"Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской." (Воланд.)

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Заигралась: «судье» из «Час суда» дали 2 года условно Заигралась: «судье» из «Час суда» дали 2 года условно Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке Позавчера ушёл Друг Позавчера ушёл Друг Курение и коронавирус: обнаружен таинственный феномен, сопутствующий вредной привычке Курение и коронавирус: обнаружен таинственный феномен,... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Хохотальня Хохотальня 15 людей, которые сорвали джекпот при покупке 15 людей, которые сорвали джекпот при покупке Мотоциклист уровень ПРОФИ Мотоциклист уровень ПРОФИ У этих людей день был куда хуже, чем у тебя! У этих людей день был куда хуже, чем у тебя! Карманный приемник на солнечной батарее..., не Китай, а СССР 1957 года! Карманный приемник на солнечной батарее..., не Китай, а СССР 1957... Компания Dior осталась верна Джонни Деппу - и его поклонники это оценили Компания Dior осталась верна Джонни Деппу - и его поклонники это... "Где купил ордена?" "Где купил ордена?" Из-за двойки учитель в Нальчике был вынужден применить оружие Из-за двойки учитель в Нальчике был вынужден применить оружие Гениальный артист без главной роли: вспоминаем замечательного актера Григория Шпигеля Гениальный артист без главной роли: вспоминаем замечательного... Киношные стереотипы в разных странах мира Киношные стереотипы в разных странах мира Россиянин учинил дебош в аэропорту, когда его не пустили с литром виски на борт Россиянин учинил дебош в аэропорту, когда его не пустили с литром... Бальзамирования не будет, клиент умирать не соглашается Бальзамирования не будет, клиент умирать не соглашается Модники метро Санкт-Петербурга. Проверьте, не попали ли вы в сегодняшнюю подборку Модники метро Санкт-Петербурга. Проверьте, не попали ли вы в...
"Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской." (Воланд.)

"Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской." (Воланд.) (17 фото)

Автор:
28 ноября 2020 18:01
Метки: водка   закуска   стопка   
2302
17
Порой, перед самыми темными временами, они слышали как кричат менеджеры.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: водка   закуска   стопка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Виктор Штурмаревич 3 часа назад
Вкуснотища
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Сучков 8 минут назад
на первом фото очень невкусная ошибка. Вместо шампиньонов должны быть лисички или опята- вкуснее в разы! имхо. Шампиньоны вообще- трава, не люблю их в кулинарии. Правда, если обжарить перед добавлением в суп или куда еще, то грибной вкус присутствует. Однако в маринованные темы это один из худших грибов, имхо опять)))
ПыСы за Ваше здоровье, Братья и Сестры, бахнул только что 100 грамм под селедочку с лучком, смотря фото в посте)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
tele200 14 минут назад
На первом фото сосиски зачем в соусе лежат? И что за соус?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
uutb 48 минут назад
Неее... Ну.... Это..... Короче..... Да, ну вас!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Nik Час назад
"Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской." (Воланд.)
"Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской." (Воланд.)
"Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской." (Воланд.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ыукп 2 часа назад
На всех этих натюрмортах не хватает одного-хорошей компании.
Да - красиво. Но не душевно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
604
Hard.NET 2 часа назад
А я вчера бахнул ))) Холодненькую, под пельмешки и квашеную капустку (со свеклой) домашнюю )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul 2 часа назад
я весь свой шнапс в этой жизни уже выпил, теперь только аккуратно мешаю джин Tanqueray с тоником (вкусный зараза), поэтому фотки шнапса с закуской меня не возбуждают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
924
Степан Алкоголик 2 часа назад
Балииин! На фиг я сюда зашёл...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho 2 часа назад
Радует, что в большинстве представленных натюрмортов обошлось без свинячего жира, зачастую являющегося почему-то неизменным атрибутом подобных картин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св 2 часа назад
я за здоровое питание
я за здоровое питание
я за здоровое питание
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
604
Hard.NET бат св 2 часа назад
"Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской." (Воланд.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св Hard.NET Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 3 часа назад
кемерский уже не знает куда метнуться, решил на вечерних синявках пролайкаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−75
Геннадий Жмернецкий 3 часа назад
Пойду полуштофчик вмажу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 3 часа назад
C такой закуской любой дурак выпьет. Даже язвенник и трезвенник...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander 3 часа назад
Изверг!
Я чуть слюной не захлебнулся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой Из-за коронавируса россияне стали пить меньше водки Из-за коронавируса россияне стали пить меньше водки Полицейские спасли россиянина от самоубийства, предложив ему выпить Полицейские спасли россиянина от самоубийства, предложив ему выпить Как налить в стопку водку с расстояния в 1,5 метра: мужик показывает мастер-класс Как налить в стопку водку с расстояния в 1,5 метра: мужик показывает мастер-класс
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1599760



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Неадекватный ответ учительнице английского языка
3
460
Неадекватный ответ учительнице английского языка
Почему у всех висит Путин, а у вас...?
3
445
Почему у всех висит Путин, а у вас...?
﻿
Набирающие популярность
«Иван-царевич на Сером Волке» Васнецова, или кусочек сказки от художника
0
4
«Иван-царевич на Сером Волке» Васнецова, или кусочек сказки от художника
Работает ли на самом деле двигатель на эффекте Маха? [Результаты экспериментов]
1
5
Работает ли на самом деле двигатель на эффекте Маха? [Результаты экспериментов]
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#россия#факты#готовка#авария#полезно#дтп#настроение#авто авария#дикая природа
#юмор#прикол#еда#подборка#картинки#СССР#кино#природа#автомобили#знаменитости
#животные#история#интересно#кулинарные рецепты#люди#прикольные#красота#рецепт#актер#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться