Неуместные артефакты: 5 необъяснимых находок, которые в конце концов объяснились

21 ноября 1912 года британская газета The Manchester Guardian, предок нынешней The Guardian, вышла с сенсационным материалом: в гравийном карьере неподалеку от деревеньки Пилтдаун, что на полпути на юг между Лондоном и Ла-Маншем, обнаружены фрагменты черепа древнейшего человека на территории Англии, да не простого, а представляющего собой недостающее звено между обезьяной и человеком. Находку назвали Пилтдаунским человеком или, если по-научному, Eoanthropus dawsoni, в честь археолога-любителя Чарлза Доусона, который и совершил открытие. По его словам и по мнению хранителя отдела геологии Британского музея Артура Вудворда, бывший владелец черепа имел все признаки современного человека, при этом челюсти у него были совершенно как у шимпанзе, а жил он более полумиллиона лет назад (древнейшие находки остатков человека разумного, сделанные только в 2005 году, показывают, что этот вид людей появился 195 тысяч лет назад). В течение примерно года после этого там же, в карьере, обнаружили другие «детали» того же конструктора, включая клык, «несомненно» утерянный пилтдаунским человеком и сочетавший черты человеческого и обезьяньего, а также фрагменты черепа второй особи и части скелета животных, создававших необходимый палеонтологический контекст, что только укрепило теорию. Неудобные вопросы к находке — и к археологам — у скептиков возникли сразу, хотя следующие несколько десятков лет к ним никто не прислушивался, а пилтдаунский человек наряду с гейдельбергским и прямоходящим, а также неандертальцем значился предком современных людей. И только в 1953 году было убедительно доказано, что пилтдаунский человек — мистификация, а череп — подделка: фрагменты черепа, хотя и человеческого, были окрашены и имеют возраст около 1000 лет, а челюсть и зубы принадлежали орангутангу и были подточены, чтобы напоминать человеческие. Клык же и вовсе не соответствовал по возрасту остальным зубам в челюсти и тоже был покрашен искусственно пигментом коричневый вандейк. Хуже того, другие артефакты, создававшие основной находке нужный контекст, также были подделаны! Кто создал подделку и зачем, выяснить так и не удалось, но по наиболее популярной версии это был сам Чарлз Доусон: это была не первая такая мистификация на основе археологических находок, но, несомненно, самая громкая. В числе подозреваемых также (и/или соучастников) иногда называют Пьера Тейяра де Шардена, прославленного французского католического священника, философа и теолога, биолога, геолога, палеонтолога, археолога, антрополога, а также Артура Конан-Дойля.