Неуместные артефакты: 5 необъяснимых находок, которые в конце концов объяснились

Людям свойственно искать яркие и занимательные объяснения непонятным на первый взгляд археологическим находкам, вроде бы не укладывающимся в привычную научную картину мира. Для таких придумали название: неуместные артефакты — так называют объекты, происхождение которых невозможно сразу объяснить с точки зрения принятой научным сообществом хронологии эволюции или развития техники, часто неизвестного назначения.
Некоторые из них остаются для ученых загадкой либо причиной сомнений на протяжении многих десятилетий или даже до сих пор не имеют объяснения. Но в большинстве случаев объяснение у них простое и возникает оно весьма быстро, хотя для чуда места обычно не оставляет. Вот несколько примеров.
Некоторые объекты естественного происхождения нетрудно принять за результат разумного труда. К примеру, окаменевшие стебли морских лилий (на фото) нередко принимают за шестеренки, гофрированные трубки и прочие искусственные объекты. А когда узнают, что образцу породы, в которых они найдены, сотни миллионов лет, делают вывод: Землю посещали инопланетяне, причем задолго до появления человека. Может, и посещали, но морские лилии тут справились без них.
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Череп из карьера
21 ноября 1912 года британская газета The Manchester Guardian, предок нынешней The Guardian, вышла с сенсационным материалом: в гравийном карьере неподалеку от деревеньки Пилтдаун, что на полпути на юг между Лондоном и Ла-Маншем, обнаружены фрагменты черепа древнейшего человека на территории Англии, да не простого, а представляющего собой недостающее звено между обезьяной и человеком. Находку назвали Пилтдаунским человеком или, если по-научному, Eoanthropus dawsoni, в честь археолога-любителя Чарлза Доусона, который и совершил открытие. По его словам и по мнению хранителя отдела геологии Британского музея Артура Вудворда, бывший владелец черепа имел все признаки современного человека, при этом челюсти у него были совершенно как у шимпанзе, а жил он более полумиллиона лет назад (древнейшие находки остатков человека разумного, сделанные только в 2005 году, показывают, что этот вид людей появился 195 тысяч лет назад). В течение примерно года после этого там же, в карьере, обнаружили другие «детали» того же конструктора, включая клык, «несомненно» утерянный пилтдаунским человеком и сочетавший черты человеческого и обезьяньего, а также фрагменты черепа второй особи и части скелета животных, создававших необходимый палеонтологический контекст, что только укрепило теорию. Неудобные вопросы к находке — и к археологам — у скептиков возникли сразу, хотя следующие несколько десятков лет к ним никто не прислушивался, а пилтдаунский человек наряду с гейдельбергским и прямоходящим, а также неандертальцем значился предком современных людей. И только в 1953 году было убедительно доказано, что пилтдаунский человек — мистификация, а череп — подделка: фрагменты черепа, хотя и человеческого, были окрашены и имеют возраст около 1000 лет, а челюсть и зубы принадлежали орангутангу и были подточены, чтобы напоминать человеческие. Клык же и вовсе не соответствовал по возрасту остальным зубам в челюсти и тоже был покрашен искусственно пигментом коричневый вандейк. Хуже того, другие артефакты, создававшие основной находке нужный контекст, также были подделаны! Кто создал подделку и зачем, выяснить так и не удалось, но по наиболее популярной версии это был сам Чарлз Доусон: это была не первая такая мистификация на основе археологических находок, но, несомненно, самая громкая. В числе подозреваемых также (и/или соучастников) иногда называют Пьера Тейяра де Шардена, прославленного французского католического священника, философа и теолога, биолога, геолога, палеонтолога, археолога, антрополога, а также Артура Конан-Дойля.
Антенна со дна моря
В одном из 52 двух своих плаваний в Южном океане Американское исследовательское судно USNS Eltanin, небольшой сухогруз ледового класса, принадлежавший ВМФ США и ставший исследовательским судном Национального научного фонда США, исследуя воды вокруг Антарктиды, в рамках самой обычной фотосъемки морского дна, сделал фотографию, ставшую — пусть и ненадолго — сенсацией. Дело было 29 августа 1964 года к западу от мыса Горн на глубине примерно 3900 метров. В объектив камеры попало нечто чужеродное — объект, сильно напоминавший необычную радиоантенну. Несколькими месяцами позже о странной фотографии написала одна новозеландская газета, и со временем сообщение о «странном предмете искусственного происхождения» на дне моря было подхвачено и распространено разного рода любителями инопланетян и «науки за гранью». Нет, ну правда: откуда бы взяться на дне моря предмету явно искусственного вида — только с борта НЛО. Артефакт назвали антенной Элтанина и внесли в список вещественных доказательств присутствия на земле пришельцев. Но гадкие скептики все испортили — ученые-биологи быстро идентифицировали таинственный объект: по их мнению, камера с USNS Eltanin запечатлела глубоководную плотоядную (что само по себе примечательно) губку вида Chondrocladia concrescens, обнаруженную впервые примерно как раз в этом районе в 1880-е годы.
Слева — пресловутое фото с USNS Eltanin, справа — рисунок Chondrocladia concrescens работы Александра Агассиса из книги 1888 года «Три плавания исследовательского геодезического парохода береговой охраны США „Блейк“». И правда, губку с длинным стеблем с узлами, от которых расходятся симметричные придатки в количестве от четырех до шести штук, вполне можно перепутать с антенной. А если принять во внимание, что губки этого семейства вообще-то очень изобретательны в поимке добычи (мелких ракообразных) в холодной воде на большой глубине и используют для этого не только шипы, но и надувные сферы, то счесть их результатом работы альтернативного человеческому разума будет совсем не сложно.
Булыжник с секретом
13 февраля 1961 года в СССР с замиранием сердца следили за первыми часами полета автоматической межпланетной станции «Венера-1», первым космическим аппаратом, пролетевшим вблизи Венеры; в Демократической Республике Конго объявляли о гибели первого премьер-министра страны Патриса Лумумбы, наступившей двумя неделями ранее; в Ливерпуле группа The Beatles, еще имея в своем составе Пита Беста вместо Ринго Старра, отдыхала в первый за месяц с лишним день без выступлений в местных клубах, а американские геологи Уоллас Лейн, Виргиния Макси и Майк Майкселл искали в горах Косо (часть Сьерра-Невады) вблизи селения Оланча, шт. Калифорния, жеоды — крупные полые секреции, частично или почти целиком заполненные кристаллами. Очень красивые штуки, если аккуратно их вскрыть, не испортив. Снаружи жеоды выглядят совершенно обычно, как булыжники, поэтому узнать, если что-то внутри можно только по вскрытии. Распилив один из таких подобранных булыжников, мистер Майкселл вместо кристаллов увидел толстый срез округлой формы из белой керамики с двухмиллиметровым металлическим стержнем в центре: вокруг керамики имелся шестиугольник из окисленной меди и иных неустановленных материалов. Учитывая, что средний возраст таких жеодов оценивается в полмиллиона лет, у изумленных охотников за кристаллами не нашлось лучшего объяснения находке, что это артефакт древней цивилизации / инопланетного происхождения / занесенный в далекое прошлое из будущего (выберите один или несколько наиболее приглянувшихся вариантов). Довольно скоро выяснилось, что внутри конкреции — свеча зажигания для двигателя внутреннего сгорания, что, однако, не прояснило картину. И только много лет спустя ученые не только датировали конкрецию (никаких сотен тысяч лет!), но и определили, что за свеча зажигания оказалась внутри нее, а также объяснили, как такое могло случиться. Выяснилось, что артефакт из Косо (а он уже успел получить имя собственное) — свеча марки Champion, выпущенная в 1920-е годы и применявшая в двигателях фордов Model Т и Model А, а внутри «булыжника» она оказалась, потому что железо, из которого была частично выполнена свеча, оказавшись в почве, способно стремительно сформировать вокруг себя конкреции из оксидов железа — это свойственно и другим железным и стальным объектам.
Артефакт из Косо (на фото; линейка в дюймах) считался утерянным с 1969 года, но уже в 2018-м был найден и исследован с применением всех доступных современных методов и инструментов. Увы, возраст конкреции составляет вовсе не полмиллиона лет, а внутри действительно свеча Champion. Сегодня Артефакт из Косо хранится в Тихоокеанском научном центре в Сиэтле, шт. Вашингтон, США.
Барельефы с механизмами
Иногда шутки с нами играет не природа, а наше собственное сознание, заставляющее, скажем, в тех или иных объектах или изображениях видеть что-то знакомое и привычное, а вовсе не то, что имели в виду авторы. В науке есть даже специальное слово для такого явления: парейдоли́я — им обозначают зрительную иллюзию, в качестве основы которой выступают детали реального объекта. К числу таких относится, например, Марсианский Сфинкс — вроде бы гигантское изображение лица на поверхности Марса, на поверку оказавшееся горой. Этот пример — далеко не единственный, причем за другими на Марс лететь не нужно — поезжайте в Египет, в город Дендера. Затем ступайте, если пустят, в храм богини Хатхор, неоднократно перестраивавшийся за сотни лет своего существования и приобретший нынешний вид во второй половине I века до н. э. Там в тесном помещении ниже уровня пола вы обнаружите, как сделали это некогда археологи, древнеегипетский барельеф, изображающий группу людей и крупную газоразрядную лампу. И правда, что мешает древним египтянам освещать помещения электрическим светом — если они смогли построить и гигантские пирамиды, и храмы, и Сфинкса с другими громадными статуями, то уж лампочку-то придумать — плевое дело (ой, всё!). И как ни стараются египтологи вежливо и спокойно объяснить страждущим, что барельеф изображает цветок лотоса со змеей внутри — символ соответственно стабильности и плодородия, им всё не верят. Вот же, говорят, сколько доказательств, что с древними египтянами дело не чисто. На этом рельефе — лампа (ей даже дели название: лампа Дендеры), а в храме Осириса в Абидосе (XIII век до н. э.) и вовсе вертолет, подводная лодка, дирижабль и планер. Последнему тоже есть научное объяснение: штукатурка, по которой наносились рельефы, частично выпала и образовала рисунки, и правда смахивающие на схематичное изображение современной техники, но совершенно бессмысленное с точки зрения древних египтян. Но кто же послушает ученых, когда наблюдается такая тайна, сенсация и вообще парейдолия...
Признаём, соблазнительно увидеть в египетских барельефах свидетельства существования развитой доисторической цивилизации, или палеоконтакта — лампу Дендеры (вверху) или вертолет и другую технику в абидосском храме (внизу). Но реальность оказывается убедительнее — и скучнее.
Металлические трубы из земли
Не находящие немедленного (и желательно простого) объяснения археологические находки обычно порождают волну сомнений в общепринятой версии истории Земли и проживающего на ней человечества. Причем как сто лет назад в случае с пилтдаунским человеком, так и в наше время находится масса желающих взглянуть на мир кардинально по-новому. Так, в 1996 году ученые обследовали небольшую (примерно 60 метров в высоту) гору Байгуншань в китайской провинции Цинхай и обнаружили в земле порядка двадцати труб диаметром от 2 до 40 см. Казалось, что трубы эти были искусственными и намеренно кем-то проложены. Их изучили и обнаружили высокое содержание оксида железа, диоксида кремния и окиси кальция, а возраст артефакта оценили в более чем 5000 лет. И все бы ничего, но в Китае в указанный период еще не умели выплавлять железо. Ну, ясно, решила местная пресса: это сооружение инопланетян. Вскоре на дорогах появились указатели «к инопланетным объектам» и памятник пришельцам, а местные власти были только рады наплыву туристов и всячески поддерживали такую версию появления труб, названных по месту обнаружения Байгунскими. Но тут пришли ученые и опять всё испортили. Детальное исследование находки показало, что трубы естественного происхождения — это доказывается структурой материала, — а получились они из деревьев, которые завалило осадочными породами, потом стало заливать водой, богатой железом, которая и создала между стволом и породой металлическую оболочку. Постепенно эрозия почвы оголила получившуюся конструкцию, причем уголь, в который превратилось дерево, выветрился, а металл остался — получились трубы. Правда, всё это произошло не тысячи, а сотни тысяч лет назад — первичная оценка возраста артефакта оказалась сильно заниженной.
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Метки: археология загадки наука
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КУТУБСКАЯ КОЛОННА ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ВЫПОЛНЕНА ИЗ ЧИСТОГО ЖЕЛЕЗА, МОНОЛИТНА, ТО ЕСТЬ НЕ ИМЕЕТ НИ ОДНОГО СВАРНОГО ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШВА, ВЫСОТА – 7,3 МЕТРА, ВЕС – БОЛЕЕ 6,5 ТОНН; ДИАМЕТР У ОСНОВАНИЯ – 42 СМ., ДИАМЕТР У ВЕРХА – 30 СМ.. НО НЕ ЭТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – В МИРЕ
ЕСТЬ КУДА БОЛЕЕ МАСШТАБНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ИЛИ СИМВОЛИЧЕСКИЕ РЕАЛИЗАЦИИ. ВООБЩЕ, В ТРОПИЧЕСКОМ И ОЧЕНЬ ВЛАЖНОМ КЛИМАТЕ ИНДИИ, ПРЕДМЕТЫ ИЗ ЖЕЛЕЗА РЖАВЕЮТ ОЧЕНЬ БЫСТРО, НО КОРРОЗИЯ ДАННУЮ КОЛОННУ
СОВЕРШЕННО НЕ ЗАТРОНУЛА – ОНА СТОИТ УЖЕ БОЛЕЕ 1500 ЛЕТ (ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ДОКУМЕНТАЛЬНО) И НЕ ИМЕЕТ НИ МАЛЕЙШИХ СЛЕДОВ РЖАВЧИНЫ. НИКАКИХ! КАК БУДТО НАХОДИТСЯ ОНА НЕ ВО ВЛАЖНОЙ АТМОСФЕРЕ, А ЗАПАЯНА В БЕЗВОЗДУШНОЙ КОЛБЕ. (ЭНЦИКЛОПЕДИЯ).
А похожая колонна из Конарака, расположенного поблизости от моря, в значительной степени изъедена коррозией.
На колонне обнаружены следы "сварки ковкой" и по расчётам её делали из отдельных криц весом около 36 кг.