В США казнь теперь не будет ограничиваться смертельной инъекцией

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни, а в 2020 году пришло время внести коррективы в устаревшие нормы.
Как стало известно, преступников, приговорённых к смерти на федеральном уровне, будут казнить не только путём смертельной инъекции. Министерство юстиции, покопавшись в архивах, вспомнило, что оказывается, можно лишать жизни и через расстрел, и с помощью газовой камеры, и электрического стула.
Спрашивается, чего им уколов на всех не хватало? Оказывается, фармакологические компании часто отказываются предоставлять правительству препараты для проведения казни, ведь это портит имидж компаний.
Вот и приходится штатам, где есть высшая мера наказания, выкручиваться из неловкой ситуации. Зато теперь штаты могут сами выбрать любой метод из выше озвученного списка.
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