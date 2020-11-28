"Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской." (Воланд.)

Порой, перед самыми темными временами, они слышали как кричат менеджеры.
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ПыСы за Ваше здоровье, Братья и Сестры, бахнул только что 100 грамм под селедочку с лучком, смотря фото в посте)))
Да - красиво. Но не душевно.
Я чуть слюной не захлебнулся...