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«Бабуль, нас что, обманули?»: как власти Мензелинска обошлись с&nbsp;15-летним финалистом шоу «Ты&nbsp;супер!»

«Бабуль, нас что, обманули?»: как власти Мензелинска обошлись с 15-летним финалистом шоу «Ты супер!» (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 16:27
Метки: дети   факты   чиновника   
2334
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Мальчику, оставшемуся без родителей, под камерами подарили домашнюю студию. А после отъезда съемочной группы НТВ отобрали.

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Метки: дети   факты   чиновника   
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15  комментариев
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Вообщето это дело для СК и прокуратуры. Насколько я понимаю юриспруденцию, то раз было объявлено о подарке и он вручен, то это значит , что был заключен договор дарения в устной форме и соответственно разорвать его в одностороннем порядке - невозможно. А если отобрали - то это уже уголовка и статью должен определить следователь.
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18k
Nik Полчаса назад
В 90-х в КВН было похожее. Там дарили телевизоры и другую бытовую технику, а за кулисами отбирали объясняя, что это реквизит.
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27k
LEPA 43 минуты назад
1918 год. Смольный. Владимир Ильич Ленин работает за
письменным столом. Входит Надежда Константиновна Крупская.
- Володенька, что ты пишешь?
- Мандаты.
- Сам такой!-обиделась Надежда Константиновна.©
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513
zeros68 55 минут назад
«Бабуль, нас что, обманули?»: как власти Мензелинска обошлись с&nbsp;15-летним финалистом шоу «Ты&nbsp;супер!»
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78k
Taras Kozalupko 56 минут назад
Не верь чиновнику, не пускай их в свою жизнь и не будешь обманут.
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71
shiva0013 Час назад
то есть подарку в виде квартиры они уже не рады???
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2k
ℳaka shiva0013 53 минуты назад
Какой квартиры ?
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1k
☣️Месть печенегов☣️ ℳaka Полчаса назад
Которая в тексте
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
«Бабуль, нас что, обманули?»: как власти Мензелинска обошлись с&nbsp;15-летним финалистом шоу «Ты&nbsp;супер!»
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1k
Илья 2 часа назад
Вот уроды.
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9k
Некто 2 часа назад
Я смотрел "Ты супер". Пацана реально разрывало от энергии. Причем все с такой непосредственностью, что аж за душу берет.
Надеюсь, что это все-таки техническая накладка а не подстава.
У таких детишек и так в жизни немного светлых моментов...
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35k
Андрей Бертон Некто 45 минут назад
А я думаю, что это как раз и была подстава, пропиарилист и кинули. Теперь только вся надежда на СМИ, может чиновники все же за боятся резонанса и выполнят обещания.
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940
akurys 2 часа назад
Это новая Россия детка....
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