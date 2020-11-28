Во время финального выпуска ведущий вокального шоу Вадим Такменев сообщил мальчику, что правительство Татарстана оборудовало ему в Мензелинске студию звукозаписи прямо в его доме: «Когда ты вернешься домой, исполнится еще одна маленькая твоя мечта. Ты же очень хотел какой-то навороченный звуковой пульт? Домашнюю музыкальную студию, да? У меня есть важное сообщение от правительства Республики Татарстан. Ты едешь домой, а студия уже ждет тебя там», — сказал ведущий. От радости Даниил даже вскрикнул в микрофон — так сильно юноша мечтал о студии всю свою жизнь (этот эпизод можно посмотреть здесь, перемотав видео на 1 час 20 минут).



В финале мальчик хоть и не занял призового места, но получил почетный именной диплом и приглашение на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. Также до 18-летия юноша будет получать стипендию от благотворительного фонда «Ты супер!». Более того, принимавший участие в съемочном процессе программы режиссер Александр Миронов предложил талантливому молодому человеку роль в фильме «Беспризорники».

По приезде в Мензелинск Даниил получил от администрации района ноутбук, а анонимный меценат из Казани приобрел юноше однокомнатную квартиру неподалеку от школы, где он учится. Ключи семье вручил лично глава Мензелинского района Айдар Салахов, который, впрочем, по нашим данным, к покупке подарка никакого отношения не имеет.

Корреспонденты «БИЗНЕС Online» решили сделать сюжет про юную звезду из Мензелинска. Прибыв в город, мы пообщались с его одноклассниками и учителями. Но уже в школе администрация района зачем-то приставила к съемочной группе своего представителя, который следил за всем, что говорят нам герои. Управляющий делами исполкома на своем личном транспорте проехал и к дому Новикова. Лишь оставшись один на один с бабушкой мальчика, мы узнали: обещанной студии в доме молодого артиста больше нет.