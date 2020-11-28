Мальчику, оставшемуся без родителей, под камерами подарили домашнюю студию. А после отъезда съемочной группы НТВ отобрали.
Прославившийся на всю страну мальчик из Мензелинска вернулся в родной город после участия в международном вокальном шоу в Москве. Здесь юного артиста задарили и окружили вниманием прессы. Однако корреспонденты «БИЗНЕС Online», побывав в гостях у Даниила Новикова и его бабушки, выяснили, что часть даров им пришлось вернуть.
МЕЧТА, КОТОРАЯ ПОЧТИ ИСПОЛНИЛАСЬ
Этой осенью 15-летний Даниил Новиков из Мензелинска прославился на всю страну благодаря своим выступлениям в четвертом сезоне телепроекта канала «НТВ» «Ты супер!». Идея шоу заключается в том, что талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране.
Когда Даниилу было всего два года, его маму сбила машина, а отец не принимает участия в жизни сына. Мальчика под опекунство взяла его бабушка Лилия Васильченко. Свое участие в проекте он посвятил ей. Выступление Новикова с песней Димы Билана «Держи» заставило танцевать Диану Арбенину и Елку на столе, а Игорь Крутой и Алексей Воробьев отметили, что в номере юноши нашли все, что должно быть у настоящего профессионального артиста. «Даниил — самый энергетически сильный парень на проекте. Я сижу и боюсь, что тебя просто разорвет эта энергия», — охарактеризовала его Арбенина. За выступлением мальчика следила вся республика. Задор юного мензелинца оценил и президент Татарстана Рустам Минниханов, который пожелал мальчику удачи.
Во время финального выпуска ведущий вокального шоу Вадим Такменев сообщил мальчику, что правительство Татарстана оборудовало ему в Мензелинске студию звукозаписи прямо в его доме: «Когда ты вернешься домой, исполнится еще одна маленькая твоя мечта. Ты же очень хотел какой-то навороченный звуковой пульт? Домашнюю музыкальную студию, да? У меня есть важное сообщение от правительства Республики Татарстан. Ты едешь домой, а студия уже ждет тебя там», — сказал ведущий. От радости Даниил даже вскрикнул в микрофон — так сильно юноша мечтал о студии всю свою жизнь (этот эпизод можно посмотреть здесь, перемотав видео на 1 час 20 минут).
В финале мальчик хоть и не занял призового места, но получил почетный именной диплом и приглашение на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. Также до 18-летия юноша будет получать стипендию от благотворительного фонда «Ты супер!». Более того, принимавший участие в съемочном процессе программы режиссер Александр Миронов предложил талантливому молодому человеку роль в фильме «Беспризорники».
По приезде в Мензелинск Даниил получил от администрации района ноутбук, а анонимный меценат из Казани приобрел юноше однокомнатную квартиру неподалеку от школы, где он учится. Ключи семье вручил лично глава Мензелинского района Айдар Салахов, который, впрочем, по нашим данным, к покупке подарка никакого отношения не имеет.
Корреспонденты «БИЗНЕС Online» решили сделать сюжет про юную звезду из Мензелинска. Прибыв в город, мы пообщались с его одноклассниками и учителями. Но уже в школе администрация района зачем-то приставила к съемочной группе своего представителя, который следил за всем, что говорят нам герои. Управляющий делами исполкома на своем личном транспорте проехал и к дому Новикова. Лишь оставшись один на один с бабушкой мальчика, мы узнали: обещанной студии в доме молодого артиста больше нет.
«В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОН ХОДИЛ И СПРАШИВАЛ: «БАБУЛЬ, НАС ЧТО, ОБМАНУЛИ?»
«Еще во время съемок шоу Данилка прибежал ко мне за кулисы и рассказал, что ему дарят студию, — рассказала „БИЗНЕС Online“ бабушка мальчика. — А когда мы приехали домой, никакого разговора о студии не было, все молчали. Когда нам позвонили с НТВ, тут начался кипеж. Сказали, чтобы завтра Данилка остался дома, приедут устанавливать студию».
В день съемок Васильченко с утра поехала в квартиру, чтобы привести ее в порядок к приезду телевизионщиков. Вернувшись в дом, она увидела в комнате мальчика обещанную музыкальную аппаратуру. «Я так обрадовалась за ребенка», — вспоминает женщина тот день. Юный артист целый день провел с телевизионщиками. Помимо съемочной группы НТВ, к ним приехала и местная телекомпания. Мальчик показал им свой дом, новую студию, провел экскурсию по школе и показал отрывок из занятия в музыкальной школе.
Но радость была недолгой. «Вечером, когда казалось, что уже все уехали, нам позвонили ребята из местного дома культуры, которые зашли в дом и начали сворачивать все провода и разбирать студию», — до сих пор недоумевает Васильченко.
По словам женщины, сперва она подумала, что технику везут настраивать в ДК, где стоит аналогичное оборудование: «Они мне говорят: „Апа, так это же наша студия“. Я удивилась: „Как ваша?“ Я была в шоке, а Данилке, оказывается, еще утром обо всем сказали».
«У нас был только один микшер, он и сейчас стоит, — объясняет Даниил. — Этим ребятам сказали настроить студию. Они приехали утром, увидели, что тут только он, позвонили в администрацию кому-то. Потом привезли всю студию. А вечером все забрали».
«Они бы лучше уж тогда не обещали, не пудрили голову ребенку, — возмущается бабушка. — О том, что будет студия, первым объявил ведущий шоу Такменев. Он же это не придумал. Перед съемками он несколько раз проходится по сценарию. Перепутать что-то точно не мог. Кстати, на днях звонили с НТВ и пригласили нас на новый сезон. Они узнали про ситуацию со студией. Остались в шоке».
«БИЗНЕС Online» обратился за комментариями в администрацию Мензелинского района. Нам подтвердили, что на съемки действительно специально привозили оборудование из районного дома культуры. По их версии, сделано это было в целях примерки. Что касается обещанной студии, то «варианты приобретения приняты в работу».
«Мы хотели опробовать размещение, [узнать] габариты, чтобы была ясность, что мальчику из оборудования необходимо, — прокомментировала ситуацию руководитель аппарата совета Мензелинского муниципального района Эльвира Хабибуллина. — Уже имеется ясность касательно того, какие еще дополнения необходимы для полной комплектации студии для Даниила.
Мы рассматриваем возможные варианты для доукомплектования ее до полной студии. Пока конкретной даты приобретения новой студии нет».
«Вы бы видели, как я его успокаивала после тех съемок. Когда это все произошло, он ходил по комнате из стороны в сторону и спрашивал: „Бабуль, нас что, обманули?“ А я и не знаю, что ему ответить, — разводит руками Васильченко. — У нас, получается, все погрязло в обмане».
Накануне с нами вновь связалась Васильченко, которая сообщила нам, что после запросов от «БИЗНЕС Online» администрация Мензелинска вновь связалась с ней и обещала ускориться в вопросе со студией — та якобы появится в ближайшее время.
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письменным столом. Входит Надежда Константиновна Крупская.
- Володенька, что ты пишешь?
- Мандаты.
- Сам такой!-обиделась Надежда Константиновна.©
Надеюсь, что это все-таки техническая накладка а не подстава.
У таких детишек и так в жизни немного светлых моментов...