнились. Ввести у нас публичное сажание на кол за кражу больше миллиона рублей. И каждую неделю на Красной площади по пятницам регулярно казнить жуликов, глчдишь и проблему с коррупцией решили.
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18
Мурчелло 55 минут назад
Все в лучших традициях демократии.Именно. ак нужно заботиться государству о людях.
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