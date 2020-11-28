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Неуместные артефакты: 5 необъяснимых находок, которые в конце концов объяснились

Неуместные артефакты: 5 необъяснимых находок, которые в конце концов объяснились (7 фото)

Автор:
28 ноября 2020 15:26
Метки: археология   загадки   наука   
4366
7
Людям свойственно искать яркие и занимательные объяснения непонятным на первый взгляд археологическим находкам, вроде бы не укладывающимся в привычную научную картину мира. Для таких придумали название: неуместные артефакты — так называют объекты, происхождение которых невозможно сразу объяснить с точки зрения принятой научным сообществом хронологии эволюции или развития техники, часто неизвестного назначения.
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Метки: археология   загадки   наука   
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17  комментариев
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13k
Егор 6 часов назад
Давно известно, что древние египтяне пользовались мобильниками. Доказательства? А кто-нибудь хоть раз нашел при раскопках египетских пирамид телефонные провода? Шах и мат, египтологи!
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14k
Слева танки 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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0
Иван 17 минут назад
На египетской табличке я вижу вертолет и самолёт. Значит это вертолет и самолёт.
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4k
uutb Час назад
Есть такой сериал- "Синяя книга", основанный на реальных событиях.
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16k
Мойша 2 часа назад
Где комментарии от REN-TV?
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9k
Wolfsangel 3 часа назад
А как с этим быть?
КУТУБСКАЯ КОЛОННА ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ВЫПОЛНЕНА ИЗ ЧИСТОГО ЖЕЛЕЗА, МОНОЛИТНА, ТО ЕСТЬ НЕ ИМЕЕТ НИ ОДНОГО СВАРНОГО ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШВА, ВЫСОТА – 7,3 МЕТРА, ВЕС – БОЛЕЕ 6,5 ТОНН; ДИАМЕТР У ОСНОВАНИЯ – 42 СМ., ДИАМЕТР У ВЕРХА – 30 СМ.. НО НЕ ЭТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – В МИРЕ
ЕСТЬ КУДА БОЛЕЕ МАСШТАБНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ИЛИ СИМВОЛИЧЕСКИЕ РЕАЛИЗАЦИИ. ВООБЩЕ, В ТРОПИЧЕСКОМ И ОЧЕНЬ ВЛАЖНОМ КЛИМАТЕ ИНДИИ, ПРЕДМЕТЫ ИЗ ЖЕЛЕЗА РЖАВЕЮТ ОЧЕНЬ БЫСТРО, НО КОРРОЗИЯ ДАННУЮ КОЛОННУ

СОВЕРШЕННО НЕ ЗАТРОНУЛА – ОНА СТОИТ УЖЕ БОЛЕЕ 1500 ЛЕТ (ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ДОКУМЕНТАЛЬНО) И НЕ ИМЕЕТ НИ МАЛЕЙШИХ СЛЕДОВ РЖАВЧИНЫ. НИКАКИХ! КАК БУДТО НАХОДИТСЯ ОНА НЕ ВО ВЛАЖНОЙ АТМОСФЕРЕ, А ЗАПАЯНА В БЕЗВОЗДУШНОЙ КОЛБЕ. (ЭНЦИКЛОПЕДИЯ).

А как с этим быть? КУТУБСКАЯ КОЛОННА ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ВЫПОЛНЕНА ИЗ ЧИСТОГО ЖЕЛЕЗА, МОНОЛИТНА, ТО ЕСТЬ НЕ ИМЕЕТ НИ ОДНОГО СВАРНОГО ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШВА, ВЫСОТА – 7,3 МЕТРА, ВЕС – БОЛЕЕ 6,5 ТОНН; ДИАМЕТР У ОСНОВАНИЯ – 42 СМ., ДИАМЕТР У ВЕРХА – 30 СМ.. НО НЕ ЭТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – В МИРЕ ЕСТЬ КУДА БОЛЕЕ МАСШТАБНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ИЛИ СИМВОЛИЧЕСКИЕ РЕАЛИЗАЦИИ. ВООБЩЕ, В ТРОПИЧЕСКОМ И ОЧЕНЬ ВЛАЖНОМ КЛИМАТЕ ИНДИИ, ПРЕДМЕТЫ ИЗ ЖЕЛЕЗА РЖАВЕЮТ ОЧЕНЬ БЫСТРО, НО КОРРОЗИЯ ДАННУЮ КОЛОННУ СОВЕРШЕННО НЕ ЗАТРОНУЛА – ОНА СТОИТ УЖЕ БОЛЕЕ 1500 ЛЕТ (ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ДОКУМЕНТАЛЬНО) И НЕ ИМЕЕТ НИ МАЛЕЙШИХ СЛЕДОВ РЖАВЧИНЫ. НИКАКИХ! КАК БУДТО НАХОДИТСЯ ОНА НЕ ВО ВЛАЖНОЙ АТМОСФЕРЕ, А ЗАПАЯНА В БЕЗВОЗДУШНОЙ КОЛБЕ. (ЭНЦИКЛОПЕДИЯ).
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3k
Дмитрий Григорьев Wolfsangel 2 часа назад
На самом деле так часть колонны которая вкопана в землю, изрядно проржавела.
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4k
uutb Wolfsangel Час назад
Не кричи!
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29k
Mamin Sibiriak Wolfsangel Час назад
Основной причиной стойкости колонны из Дели к атмосферной коррозии является явление пассивации металлов на её поверхности имеется образовавшаяся естественным путём плёнка оксида, предотвращающая дальнейшее развитие коррозии. Вторичными причинами являются повышенное содержание в металле колонны примеси фосфора, который, не являясь сам по себе антикоррозийной добавкой, повышает способность поверхности стали к пассивации, и низкая влажность воздуха в Дели. К электрохимической коррозии колонна намного менее устойчива её часть, вкопанная в землю, подверглась значительной коррозии. Аналогичная колонна из Конарака, расположенного поблизости от моря, в значительной степени изъедена коррозией.
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9k
Wolfsangel Mamin Sibiriak Полчаса назад
То что чистое железо почти не ржавеет эт я и без вас знаю....вы мне обьясните как ее могли изготовить в то время...у них что домна была или мартен? и как они смогли достичь такой чистоты металла?
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1k
Алексей Wolfsangel Полчаса назад
Климат в Дели, где она стоит, то ли с 1050 года, то ли с XIII века, очень сухой. В самый дождливый месяц выпадает ~ 220 мм осадков.
А похожая колонна из Конарака, расположенного поблизости от моря, в значительной степени изъедена коррозией.

На колонне обнаружены следы "сварки ковкой" и по расчётам её делали из отдельных криц весом около 36 кг.
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6k
Саша Смирнов 5 часов назад
В детстве читал перл одного из учеников. Его спросили, как узнали историю Древнего Египта? Он ответил, что откопали древнего египтянина, тот всё и рассказал.
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20k
turyst Саша Смирнов 3 часа назад
Неуместные артефакты: 5 необъяснимых находок, которые в конце концов объяснились
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30k
parallax 5 часов назад
Это подборка объясненных атефактов. А как быть на счёт золотой цепочки в каменном угле, или серебряной чаши с рисунком, обнаруженой в породе возрастом миллионы лет?
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44k
Albert GER parallax 5 часов назад
Это говорит о том шо шахтёры хорошо зарабатывали))
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3k
Ыукп parallax 4 часа назад
А палец в пирожке с мясом? Или золотое колечко в булочке. Артефакты. С точки зрения ТБ легко объясняются.
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939
akurys 6 часов назад
Надо-же как точно штукатурка отвалилась!
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